Free AI Course : ఏఐ, డేటా సైన్స్- హార్వర్డ్లో ఫ్రీ ఆన్లైన్ కోర్సులు..
Online AI Courses : ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, ప్రోగ్రామింగ్ విభాగాల్లో ఉచిత ఆన్లైన్ కోర్సులను అందిస్తోంది. కెరీర్ను ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు, నిపుణుల కోసం రూపొందించిన ఈ కోర్సుల వివరాలు మీకోసం..
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో టెక్నాలజీపై పట్టు సాధించడం అనేది కేవలం ఆసక్తి మాత్రమే కాదు, కెరీర్ ఎదుగుదలకు అనివార్యమైన అవసరం. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన ప్రపంచపు టాప్ యూనివర్సిటీ ‘హార్వర్డ్’.. విద్యార్థులు, నిపుణుల కోసం ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), డేటా సైన్స్, వెబ్ డెవలప్మెంట్ వంటి రంగాల్లో అత్యుత్తమ ఆన్లైన్ కోర్సులను ఉచితంగా అందిస్తోంది. మీ వీలును బట్టి నేర్చుకునేలా రూపొందించిన ఈ కోర్సులు టెక్ ప్రపంచంలో అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే వారికి ఒక గొప్ప వేదిక.
డేటా సైన్స్: మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్
మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాథమిక అంశాల నుంచి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ వరకు ఈ కోర్సులో నేర్చుకోవచ్చు. అల్గారిథమ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి? 'ఓవర్ ట్రైనింగ్' సమస్యను నివారించేందుకు క్రాస్-వాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి? రెగ్యులరైజేషన్ వంటి క్లిష్టమైన అంశాలపై ఇందులో అవగాహన కల్పిస్తారు. ముఖ్యంగా 'రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్'ను ఎలా నిర్మించాలో ఈ 8 వారాల కోర్సు ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
బిజినెస్ కోసం కంప్యూటర్ సైన్స్ (సీఎస్50)..
వ్యాపార రంగంలో టెక్నాలజీని ఎలా సమర్థవంతంగా వాడుకోవాలో ఈ హార్వర్డ్ ఫ్రీ కోర్సు నేర్పిస్తుంది. కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీస్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్పై ఇందులో శిక్షణ ఇస్తారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 30, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉండే ఈ కోర్సును నిపుణులు తమ వీలును బట్టి పూర్తి చేయవచ్చు.
టెక్నాలజీపై ప్రాథమిక అవగాహన..
మీరు టెక్నాలజీలో బిగినర్ అయితే ఈ కోర్సు మీకోసమే. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏంటి? మల్టీమీడియా, సెక్యూరిటీ, వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా పనిచేస్తాయి? వంటి ప్రాథమికాంశాలను చాలా సులభంగా వివరిస్తారు. ఇది 6 వారాల కోర్సు.
పైథాన్తో డేటా సైన్స్..
రియల్ వరల్డ్ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో పైథాన్ పాత్రను ఈ కోర్సు వివరిస్తుంది. పాండాస్, నంపై, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, స్కిట్-లెర్న్ వంటి లైబ్రరీలను ఎలా వాడాలో ఈ హార్వర్డ్ ఫ్రీ కోర్సులో ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవచ్చు. 8 వారాల పాటు సాగే ఈ కోర్సు ఎప్పుడైనా ప్రారంభించుకోవచ్చు.
పైథాన్, జావాస్క్రిప్ట్తో వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్..
హెచ్టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్, గిట్, జావాస్క్రిప్ట్, పైథాన్, డీజాంగో, ఎస్క్యూఎల్ వంటి టూల్స్ను ఉపయోగించి వెబ్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్. 12 వారాల పాటు సాగే ఈ కోర్సు కోసం వారానికి 6 నుంచి 9 గంటల సమయం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
స్క్రాచ్తో ప్రోగ్రామింగ్ పరిచయం..
ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలియని వారి కోసం ఫంక్షన్స్, ఈవెంట్స్, కండిషన్స్, లూప్స్, వేరియబుల్స్ వంటి కీలక అంశాలను 'స్క్రాచ్' ద్వారా చాలా వినోదాత్మకంగా నేర్పిస్తారు. ఇది కేవలం 3 వారాల స్వల్పకాలిక కోర్సు.
ప్రపంచస్థాయి విద్యను ఉచితంగా పొందే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, నేటి పోటీ ప్రపంచంలో మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోండి.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.