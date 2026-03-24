    హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లలో భారీ కోత: ఐటీ కంపెనీల వెనకడుగు.. అసలు కారణాలేంటి? ఎవరికి లాభం?

    2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లు ముగిశాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే దరఖాస్తులు 30 నుంచి 50 శాతం తగ్గాయి. పెరిగిన ఫీజులు, లాటరీ నిబంధనల్లో మార్పులే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇది భారతీయ అభ్యర్థులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Mar 24, 2026 4:54 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే విదేశీ నిపుణుల కలల వీసా 'హెచ్-1బీ' (H-1B) రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియలో ఈసారి అనూహ్య మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇటీవల ముగిసిన రిజిస్ట్రేషన్లలో దరఖాస్తుల సంఖ్య భారీగా పడిపోయింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఏకంగా 30 నుంచి 50 శాతం వరకు దరఖాస్తులు తగ్గాయని ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లలో భారీ కోత: ఐటీ కంపెనీల వెనకడుగు.. అసలు కారణాలేంటి? (File Photo/Representational)
    హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లలో భారీ కోత: ఐటీ కంపెనీల వెనకడుగు.. అసలు కారణాలేంటి? (File Photo/Representational)

    దరఖాస్తులు ఎందుకు తగ్గాయి?

    ప్రధానంగా అమెరికా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనలు, పెరిగిన ఖర్చులే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. ప్రధానాంశాలు ఇవే:

    • భారీగా పెరిగిన వీసా ఫీజులు: గతంతో పోలిస్తే వీసా దరఖాస్తు రుసుము పెరగడం కంపెనీలపై ఆర్థిక భారాన్ని మోపింది.
    • లాటరీ విధానంలో మార్పులు: గతంలో ఒకే వ్యక్తి పేరు మీద వేర్వేరు కంపెనీలు దరఖాస్తు చేసే వీలుండేది. దీనివల్ల లాటరీలో ఎంపికయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. అయితే, ఇప్పుడు "ఒక వ్యక్తికి ఒకే దరఖాస్తు" (Passport-based registration) నిబంధనను కఠినతరం చేయడంతో అనవసరపు దరఖాస్తులకు అడ్డుకట్ట పడింది.
    • కంపెనీల జాగ్రత్త: ఆర్థిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఐటీ దిగ్గజాలు, స్టార్టప్‌లు కొత్త నియామకాల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగు వేస్తున్నాయి.

    ఎవరికి నష్టం? ఎవరికి లాభం?

    సాధారణంగా పెద్ద ఐటీ అవుట్‌సోర్సింగ్ కంపెనీలు బల్క్ (Bulk) దరఖాస్తులు చేసేవి. కొత్త రూల్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలకు షాక్ తగిలింది. అయితే, ఈ మార్పులు కొందరికి వరంగా మారనున్నాయని వీసానోషన్ లా గ్రూప్ మేనేజింగ్ అటార్నీ శిల్పా మాలిక్ విశ్లేషించారు.

    "పెద్ద అవుట్‌సోర్సింగ్ కంపెనీలు వేల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు చేయడం వల్ల గతంలో చిన్న కంపెనీలకు, అర్హత ఉన్న వారికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది. పోటీలో అందరికీ సమాన అవకాశాలు (Level playing field) లభిస్తున్నాయి. ఇది ప్రతిభ ఉన్న వారికి దొరికే గొప్ప అవకాశం" అని శిల్పా మాలిక్ వివరించారు.

    ముఖ్యంగా అమెరికాలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు, నిపుణులైన టాలెంట్ కోసం ఎక్కువ వేతనం ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న మధ్యతరహా కంపెనీలు ఈసారి ఎక్కువగా లాభపడనున్నాయి.

    ఎంపికైన వారికి సమాచారం ఎప్పుడు?

    ఈ ఏడాది మార్చి 19తో రిజిస్ట్రేషన్ గడువు ముగిసింది. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో లాటరీ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను అమెరికా పౌరసత్వ, వలస సేవల విభాగం (USCIS) త్వరలోనే ప్రారంభించనుంది.

    • ఫలితాల వెల్లడి: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మార్చి 31, 2026 లోపు వారి ఆన్‌లైన్ అకౌంట్ల ద్వారా సమాచారం అందుతుంది.
    • వీసాల కోటా: ఏటా అమెరికా 85,000 హెచ్-1బీ వీసాలను జారీ చేస్తుంది. ఇందులో 65,000 జనరల్ కోటా కాగా, మిగిలిన 20,000 వీసాలను అమెరికా యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నత చదువులు (Masters or Higher) పూర్తి చేసిన వారి కోసం కేటాయించారు.

    మొత్తానికి, హెచ్-1బీ వీసా ప్రక్రియలో పారదర్శకత పెంచేందుకు అమెరికా తీసుకుంటున్న చర్యలు.. నిజమైన ప్రతిభావంతులకు, ముఖ్యంగా ఉన్నత చదువులు చదివిన భారతీయులకు మేలు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈ ఏడాది హెచ్-1బీ దరఖాస్తులు ఎందుకు తగ్గాయి?

    వీసా ఫీజులు పెరగడం, ఒక అభ్యర్థికి ఒకే దరఖాస్తు అనే నిబంధనను కఠినంగా అమలు చేయడం వల్ల దరఖాస్తుల సంఖ్య తగ్గింది.

    2. లాటరీ ఫలితాలు ఎప్పుడు తెలుస్తాయి?

    మార్చి 31, 2026 నాటికి ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను USCIS వారి వెబ్‌సైట్‌లో వెల్లడిస్తుంది.

    3. మాస్టర్స్ కోటా అంటే ఏమిటి?

    అమెరికాలో మాస్టర్స్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదువు చదివిన వారికి ప్రత్యేకంగా 20,000 వీసాలను కేటాయిస్తారు. ఇది సాధారణ 65,000 కోటాకు అదనం.

    News/News/హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లలో భారీ కోత: ఐటీ కంపెనీల వెనకడుగు.. అసలు కారణాలేంటి? ఎవరికి లాభం?
    News/News/హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లలో భారీ కోత: ఐటీ కంపెనీల వెనకడుగు.. అసలు కారణాలేంటి? ఎవరికి లాభం?
