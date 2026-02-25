క్లాడ్ ఏఐ కొత్త టూల్స్.. మీ ఉద్యోగం సురక్షితమేనా? ఏయే ఉద్యోగాలకు ముప్పుంది?
"ఏఐ అంటే ఏదో బొమ్మలు గీస్తుంది, పద్యాలు రాస్తుంది.. నా పనికి అది ఏమీ చేయలేదులే" అని చాలా మంది తేలిగ్గా తీసిపారేశారు. కానీ, ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) సంస్థ ఇటీవల విడుదల చేసిన క్లాడ్ ఏఐ టూల్స్ మీ కుర్చీలో కూర్చుని మీ లాగే ఆలోచించి పని చేసే స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
సాయంత్రం 5 గంటలవుతోంది. మీ బాస్ అర్జెంట్గా ఒక పది పేజీల రిపోర్ట్ పంపి, "దీని సారాంశం తీసి, ఎక్సెల్ షీట్లో డేటా వేసి, క్లయింట్కి మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ చేయి" అని చెప్పారు. సాధారణంగా అయితే ఈ పనికి కనీసం రెండు గంటలు పడుతుంది. కానీ, అదే పనిని ఒక డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కేవలం రెండు నిమిషాల్లో, ఎక్కడా తప్పు లేకుండా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికి ఏదో సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాలా ఉంది కదూ! కానీ, ఇప్పుడు ఇది పక్కా రియాలిటీ.
అసలేం జరుగుతోంది?
ఈ మధ్య వాల్ స్ట్రీట్లో జరిగిన ఒక సంఘటన టెక్ వర్గాలకు చెమట్లు పట్టించింది. 'Claude Cowork' అనే టూల్ మార్కెట్లోకి వచ్చిన దెబ్బకు.. దశాబ్దాలుగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో రారాజులుగా వెలుగుతున్న Salesforce, ServiceNow వంటి దిగ్గజ సంస్థల షేర్లు ఒక్కసారిగా 20 నుంచి 33 శాతం పడిపోయాయి. ఇది కేవలం టెక్ కంపెనీలకు సంబంధించిన విషయం కాదు. సాఫ్ట్వేర్, బీపీఓ, బ్యాంకింగ్.. ఇలా ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చుని పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగీ సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది. అసలు ఈ క్లాడ్ ఏఐ ఏం చేస్తోంది? మన ఉద్యోగాలను నిజంగానే లాగేసుకుంటుందా?
కొత్త ఆవిష్కరణలు ఇవే
క్లాడ్ ఏఐ ఇటీవల ఆవిష్కరించిన మూడు ప్రధాన టూల్స్ ఇప్పుడు ఐటీ రంగంలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. వాటిని సింపుల్గా అర్థం చేసుకుందాం.
1. Claude Cowork (మీ డిజిటల్ సహోద్యోగి):
జనవరి 2026లో లాంచ్ అయి, ఫిబ్రవరి 24న అప్గ్రేడ్ అయిన ఈ టూల్ ఒక అద్భుతం. ఇది మీ గూగుల్ డ్రైవ్ (Google Drive), జీమెయిల్ (Gmail), డాక్యుసైన్ (DocuSign) వంటి వాటితో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక హెచ్ఆర్ (HR) మేనేజర్ రోజూ వందల కొద్దీ ఇమెయిల్స్ చదివి, రిజ్యూమ్లు ఫిల్టర్ చేసి, ఇంటర్వ్యూలు షెడ్యూల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ పనంతా Cowork ఒక్కటే చేయగలదు.
2. Claude Code (ప్రోగ్రామర్ల పక్కన కూర్చునే ఏఐ):
2025లో వచ్చి, 2026 ఫిబ్రవరి 20న సరికొత్త సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్తో వచ్చిన ఈ టూల్.. జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ల పనులను ఇట్టే చేసేస్తోంది. ఇది కేవలం కోడ్ రాయడమే కాదు, అందులో ఉన్న బగ్స్ పట్టుకోవడం, ఫైళ్లు ఎడిట్ చేయడం, కమాండ్లు రన్ చేయడం వంటివి కూడా సొంతంగా చేస్తుంది.
3. Computer Use (కళ్ళతో చూసి పని చేసే ఏఐ):
ఇదే అన్నింటికంటే సంచలనం. ఈ ఫీచర్ ఆన్ చేస్తే.. ఏఐ మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ని మీలాగే చూస్తుంది. మౌస్ క్లిక్ చేస్తుంది. కీబోర్డ్ మీద టైప్ చేసి ఫారమ్లు నింపుతుంది. బ్రౌజర్లో వివిధ అప్లికేషన్లను నావిగేట్ చేస్తుంది.
వీటితో పాటు, క్లాడ్ ఇప్పుడు నేరుగా ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసి తాజా సమాచారం ఇవ్వగలదు. ఎక్సెల్లో వేల రోస్ (Rows) ఉన్న డేటాను చిటికెలో విశ్లేషించగలదు.
Pros & Cons: ఎవరికీ బాగుంటుంది, ఎవరికీ కాదు?
