బడ్జెట్ వేళ మదుపర్లకు గుడ్ న్యూస్.. క్యాపిటల్ గెయిన్స్, ఎస్టీటీ పన్నులపై సమీక్ష
రానున్న కేంద్ర బడ్జెట్ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్ మదుపర్లకు ఊరటనిచ్చేలా దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (ఎల్టీసీజీ), సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (ఎస్టీటీ)లపై ప్రభుత్వం సమీక్షిస్తోందని సీబీడీటీ ఛైర్మన్ రవి అగర్వాల్ తెలిపారు. పరిశ్రమ వర్గాల విజ్ఞప్తుల మేరకు చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
స్టాక్ మార్కెట్ లావాదేవీలపై పన్నుల భారాన్ని తగ్గించాలని మదుపర్లు, మార్కెట్ వర్గాల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞప్తులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (ఎల్టీసీజీ) విధానంతో పాటు సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (ఎస్టీటీ)పై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహిస్తోందని కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (సీబీడీటీ) ఛైర్మన్ రవి అగర్వాల్ సోమవారం వెల్లడించారు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమం సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
ఈ పన్నుల విషయంలో పరిశ్రమ వర్గాలు నిరంతరం తమ సూచనలను అందిస్తున్నాయని, వీటిపై ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయని అగర్వాల్ తెలిపారు. ఈ సమీక్షపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా అది కేంద్ర బడ్జెట్లో భాగంగానే ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నిజానికి ఈ పన్నులను సడలిస్తే దేశీయ, విదేశీ మదుపర్లకు భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారతాయి. అయితే అదే సమయంలో ప్రభుత్వ ఖజానాకు వచ్చే ఆదాయంలో ఎంతమేర కోత పడుతుందనే అంశాన్ని కూడా ఆర్థిక శాఖ బేరీజు వేసుకోవాల్సి ఉంది.
నిర్మలా సీతారామన్ సానుకూల సంకేతాలు.. పరిశ్రమ డిమాండ్లు
రానున్న 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై28) బడ్జెట్ను ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 13న న్యూఢిల్లీలో జరిగిన బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ పన్నులపై జరుగుతున్న చర్చను ప్రస్తావించారు. రాబోయే బడ్జెట్ సంప్రదింపుల సమయంలో మదుపర్ల సూచనలను వినేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఆమె చెప్పారు. దేశీయ, విదేశీ మదుపర్లు మూలధన లాభాల పన్ను, వివిధ ఆస్తుల తరగతులపై పన్నుల విధానం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారని నిర్మల పేర్కొన్నారు. ఎస్టీటీ, ఆస్తుల తరగతులపై జరుగుతున్న చర్చ ఆరోగ్యకరమైనదని, చర్చించదగిన అంశమేనని అభిప్రాయపడిన మంత్రి.. మార్పుల విషయంలో మాత్రం అప్పట్లో ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేదు.
ఆర్థిక మంత్రి వ్యాఖ్యల తర్వాత పరిశ్రమ వర్గాల విజ్ఞప్తులు మరింత ఊపందుకున్నాయి. లిస్టెడ్ ఈక్విటీలపై ఎల్టీసీజీ పన్నును పూర్తిగా రద్దు చేయాలని పీహెచ్డీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (పీహెచ్డీసీసీఐ) కేంద్రాన్ని కోరింది. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (ఎస్టీసీజీ) రేటును 20 శాతం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై మదుపర్లు అటు మూలధన లాభాల పన్ను, ఇటు లావాదేవీల పన్ను (ఎస్టీటీ) రెండింటినీ భరించాల్సి వస్తోందని పేర్కొంటూ ఎస్టీటీని హేతుబద్ధీకరించాలని డిమాండ్ చేసింది.
పెరుగుతున్న పన్ను వసూళ్లు.. విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ
మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్ లావాదేవీల ద్వారా ప్రభుత్వానికి అందుతున్న పన్ను ఆదాయం ఏటేటా భారీగా పెరుగుతోంది. ఎస్బీఐ రీసెర్చ్ గణాంకాల ప్రకారం.. ఈక్విటీ లావాదేవీల ద్వారా వచ్చే ఎల్టీసీజీ పన్ను వసూళ్లు 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 72,249 కోట్లుగా ఉండగా, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏకంగా రూ. 1.29 లక్షల కోట్లకు (రూ. 1.29 ట్రిలియన్లు) ఎగబాకాయి. ఎస్టీటీ వసూళ్లు కూడా ఇదే బాటలో పయనిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ ఖాతాల గణాంకాల ప్రకారం 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎస్టీటీ ద్వారా రూ. 53,296 కోట్లు వసూలు కాగా, 2025-26లో అది రూ. 57,522 కోట్లకు చేరింది. ఇక 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఎస్టీటీ వసూళ్లు రూ. 73,700 కోట్లుగా ఉంటాయని అంచనా వేశారు.
విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో మదుపర్లు (ఎఫ్పీఐ) భారత మార్కెట్ల నుంచి భారీగా నిధులను ఉపసంహరించుకుంటున్న తరుణంలో పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి పన్ను తగ్గింపు డిమాండ్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. 2025 పూర్తి క్యాలెండర్ ఏడాదిలో విదేశీ మదుపర్లు భారత ఈక్విటీల నుంచి నికరంగా రూ. 1.66 లక్షల కోట్లు వెనక్కి తీసుకోగా, 2026 మొదటి తొమ్మిది నెలల్లోనే ఏకంగా రూ. 3.08 లక్షల కోట్లను ఉపసంహరించుకున్నారని పీహెచ్డీసీసీఐ ఎత్తిచూపింది. ప్రపంచ దేశాలతో పోటీపడేలా పన్నుల విధానాన్ని సరళతరం చేస్తే పెట్టుబడుల గమ్యస్థానంగా భారత్ ఆకర్షణ మరింత పెరుగుతుందని, దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో మదుపర్ల భాగస్వామ్యం విస్తరిస్తుందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More