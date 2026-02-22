US Visa : యూఎస్ వీసాకు అప్లై చేస్తున్నారా? హైదరాబాద్లో ‘వెయిట్ టైమ్’ ఎంతంటే..
2026లో అమెరికా పర్యటనకు ప్లాన్ చేస్తున్న భారతీయ ప్రయాణికులకు వీసా ఇంటర్వ్యూ స్లాట్లు పెద్ద సవాలుగా మారాయి. యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం.. దిల్లీ, ముంబై, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో బీ1/ బీ2 వీసా వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువగానే ఉంది. వాటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఈ ఏడాది పర్యాటకం, వ్యాపారం లేదా కుటుంబ సభ్యులను కలిసేందుకు అమెరికా వెళ్లాలని మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు విమాన టికెట్ల కంటే ముందుగా ఎదురయ్యే అతిపెద్ద ప్రశ్న.. 'వీసా ఇంటర్వ్యూ స్లాట్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది?' అని. భారతీయ ప్రయాణికుల కోసం యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ తన తాజా 'గ్లోబల్ వీసా వెయిట్ టైమ్స్' అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. మీరు బీ1/బీ2 (విజిటర్) వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నట్లయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో “యావరేజ్ వెయిట్ టైమ్” ఎలా ఉందో ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.
“యావరేజ్ వెయిట్ టైమ్” అంటే ఏంటి?
అధికారిక గణాంకాలను చూసే ముందు ఈ పదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. 'యావరేజ్ వెయిట్ టైమ్' అంటే గత రిపోర్టింగ్ కాలంలో ఒక దరఖాస్తుదారు వీసా ఫీజు చెల్లించిన తేదీ నుంచి ఇంటర్వ్యూ జరిగిన తేదీ వరకు సగటున ఎంత సమయం పట్టిందనేది ఇది సూచిస్తుంది. అయితే, దీనిని తర్వాతి అపాయింట్మెంట్ స్లాట్కు గ్యారెంటీగా భావించలేము. కన్సల్టింగ్ సిబ్బంది లభ్యత, రద్దు చేసిన స్లాట్లు, సీజనల్ డిమాండ్, అదనంగా విడుదల చేసే స్లాట్ల ఆధారంగా ఈ సమయం మారుతుంటుంది. ఇది కేవలం గత అనుభవాల ఆధారంగా ఇచ్చే సగటు సమాచారం మాత్రమే.
ప్రధాన భారతీయ నగరాల్లో సగటు వెయిటింగ్ పీరియడ్:
యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యూరో ఆఫ్ కాన్సులర్ అఫైర్స్ అప్డేట్ చేసిన సమాచారం ప్రకారం.. ప్రధాన నగరాల్లో బీ1/ బీ2 వీసా ఇంటర్వ్యూల కోసం పడుతున్న సగటు సమయం ఇలా ఉంది:
దిల్లీ- 6.5 నెలలు
ముంబై- 9.5 నెలలు
చెన్నై- 1.5 నెలలు
హైదరాబాద్- 7.5 నెలలు
కోల్కతా- 2.5 నెలలు
ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. ప్రస్తుతం ముంబైలో యూఎస్ వీసా కోసం అత్యధికంగా 9.5 నెలల వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండగా, చెన్నైలో అతి తక్కువగా కేవలం 1.5 నెలల సమయం మాత్రమే పడుతోంది.
ప్రయాణికులు ఏం చేయాలి?
బ్యాక్లాగ్లను క్లియర్ చేయడానికి యూఎస్ కాన్సులేట్లు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుండటంతో గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇప్పుడు పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడింది. అయినప్పటికీ, మెట్రో నగరాల్లో డిమాండ్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది.
కాబట్టి, 2026లో అమెరికా పర్యటనకు సిద్ధమయ్యే వారు ఈ వెయిటింగ్ పీరియడ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. ఇంటర్వ్యూ స్లాట్ ఖరారైన తర్వాతే ప్రయాణ తేదీలను నిర్ణయించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం కోసం యూఎస్ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారిక 'గ్లోబల్ వీసా వెయిట్ టైమ్స్' పేజీని సందర్శిస్తూ ఉండాలి.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు :-
ప్రశ్న- ఇంటర్వ్యూ వెయిటింగ్ టైమ్ 9 నెలలు అని ఉంది కదా, నాకు అంతకంటే ముందే స్లాట్ దొరికే అవకాశం ఉందా?
సమాధానం- అవును, కచ్చితంగా అవకాశం ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్సైట్లో చూపించే 'సగటు వెయిటింగ్ పీరియడ్' అనేది కేవలం గతంలో జరిగిన ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా లెక్కించిన అంచనా మాత్రమే. యూఎస్ కాన్సులేట్లు తరచుగా కొత్త స్లాట్లను విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. ఎవరైనా తమ అపాయింట్మెంట్ను రద్దు చేసుకున్నప్పుడు లేదా రీషెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఆ స్లాట్లు ఖాళీ అవుతాయి. మీరు తరచుగా అధికారిక పోర్టల్ను తనిఖీ చేస్తూ ఉంటే, మీకు 9 నెలల కంటే ముందే (కొన్నిసార్లు వారాల వ్యవధిలోనే) స్లాట్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న- నా నివాసం హైదరాబాద్లో ఉంటే, వెయిటింగ్ పీరియడ్ తక్కువగా ఉన్న చెన్నై లేదా కోల్కతాలో ఇంటర్వ్యూ బుక్ చేసుకోవచ్చా?
సమాధానం- చేసుకోవచ్చు. భారతదేశంలోని ఏ యూఎస్ కాన్సులేట్లోనైనా (దిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, హైదరాబాద్, కోల్కతా) మీరు ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు. దీనిని 'కన్సులర్ షాపింగ్' అని కూడా అంటారు. అయితే, ఇంటర్వ్యూ సమయంలో మీరు ఎందుకు వేరే నగరానికి వచ్చారని అధికారి ప్రశ్నిస్తే, మీ నివాస నగరంలో స్లాట్లు అందుబాటులో లేవని లేదా ప్రయాణ అత్యవసరతను బట్టి స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత నివేదికల ప్రకారం.. చెన్నైలో వెయిటింగ్ టైమ్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి చాలామంది అక్కడే బుక్ చేసుకుంటున్నారు.
ప్రశ్న- 2026లో యూఎస్ విజిటర్ వీసా (బీ1/ బీ2) ఖర్చు ఎంత ఉంది?
సమాధానం- 2026లో అమెరికా వీసా దరఖాస్తు ఖర్చు గతంలో కంటే కొంత పెరిగింది. సాధారణ అప్లికేషన్ ఫీజు దాదాపు 185 డాలర్లు (సుమారు రూ. 16,000– రూ. 17,000) ఉండగా, కొత్తగా కొన్ని సందర్భాల్లో 'వీసా ఇంటిగ్రిటీ ఫీజు' (250 డాలర్లు) వంటివి తోడవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా, కాన్సులర్ ఎక్స్ఛేంజ్ రేట్లు మారడం వల్ల రూపాయల్లో మీరు చెల్లించే మొత్తం అటూ ఇటూగా ఉండవచ్చు. ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం, ఒక దరఖాస్తుదారునికి మొత్తం ప్రాసెసింగ్ ఖర్చు సుమారు రూ. 35,000 నుంచి రూ. 40,000 వరకు అయ్యే అవకాశం ఉంది.