హెచ్-1బీ వీసా ఇంటర్వ్యూల్లో కొత్త కష్టాలు.. అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీతో షాక్
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే విదేశీయులకు హెచ్-1బీ వీసా ఇంటర్వ్యూలు మరింత క్లిష్టంగా మారాయి. ట్రంప్ ప్రభుత్వ 'అమెరికా ఫస్ట్' విధానాల నేపథ్యంలో, కాన్సులర్ అధికారులు అభ్యర్థులను నేరుగా కఠినమైన ప్రశ్నలతో నిలదీస్తున్నారు. ఈ సవాళ్లను ఎలా అధిగమించాలో ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణులు విశ్లేషించారు.
అమెరికా ఐటీ, టెక్నాలజీ రంగాలలో ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న అంతర్జాతీయ నిపుణులకు హెచ్-1బీ (H-1B Visa) వీసా ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పుడు పెద్ద పరీక్షగా మారాయి. వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులను అమెరికా కాన్సులర్ అధికారులు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సరికొత్త ప్రశ్నలతో చెమటలు పట్టిస్తున్నారు. "ఈ ఉద్యోగాన్ని ఒక అమెరికా పౌరుడు ఎందుకు చేయలేరు? మీ బదులు ఒక అమెరికన్ను ఎందుకు తీసుకోకూడదు?" వంటి అత్యంత ప్రత్యక్షమైన ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలలో ఎదురవుతున్నట్లు ఇమ్మిగ్రేషన్ అటార్నీలు వెల్లడించారు.
టార్గెట్ అవుతున్న స్పెషాలిటీ ఉద్యోగాలు
ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అవసరమయ్యే (Specialty Occupations) ఉద్యోగాల విషయంలో, కంపెనీలు స్థానిక అమెరికన్లను కాదని విదేశీయులను ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నాయనే అంశంపై వీసా అధికారులు గట్టిగా నిఘా పెడుతున్నారు. ప్రస్తుత హెచ్-1బీ నిబంధనల ప్రకారం.. ఒక విదేశీ కార్మికుడిని చేర్చుకోవడం వల్ల స్థానిక అమెరికన్ల వేతనాలు, పని వాతావరణంపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం పడబోదని సదరు యాజమాన్యాలు ధృవీకరించాల్సి ఉంటుంది.
హెచ్-1బీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, హెల్త్కేర్ రంగాల్లో కనీసం బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ లేదా దానికి సమానమైన అర్హత ఉన్న విదేశీయులను అమెరికా సంస్థలు నియమించుకుంటాయి. కాగా, అమెరికా కాంగ్రెస్ ఏటా 85,000 కొత్త హెచ్-1బీ వీసాల పరిమితిని విధించింది. ఇందులో 20,000 వీసాలను అమెరికా విద్యాసంస్థల్లో ఉన్నత చదువులు (అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీలు) పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు.
పెరిగిన ప్రశ్నల తీవ్రత
"కాన్సులర్ ఇంటర్వ్యూలలో వీసా అధికారుల ప్రశ్నల సరళి మారింది. 'ఒక అమెరికన్ చేయలేని విధంగా మీలో ఉన్న అంతటి ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఏంటి?' అని దరఖాస్తుదారులను నేరుగా అడుగుతున్నారు" అని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ మాజీ సీనియర్ అధికారి, మేయర్ బ్రౌన్ భాగస్వామి మోర్గాన్ బెయిలీ తెలిపారు.
గత ప్రభుత్వాల కాలంలోనూ ఇలాంటి ప్రశ్నలు అప్పుడప్పుడు వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుత ట్రంప్ ప్రభుత్వ హయాంలో వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ, తీవ్రత బాగా పెరిగాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇంటర్వ్యూలో బట్టీ పట్టిన సమాధానాలు చెప్పకుండా.. విద్య, అనుభవం, అర్హతలను స్పష్టంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో వివరించాలని ఆమె అభ్యర్థులకు సూచించారు.
అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీపై స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ స్పష్టత
ఈ సరికొత్త ఇంటర్వ్యూ ట్రెండ్పై అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతినిధి ఒకరు స్పందించారు. "అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నాయకత్వంలో, మా పౌరులకు అవకాశాలను మెరుగుపరచడం, 'అమెరికా-ఫస్ట్' వీసా విధానాలను కఠినంగా అమలు చేయడంపై స్పష్టమైన వైఖరితో ఉన్నాం. అమెరికాలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి అవసరమైన వీసాలను అందిస్తూనే, అర్హులైన అమెరికన్లకు అధిక వేతనాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు దక్కేలా చూస్తాం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అభ్యర్థులు ఏం చేయాలి? నిపుణుల టిప్స్
ఇంటర్వ్యూలలో అమెరికా ఉద్యోగులతో మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకుంటూ సమాధానాలు చెప్పవద్దని లీగల్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దానికి బదులుగా మీ స్వంత నైపుణ్యాలపైనే దృష్టి పెట్టాలి.
"మీ ఉద్యోగానికి అవసరమైన ప్రత్యేక జ్ఞానం, విద్య లేదా అనుభవం మీ దగ్గర ఉన్నాయని, మీ నేపథ్యం కంపెనీ అవసరాలకు సరిగ్గా సరిపోలుతుందని స్పష్టం చేయాలి. మీ సమాధానాలు హెచ్-1బీ పిటిషన్లో సమర్పించిన వివరాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి" అని ఇమ్మిగ్రేషన్ అటార్నీ నందిని నాయర్ వివరించారు.
దీనితో పాటు, 2025 డిసెంబర్ నుంచి అమెరికా కాన్సులేట్లు హెచ్-1బీ అభ్యర్థుల సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను (Social Media Screening) కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం తప్పనిసరి చేశాయి. ఈ పెరిగిన నిఘా వల్ల కొన్ని వీసాల జారీలో అదనపు సమీక్షలు, ఆలస్యం జరుగుతున్నప్పటికీ, అర్హులైన వారికి వీసాలు లభిస్తూనే ఉన్నాయని లీగల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: హెచ్-1బీ ఇంటర్వ్యూల్లో వీసా అధికారులు కొత్తగా ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు?
జవాబు: "ఈ ఉద్యోగాన్ని ఒక అమెరికన్ ఎందుకు చేయలేరు? మీ బదులు అమెరికా పౌరుడిని ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మీలో ఉన్న ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఏంటి?" వంటి ప్రశ్నలను అధికారులు నేరుగా అడుగుతున్నారు.
ప్రశ్న 2: ఈ కఠినమైన ప్రశ్నలకు కారణం ఏంటి?
జవాబు: అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం 'అమెరికా-ఫస్ట్' వీసా విధానాలను కఠినంగా అమలు చేస్తుండటమే ఇందుకు కారణం. అర్హులైన అమెరికన్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కేలా చూడటం ఇందులో భాగం.
ప్రశ్న 3: ఏటా ఎన్ని హెచ్-1బీ వీసాలను అమెరికా జారీ చేస్తుంది?
జవాబు: అమెరికా కాంగ్రెస్ ఏటా 85,000 కొత్త హెచ్-1బీ వీసాల పరిమితిని విధించింది. ఇందులో 20,000 వీసాలను అమెరికా విద్యాసంస్థల్లో ఉన్నత చదువులు (అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీలు) చదివిన అభ్యర్థులకు కేటాయించారు.
ప్రశ్న 4: సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ ఎప్పటి నుంచి తప్పనిసరి చేశారు?
జవాబు: 2025 డిసెంబర్ నుంచి హెచ్-1బీ దరఖాస్తుదారుల ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను కాన్సులర్ అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం తప్పనిసరి చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More