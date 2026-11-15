H-1B : హెచ్-1బీ వీసాలపై అమెరికా కొరడా.. ఐటీ దిగ్గజాలకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!
తాత్కాలిక వర్క్ వీసాలను వ్యాపార వ్యూహంగా వాడుకోవద్దని అమెరికా కార్మిక శాఖ కంపెనీలకు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఇప్పటికే మైక్రోసాఫ్ట్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ సహా పలు దిగ్గజ సంస్థలపై పెర్మ్ సస్పెన్షన్ వేటు పడటంతో భారతీయ టెక్కీల గ్రీన్ కార్డ్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది.
అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ స్థిరపడాలని కలలు కంటున్న భారతీయ ఐటీ నిపుణులకు అగ్రరాజ్యం మరో గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. తాత్కాలిక వర్క్ వీసాలను తమ “ప్రధాన వ్యాపార వ్యూహం”గా మార్చుకోవద్దని టెక్ కంపెనీలకు అమెరికా కార్మిక శాఖ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. వీసా నిబంధనల ఉల్లంఘనలు, ఇమ్మిగ్రేషన్ మోసాలపై దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేస్తామని, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కంపెనీలపై సస్పెన్షన్ వేటు పడే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం వరకు వేలాది మంది తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు అమెరికాకు వెళ్లాలని ప్లాన్స్ చేస్తుంటారు. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, కాగ్నిజెంట్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల ద్వారా ఆన్సైట్ అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారందరికీ ఈ తాజా పరిణామం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డల్లాస్, బే ఏరియా, న్యూజెర్సీ వంటి అమెరికా నగరాల్లో స్థిరపడి, గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఏళ్ల తరబడి వేచి చూస్తున్న లక్షలాది మంది తెలుగు కుటుంబాల భవిష్యత్తుపై ఈ ఆంక్షలు నేరుగా ప్రభావం చూపనున్నాయి.
వ్యాపార వ్యూహంగా వీసాలు వద్దు.. కార్మిక శాఖ హెచ్చరిక
ఫాక్స్ న్యూస్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా కార్మిక శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆంథోనీ డెస్పోజిటో ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉపాధి ఆధారిత వీసా కార్యక్రమాలు కేవలం తాత్కాలిక అవసరాల కోసమే తప్ప, కార్పొరేట్ సంస్థల శాశ్వత వ్యాపార వ్యూహాలు కాదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
"ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వీసా వ్యవస్థ, ఈ వీసాలన్నీ తాత్కాలికమైనవి మాత్రమే. అవి వ్యాపారం చేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతులు కావు. ఒకే పని చేయడానికి ఆసక్తి, సామర్థ్యం ఉన్న అమెరికన్లు దొరకనప్పుడు మాత్రమే హెచ్-1బీ వంటి వీసాలను ఉపయోగించాలి," అని డెస్పోజిటో స్పష్టం చేశారు. స్థానిక అమెరికన్లకే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలన్న ట్రంప్ ప్రభుత్వ ‘అమెరికా ఫస్ట్’ విధానాన్ని ఆయన గట్టిగా సమర్థించారు. "అమెరికాలో అత్యుత్తమ ప్రతిభావంతులు లేరని ఎవరూ నాతో చెప్పలేరు," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
మైక్రోసాఫ్ట్, భారత ఐటీ దిగ్గజాలకు గ్రీన్ కార్డ్ చిక్కులు..
హెచ్-1బీ వీసా, ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్ కార్డ్ కార్యక్రమాల్లో జరుగుతున్న అవకతవకలపై అమెరికా ఫెడరల్ దర్యాప్తు సంస్థలు విస్తృతంగా విచారణ జరుపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ హెచ్చరికలు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గత అక్టోబర్ నెలలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ ఉద్యోగులకు గ్రీన్ కార్డ్ స్పాన్సర్ చేయడానికి అత్యంత కీలకమైన ‘పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్’ కార్యక్రమం నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్, అడోబ్ సంస్థలతో పాటు ఆరు ప్రధాన ఐటీ అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీలను సస్పెండ్ చేసింది.
ఈ సస్పెన్షన్ వేటు పడిన అవుట్సోర్సింగ్ దిగ్గజాల్లో భారత ఐటీ కంపెనీలైన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్), ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాగ్నిజెంట్, క్యాప్జెమినీ సంస్థలపైనా ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. ఈ ఆంక్షల వల్ల ఆయా కంపెనీల తరఫున విదేశీ నిపుణుల పెర్మ్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ, ప్రాసెసింగ్ పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఫలితంగా అమెరికాలో శాశ్వత నివాస హోదా (గ్రీన్ కార్డ్) పొందే కీలక మార్గం మూసుకుపోయినట్లయింది. తక్కువ వేతనాలకు విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకుంటూ, అమెరికన్ కార్మికులను తొలగిస్తున్నారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ కఠిన చర్యలకు దిగింది.
వైట్హౌస్ టాస్క్ ఫోర్స్ నిఘా.. కొత్త ఆంక్షల భయం
దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న కొద్దీ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని కంపెనీలు, విద్యాసంస్థలపై కూడా ఇదే తరహా సస్పెన్షన్ వేటు పడే ప్రమాదం ఉందని డెస్పోజిటో హెచ్చరించారు. వ్యవస్థాగతంగా జరుగుతున్న వీసా దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలోని 'వైట్హౌస్ ఫ్రాడ్ టాస్క్ ఫోర్స్'తో కలిసి తమ కార్యాలయం పనిచేస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇప్పటికే ట్రంప్ ప్రభుత్వం వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తూ ఆర్థికపరమైన అడ్డంకులను సృష్టించింది. కొన్ని కొత్త హెచ్-1బీ పిటిషన్ల కోసం ఏకంగా లక్ష డాలర్ల చెల్లింపు నిబంధనను ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి తోడు సంబంధిత వీసా ఆంక్షలను 2027 సెప్టెంబర్ వరకు పొడిగించింది. అయితే డెస్పోజిటో తాజా హెచ్చరికలు మరిన్ని నియంత్రణ మార్పులకు సంకేతాలు ఇస్తున్నప్పటికీ, హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు గానీ, సమూలంగా మారుస్తున్నట్లు గానీ అమెరికా ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అప్పటివరకు భారత ఐటీ సంస్థలు, టెక్కీలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More