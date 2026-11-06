Gold price today : ధన్తేరాస్కు బంగారం కొంటున్నారా? హైదరాబాద్ సహా ఇతర నగరాల్లో రేట్లు ఇలా..
ఈ ధన్తేరాస్కు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని కీలక నగరాల్లో నేటి (నవంబర్ 6, 2026) బంగారం, వెండి ధరల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గ్ తెలుసుకోండి..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో హెచ్చుతగ్గులు, అమెరికా డాలర్ విలువలో మార్పుల మధ్య దేశీయంగా బంగారం, వెండి విక్రయదారులు, పసిడి ప్రియులకు శుక్రవారం కొంత ఊరట లభించింది. ఇటీవల అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల అనంతరం పసిడి విపణి తీవ్ర అస్థిరతకు లోనవుతుండగా, నవంబర్ 6 శుక్రవారం ఉదయం దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో (ఎంసీఎక్స్) బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పడిపోయాయి.
నేడు ధన్తేరాస్. ఈరోజు బంగారం కొనుగోలు చేస్తే శుభం జరుగుతుందని ప్రజలు భావిస్తుంటారు. దీనతో పాటు సరిగ్గా దీపావళి ముందు బంగారం, వెండి ధరలు దిగొస్తుండటం సానుకూల విషయం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం జోరు!
దేశీయంగా ధరలు తగ్గినప్పటికీ, గ్లోబల్ మార్కెట్లో మాత్రం పసిడి మెరుపులు తగ్గలేదు. శుక్రవారం నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,100.27 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయ్యింది. ఒకానొక దశలో ఇది ఔన్సుకు 4,146.63 డాలర్ల వరకు చేరింది. అక్టోబర్ 20 తర్వాత పసిడి ఈ స్థాయి రికార్డు గరిష్టాన్ని నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ముడి చమురు ధరలు తగ్గడంతో అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు సడలడం, యూఎస్ డాలర్ విలువ ఇంకా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ బలహీనపడటంతో అంతర్జాతీయంగా బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపారు.
"చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు తగ్గడం, డాలర్ పతనం చెందడంతో అంతర్జాతీయంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పసిడి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు," అని సీఎన్బీసీ నివేదిక పేర్కొంది.
ధన్తేరాస్ 2026- దేశీయ ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్ పరిణామాలు..
అంతర్జాతీయ సూచీలు బలపడినప్పటికీ, దేశీయంగా లాభాల స్వీకరణ, రూపాయి మారకపు విలువ ప్రభావాన్ని బట్టి శుక్రవారం ఉదయం 9:17 గంటల సమయంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) లో పసిడి, వెండి ధరలు పతనమయ్యాయి.
ఎంసీఎక్స్ బంగారం ఫ్యూచర్స్: 1.18 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,750 వద్ద ట్రేడయ్యాడు.
ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్: 1.54 శాతం క్షీణించి కిలోకు రూ. 1,84,650 కి పడిపోయాయి.
భారతీయ రిటైల్ విపణిలో 24 క్యారెట్ల ప్యూర్ గోల్డ్ నాణేలు, బిస్కెట్ల రూపంలో దొరుకుతుండగా, మన్నిక ఎక్కువగా ఉండే 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంటల్ గోల్డ్ను బంగారు ఆభరణాల తయారీకి ఉపయోగిస్తారు. అలాగే 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన సిల్వర్ 999 వెండిని ప్రధానంగా వెండి బిస్కెట్లు, వెండి నాణేల పెట్టుబడుల కోసం వినియోగిస్తారు.
ధన్తేరాస్ 2026- హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు..
హైదరాబాద్ విపణిలో 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,660 వద్ద లభిస్తుండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి రూ. 1,30,773 వద్ద ట్రేడవుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,84,740 గా నమోదైంది. ఇక విశాఖపట్నం / విజయవాడలో.. హైదరాబాద్ ధరలకు దాదాపు సమానంగా రేట్లు ఉన్నాయి.
చెన్నై: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,42,850/10 గ్రాములు | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,30,946/10 గ్రాములు | వెండి రూ. 1,84,980/1 కిలో
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,42,610/10 గ్రాములు | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,30,726/10 గ్రాములు | వెండి రూ. 1,84,460/1 కిలో
ముంబై: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,42,490/10 గ్రాములు | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,30,616/10 గ్రాములు | వెండి రూ. 1,84,310/1 కిలో
దిల్లీ: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,42,250/10 గ్రాములు | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,30,396/10 గ్రాములు | వెండి రూ. 1,83,990/1 కిలో
కోల్కతా: 24 క్యారెట్లు రూ. 1,42,250/10 గ్రాములు | 22 క్యారెట్లు రూ. 1,30,396/10 గ్రాములు | వెండి రూ. 1,84,200/1 కిలో
రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా బ్యాంకింగ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ బట్టి బంగారం ధరలు మారవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More