ప్రతి నాణేనికీ రెండు వైపులు ఉన్నట్టే, ఈ టెక్నాలజీ వల్ల లాభనష్టాలు రెండూ ఉన్నాయి.
లాభాలు: హైదరాబాద్, విజయవాడ లాంటి నగరాల్లోని చిన్న వ్యాపారులకు ఇది వరం. పెద్ద మార్కెటింగ్ టీమ్లు, కస్టమర్ సపోర్ట్ టీమ్లు లేకుండానే.. ఏఐ సాయంతో వారు తమ వ్యాపారాన్ని కార్పొరేట్ స్థాయిలో రన్ చేయవచ్చు. కంపెనీలకు ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది.
నష్టాలు: "ఈ రిపోర్ట్ నేను చేస్తాను సార్" అని చెప్పే జూనియర్ ఉద్యోగుల అవసరం తగ్గుతుంది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పని జరుగుతున్నప్పుడు, సహజంగానే తక్కువ మంది సిబ్బంది సరిపోతారు. విద్యార్థులకు ఇది హోంవర్క్ చేసే మెషిన్లా మారి, వారి సొంత ఆలోచనా శక్తిని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది.
ఏ కెరీర్లు ప్రమాదంలో పడ్డాయి?
దాచుకుంటే దాగే నిజం కాదిది. కొన్ని రొటీన్ పనులు కచ్చితంగా కనుమరుగవుతాయి.
- డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు: ఫారమ్ ఫిల్లింగ్, ఎక్సెల్ షీట్ అప్డేట్స్ వంటి రిపీటేటివ్ పనులను 'Computer Use' ఫీచర్ లాగేసుకుంది.
- జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు: ఫ్రెషర్ స్థాయి ప్రోగ్రామింగ్ టాస్క్లను ఇప్పుడు 'Claude Code' అవలీలగా చేస్తోంది. (అయితే ఆర్కిటెక్ట్లకు, సీనియర్లకు ఢోకా లేదు).
- కంటెంట్, కాపీ రైటర్లు: బేసిక్ ఆర్టికల్స్, మార్కెటింగ్ కాపీ, సోషల్ మీడియా పోస్టులు ఏఐ రాసేస్తోంది. మానవీయ స్పర్శ, అనుభవం ఉన్నవాళ్లే నిలబడతారు.
- హెచ్ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, కస్టమర్ సపోర్ట్: రెజ్యూమ్ స్క్రీనింగ్ నుంచి చాట్ సపోర్ట్ వరకు అన్నీ Cowork వంటి టూల్స్ పరిధిలోకి వెళ్తున్నాయి.
కానీ.. కొత్త అవకాశాలు కూడా వస్తున్నాయి
పాత ఉద్యోగాలు పోయిన చోటే కొత్త ఉద్యోగాలు పుట్టుకొస్తాయి. ఒకప్పుడు టైప్రైటర్లు పోయి కంప్యూటర్లు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాగే భయపడ్డారు. ఇప్పుడు కూడా ఏఐ రంగంలో కొత్త జాబ్స్ వస్తున్నాయి.
- AI Prompt Engineer: ఏఐకి కరెక్ట్గా కమాండ్ ఇచ్చి పని చేయించుకోవడం కూడా ఒక కళే. వీరికి ఇప్పుడు ఐటీ మార్కెట్లో ఫుల్ డిమాండ్.
- AI Integration Specialist: కంపెనీల సిస్టమ్స్లో ఈ కొత్త టూల్స్ను ఇన్స్టాల్ చేసి, వర్క్ఫ్లోను సెట్ చేసే నిపుణులు.
- AI Ethics & Safety Specialist: ఏఐ తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వకుండా, పక్షపాతం లేకుండా చూడటానికి మనుషుల అవసరం చాలా ఉంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
"సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నది మార్పు కాదు, ఒక రకమైన విప్లవం. ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోవు.. కానీ, ఏఐ వాడటం తెలిసిన వారి చేతిలో, ఏఐ వాడటం తెలియని వారి ఉద్యోగాలు పోతాయి. జూనియర్ లెవల్ కోడింగ్ కంటే కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నవారే భవిష్యత్తులో ఐటీ రంగంలో నెగ్గుకొస్తారు" అని హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లోని సీనియర్ టెక్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం
భయపడిపోయి పారిపోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. "నాకు ఏఐ అవసరం లేదు, నేను నా పాత పద్ధతిలోనే పనిచేస్తా" అనుకోవడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలివైన పని కాదు. కారు వచ్చిన కొత్తలో చక్రాలు, గుర్రపు బండ్లు నడిపేవారు భయపడ్డారు.. కానీ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న వారికి కొత్త ప్రపంచం పరిచయమైంది. ఇప్పుడు కూడా అంతే! క్లాడ్ తెచ్చిన ఈ కొత్త టూల్స్ వస్తున్నాయంటే.. రొటీన్ పనులను మిషన్లకు అప్పగించి, మనుషులుగా మనం మరింత సృజనాత్మకంగా, వ్యూహాత్మకంగా ఆలోచించడానికి సమయం వచ్చిందని అర్థం.