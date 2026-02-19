Google Pixel 10a : అదిరిపోయే ఏఐ ఫీచర్స్తో గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ లాంచ్- ధర ఎంతంటే..
గూగుల్ తన సరికొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ 'పిక్సెల్ 10a' (Google Pixel 10a)ను భారత్లో లాంచ్ చేసింది. అద్భుతమైన AI ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన డిస్ప్లే మరియు భారీ బ్యాటరీతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ధర, స్పెసిఫికేషన్లు మరియు ఆఫర్ల పూర్తి సమాచారం మీకోసం.
టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ తన లేటెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ పిక్సెల్ 10ఏని భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఫీచర్లను సామాన్య వినియోగదారులకు మరింత చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ ఫోన్ను రూపొందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ ఫీచర్స్, ధర సహ ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ- ధర, లభ్యత..
గూగుల్ పిక్సెల్ సిరీస్లో బడ్జెట్ ధరలో లభించే 'ఏ' సిరీస్ మోడళ్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి తెలిసిందే. ఇక ఈ పిక్సెల్ 10ఏ ధరను రూ. 49,999 గా నిర్ణయించారు. ఇది లావెండర్, అబ్సిడియన్, ఫాగ్, బెర్రీ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.
ప్రీ-ఆర్డర్: లాంచ్ అయిన రోజే (ఫిబ్రవరి 18) ప్రీ ఆర్డర్లు కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి.
సేల్: మార్చి 6, 2026 నుంచి ప్రధాన ఈ-కామర్స్ సైట్లలో ప్రారంభమవుతాయి.
పిక్సెల్ అప్గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్: వినియోగదారుల సౌలభ్యం కోసం నెలకు కేవలం రూ. 2,083 ఈఎంఐ ఆఫర్ను గూగుల్ అందిస్తోంది. సున్నా వడ్డీతో పాటు అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ- డిస్ప్లే, డిజైన్..
పిక్సెల్ 10ఏలో 6.3 ఇంచ్ ఆక్చువా డిస్ప్లే ఉంది. దీని గరిష్ట బ్రైట్నెస్ 3,000 నిట్స్ కావడం విశేషం. పిక్సెల్ ఏ-సిరీస్లో ఇదే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన డిస్ప్లే అని గూగుల్ వెల్లడించింది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఫోన్ చుట్టూ కేవలం 4ఎంఎం బెజెల్స్తో కొత్త డిజైన్ను ఇచ్చారు. డిస్ప్లే రక్షణ కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ 7ఐ ని వాడారు.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ- కెమెరా, ప్రాసెసర్..
కెమెరా: ఈ గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏలో 48ఎంపీ ప్రైమరీ కెమెరా, 13ఎంపీ అల్ట్రావైడ్, సెల్ఫీల కోసం 13ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి.
ప్రాసెసర్: పిక్సెల్ 10ఏ స్మార్ట్ఫోన్లో గూగుల్ సొంత టెన్సర్ జీ4 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించారు. ఇది 8జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది. సాధారణంగా కొత్త సిరీస్లో జీ5 ప్రాసెసర్ ఆశిస్తారు, కానీ గూగుల్ మాత్రం పాత మోడల్లో ఉన్న జీ4నే ఇందులోనూ కొనసాగించింది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..
పిక్సెల్ 10ఏలో 5,100 ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ఉంది. పిక్సెల్ ఏ-సిరీస్లోనే ఇదే అతిపెద్ద బ్యాటరీ. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 30 గంటల కంటే ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని గూగుల్ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. ఇది 30డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 10డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ- కొత్త ఏఐ ఫీచర్లు..
గూగుల్ పిక్సెల్ అంటేనే ఏఐకి పెట్టింది పేరు. ఇందులో కొత్తగా:
కెమెరా కోచ్ : ఫోటోలు తీసేటప్పుడు వినియోగదారులకు రియల్ టైమ్ సూచనలిస్తుంది.
ఆటో బెస్ట్ టేక్ : 20 మంది వరకు ఉండే గ్రూప్ ఫోటోల్లో అందరి ముఖ కవళికలు సహజంగా ఉండేలా ఉత్తమ షాట్ను ఎంపిక చేస్తుంది.
సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ : గూగుల్ ఈ ఫోన్ కోసం ఏకంగా 7 ఏళ్ల పాటు ఓఎస్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది.
పర్యావరణ హితం..
పర్యావరణం పట్ల బాధ్యతగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రేమ్ కోసం 100% అల్యూమినియం, వెనుక ప్యానెల్ కోసం 81% రీసైకిల్ ప్లాస్టిక్ను వాడారు. అలాగే మొదటిసారిగా రీసైకిల్ చేసిన కోబాల్ట్, కాపర్, గోల్డ్, టంగ్స్టన్ లోహాలను ఫోన్ నిర్మాణంలో ఉపయోగించారు.
మరి మీరు ఈ గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ కొంటున్నారా?
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
ప్రశ్న-. పిక్సెల్ అప్గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
సమాధానం- ఇది గూగుల్ ప్రవేశపెట్టిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఫైనాన్స్ ప్లాన్. దీని ద్వారా మీరు రూ. 2,083 ప్రారంభ నెలవారీ ఈఎంఐతో పిక్సెల్ 10ఏ ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే:
సున్నా వడ్డీ: ఎటువంటి అదనపు వడ్డీ లేకుండా వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లించవచ్చు.
సులభ అప్గ్రేడ్: మీరు 9 ఈఎంఐలు చెల్లించిన తర్వాత, మీ పాత ఫోన్ కండిషన్తో సంబంధం లేకుండా దానిని ఇచ్చేసి సరికొత్త పిక్సెల్ మోడల్కు అప్గ్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రతి ఏటా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని తక్కువ ధరకే పొందే వీలుంటుంది.
ప్రశ్న- పిక్సెల్ 10ఏలో టెన్సర్ జీ5కి బదులుగా పాత టెన్సర్ జీ4 ప్రాసెసర్నే ఎందుకు వాడారు?
సమాధానం- గూగుల్ తన ఫ్లాగ్షిప్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్లో కొత్త టెన్సర్ జీ5 చిప్ను వాడినప్పటికీ, 10ఏ మోడల్లో మాత్రం గత ఏడాది పిక్సెల్ 9 సిరీస్లో ఉన్న టెన్సర్ జీ4నే కొనసాగించింది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు:
ధర నియంత్రణ: ఫోన్ ధరను రూ. 50,000 లోపే ఉంచడానికి గూగుల్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
మెమరీ చిప్ కొరత: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెమరీ చిప్ల కొరత ఉండటం వల్ల, ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి పాత చిప్నే వాడినట్లు టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఇది జీ4 చిప్ అయినప్పటికీ, ఇందులోని ఏఐ ఫీచర్లు, పెర్ఫార్మెన్స్ రోజువారీ పనులకు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటాయి.