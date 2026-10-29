FASTag local pass : టోల్ ప్లాజాల వద్ద నివాసం ఉండే ప్రజలకు శుభవార్త! నవంబర్ 1 నుంచి ‘ఫాస్టాగ్ లోకల్ పాస్’
నేషనల్ హైవే టోల్ ప్లాజాల వద్ద నివసించే స్థానికులకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ భారీ ఉపశమనం అందించింది. టోల్ ప్లాజాకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసించే వారికి రాయితీతో కూడిన ప్రత్యేక 'ఫాస్టాగ్ లోకల్ పాస్'ను ఆమోదించింది. పూర్తి వివరాలు ఇవే..
నేషనల్ హైవేలపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు, ముఖ్యంగా టోల్ ప్లాజాల సమీపంలో నివసిస్తూ రోజూ ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, చదువుల కోసం డబ్బు కట్టి ఆ టోల్ ప్లాజాను దాటే స్థానికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. జాతీయ రహదారుల టోల్ ప్లాజాకు 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసించే ప్రైవేటు వాహనదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా రాయితీతో కూడిన ‘ఫాస్టాగ్ లోకల్ పాస్’ విధానాన్ని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రవేశపెట్టింది.
ఈ కొత్త నిబంధనలు నవంబర్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి రానున్నాయి. ప్రతీరోజూ ఒకే టోల్ గేటు ద్వారా ప్రయాణిస్తూ అధిక ఛార్జీల భారం మోస్తున్న కోట్లాది మంది వాహనదారులకు ఈ నిర్ణయంతో గణనీయమైన ఆర్థిక వెసులుబాటు లభించనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా వెళ్లే జాతీయ రహదారుల పరిధిలోని స్థానిక ప్రజలకు కూడా ఈ పథకం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది.
ఫాస్టాగ్ లోకల్ పాస్ ధర ఎంత?
సాధారణంగా ప్రతి ఏటా తీసుకునే నేషనల్ ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ ధర 2026-27 సంవత్సరానికి రూ. 3,075గా ఉంది. అయితే కొత్తగా తీసుకొచ్చిన లోకల్ పాస్ ద్వారా సగానికి పైగా ఖర్చు తగ్గనుంది:
మున్సిపాలిటీ పరిధి వెలుపల ఉన్న టోల్ గేట్లు: పురపాలక లేదా స్థానిక పట్టణ పరిధుల వెలుపల ఉన్న టోల్ ప్లాజాలకు సంబంధించి ఈ లోకల్ పాస్ ధర సంవత్సరానికి కేవలం రూ. 1,500గా నిర్ణయించారు.
మున్సిపాలిటీ పరిధి లోపల ఉన్న టోల్ గేట్లు: పట్టణ లేదా మున్సిపల్ పరిధిలోనే ఉన్న టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఈ పాస్ రుసుము సంవత్సరానికి రూ. 3,000గా ఉంటుంది.
అయితే ఈ లోకల్ పాస్పై ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఉంది. ఈ పాస్ కేవలం ఏ టోల్ ప్లాజా కోసం జారీ చేశారో.. ఆ నిర్దిష్ట టోల్ గేట్ వద్ద మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఇతర టోల్ ప్లాజాల వద్ద దీనిని ఉపయోగించడానికి వీలుండదు.
పాస్ పొందేందుకు అర్హతలు ఏంటి?
ఈ రాయితీ పాస్ పొందాలనుకునే వాహనదారులు ఈ కిం అర్హత నిబంధనలను కలిగి ఉండాలి:
వ్యక్తిగత వాహనం: దరఖాస్తుదారుడు వాణిజ్యేతర (నాన్ కమర్షియల్ / ప్రైవేట్) రవాణా కోసం వినియోగించే సొంత కారు లేదా వాహనాన్ని కలిగి ఉండాలి.
యాక్టివ్ ఫాస్టాగ్: సదరు ప్రైవేట్ వాహనానికి చెల్లుబాటులో ఉన్న ఆన్లైన్ ఫాస్టాగ్ ఖాతా అనుసంధానమై ఉండాలి.
20 కిలోమీటర్ల పరిధి: వాహనదారుడి నివాస స్థలం ఆ నిర్దిష్ట టోల్ ప్లాజా నుంచి సరిగ్గా 20 కిలోమీటర్ల రేడియస్ (పరిధి) లోపలే ఉండాలి. దీనికి సంబంధించి చిరునామా ఆధారాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న నెలవారీ పాస్ లేదా ఈ కొత్త వార్షిక లోకల్ పాస్లలో తమకు అనుకూలమైన దానిని వాహనదారులు ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పాస్ ఇతరులకు బదిలీ చేయడానికి వీలుపడదు.
ఈ రాయితీ ఎక్కడ వర్తించదు?
20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తున్నంత మాత్రాన అందరికీ ఈ పాస్ స్వయంచాలకంగా రాదు. కొన్ని రకాల రహదారులకు మినహాయింపులు ఇచ్చారు:
క్లోజ్డ్ యూజర్-ఫీ కలెక్షన్ సిస్టమ్ను వినియోగించే జాతీయ రహదారులు లేదా ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ఈ సౌలభ్యం వర్తించదు.
టోల్ ప్లాజాతో పనిలేకుండా ప్రయాణించడానికి ఇప్పటికే సర్వీస్ రోడ్డు లేదా ప్రత్యామ్నాయ రహదారి అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ పాస్ పొందే వీలుండదు.
అందువల్ల దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు వాహనదారులు తమ నివాస దూరాన్ని, అలాగే సదరు టోల్ ప్లాజా ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తుందో లేదో సరిచూసుకోవడం మంచిది.
దరఖాస్తు చేయడం ఎలా? ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది?
అర్హత కలిగిన టోల్ ప్లాజాల వద్ద ప్రత్యక్షంగా నవంబర్ 1, 2026 నుంచి ఈ లోకల్ పాస్లు జారీ అవుతాయి. అలాగే డిజిటల్ విధానాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు డిసెంబర్ 1, 2026 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక 'రాజ్మార్గ్ యాత్ర' మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా ఆన్లైన్లోనే సులువుగా ఈ పాస్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
నేషనల్ హైవేస్ ఫీ నిబంధనల చట్టం, 2026 సవరణల కింద అక్టోబర్ 26న దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ పాస్ రుసుములను సవరించే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే రోజువారీ ప్రయాణికులకు ఇది ఆర్థికంగా ఎంతో ఆదా ఇచ్చే నిర్ణయమని నిపుణులు కొనియాడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More