Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హెచ్-1బీ వీసా నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త రూల్స్ ఇవే

    అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలని కలలుగనే భారతీయ టెక్కీలకు యూఎస్ ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం అందించింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి హెచ్-1బీ వీసా ప్రక్రియలో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. కొత్తగా వేతన ఆధారిత లాటరీ విధానాన్ని తీసుకురానున్నారు.

    Published on: Mar 30, 2026 4:12 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలని కలలుగనే ఐటీ నిపుణులకు, భారతీయ టెక్కీలకు యూఎస్ ప్రభుత్వం పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి హెచ్-1బీ వీసా ప్రక్రియలో అమెరికా భారీ మార్పులు తీసుకురానుంది. ఇకపై హెచ్-1బీ పిటిషన్ల దాఖలు, వాటి పరిశీలన, ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా కొత్త వేతన ఆధారిత విధానంలో సాగుతుంది.

    హెచ్-1బీ వీసా నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న రూల్స్
    హెచ్-1బీ వీసా లాటరీ పద్ధతిలో జరుగుతున్న అవకతవకలు, దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు అమెరికా ఫెడరల్ ఏజెన్సీలు నిఘాను మరింత కఠినతరం చేశాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇకపై కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడే లాటరీ కాకుండా, ఉద్యోగాల నాణ్యత, ఇచ్చే జీతాల ఆధారంగానే వీసాల ఎంపిక ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు. ఈ కొత్త వేతన ఆధారిత విధానం వల్ల నిజమైన నైపుణ్యం కలిగిన వారికి మేలు జరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

    ఏప్రిల్ 1 కేవలం వార్షిక హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే రోజు మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ చరిత్రలోనే అత్యంత కీలకమైన మార్పులకు నాంది కానుంది.

    దరఖాస్తుల పరిశీలన ఇకపై ఇలా..

    "ఏప్రిల్ 1 అనేది కేవలం హెచ్-1బీ ఫైలింగ్ సీజన్ ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, దరఖాస్తులను పరిశీలించే విధానంలో ఒక ప్రాథమిక మార్పునకు ఇది సంకేతం" అని రెడ్డి న్యూమాన్ బ్రౌన్ పీసీ సంస్థ భాగస్వామి స్టీవెన్ ఎ. బ్రౌన్ వెల్లడించారు.

    "కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన 'ఫామ్ ఐ-129' (Form I-129)లో జీతాల వివరాలను స్పష్టంగా వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వేతన ఆధారిత లాటరీ విధానంలో ఉద్యోగాల వర్గీకరణకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఆధారంగానే వీసాల ఎంపిక ఉంటుంది. కాబట్టి యజమానులు ఇకపై అంచనాలతో లేదా పొరపాట్లతో కూడిన సమాచారాన్ని ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. సదరు ఉద్యోగానికి అసలు ఎలాంటి నైపుణ్యాలు అవసరమో దానికి తగినట్టే వేతన స్థాయి ఉండాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమెరికా పౌరసత్వ, వలస సేవల సంస్థ (USCIS) అన్ని హెచ్-1బీ దరఖాస్తులను కేవలం కొత్తగా అప్‌డేట్ చేసిన ఫామ్ ఐ-129 ద్వారానే స్వీకరిస్తుంది. పాత ఫామ్‌ల ద్వారా చేసే దరఖాస్తులను ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా తిరస్కరిస్తారు.

    వేతన ఆధారిత లాటరీ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    కొత్త ఫామ్‌తో పాటు, యూఎస్‌సీఐఎస్ వేతన ఆధారిత లాటరీ విధానాన్ని కూడా తీసుకువస్తోంది. ఈ పద్ధతిలో, దరఖాస్తుదారుడికి వీసా లభించే అవకాశం అనేది ఆ ఉద్యోగానికి యూఎస్ కార్మిక శాఖ (DOL) నిర్ణయించిన వేతన స్థాయిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

    ఎక్కువ జీతాలు ఇచ్చే ఉద్యోగాలకు వీసా దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల మునుపటి కంటే ఈసారి సరైన వేతన వర్గీకరణ చేయడం కంపెనీలకు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఇందులో ఏమాత్రం తప్పులు దొర్లినా దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురవుతాయి.

    కంపెనీలు తమ దరఖాస్తుల్లో ఉద్యోగానికి కావలసిన విద్యా అర్హతలు, అనుభవించిన సంవత్సరాలు, నాయకత్వ బాధ్యతలు మరియు ప్రత్యేక నైపుణ్యాల వంటి పూర్తి వివరాలను నేరుగా పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది.

    ఉద్యోగ అర్హతలకే ప్రాధాన్యం

    ఈ వివరాల ఆధారంగానే అమెరికా కార్మిక శాఖ ఆయా ఉద్యోగాలకు వేతన స్థాయిలను నిర్ణయిస్తుంది. ఐ-129 ఫామ్‌లో ఈ వివరాలన్నింటినీ తప్పనిసరి చేయడం వల్ల రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఇచ్చిన సమాచారానికి, లేబర్ కండిషన్ అప్లికేషన్‌లో చూపిన వివరాలకు, తుది దరఖాస్తులో ఉన్న సమాచారానికి ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని యూఎస్‌సీఐఎస్ సులభంగా గుర్తిస్తుంది.

    "ఉద్యోగానికి కావలసిన అర్హతల ఆధారంగానే వేతన స్థాయి నిర్ణయం అవుతుంది తప్ప, ఆ ఉద్యోగంలో చేరే వ్యక్తి నైపుణ్యాల ఆధారంగా కాదు" అని బ్రౌన్ తెలిపారు.

    దీనర్థం ఏమిటంటే.. ఒక ఉద్యోగానికి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, రెండేళ్ల అనుభవం చాలు అనుకుంటే, దరఖాస్తు చేసే వ్యక్తికి అంతకంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నా సరే, ఆ ఉద్యోగానికి కేటాయించిన ప్రామాణిక వేతనాన్ని మాత్రమే చూపించాలి. అలాగే లాటరీలో వీసా వచ్చే అవకాశాలను పెంచుకోవడానికి వీలుగా, సాధారణ ఉద్యోగాలకు సీనియర్ స్థాయి హోదాలను సృష్టించి ఎక్కువ వేతనాలు చూపిస్తే అమెరికా అధికారులు తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

    తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది టెక్కీలు ఏటా హెచ్-1బీ వీసా కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఈ కొత్త మార్పుల నేపథ్యంలో వారు పనిచేసే కంపెనీలు దరఖాస్తు ప్రక్రియలో ఎంత పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తాయనే దానిపైనే వారి అమెరికా కల ఆధారపడి ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ఏప్రిల్ 1 నుంచి హెచ్-1బీ వీసా ప్రక్రియలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయి?

    ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త వేతన ఆధారిత లాటరీ విధానం అమలులోకి వస్తుంది. అలాగే దరఖాస్తులకు కొత్త ఫామ్ ఐ-129 మాత్రమే వాడాలి.

    వేతన ఆధారిత లాటరీ అంటే ఏమిటి?

    ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే ఉద్యోగాలకు హెచ్-1బీ వీసా లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండేలా చేసే కొత్త విధానం ఇది.

    ఈ కొత్త విధానం ఎవరికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది?

    ఎక్కువ నైపుణ్యాలు ఉండి, అధిక వేతనాలు పొందే ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసే నిపుణులకు ఈ విధానం ద్వారా ఎక్కువ లబ్ధి చేకూరుతుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes