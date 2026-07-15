HDFC AMC క్యూ1 లాభం రూ.837 కోట్లు.. 12 శాతం జంప్
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో హెచ్డీఎఫ్సీ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (HDFC AMC) అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. నికర లాభం 12 శాతం పెరిగి రూ.837 కోట్లకు చేరగా, కంపెనీ నిర్వహణలోని ఆస్తుల విలువ (AUM) కూడా భారీగా పుంజుకుంది.
దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (HDFC AMC) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసిక ఫలితాల్లో అదరగొట్టింది. బుధవారం (జూలై 15) విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, జూన్ త్రైమాసికానికి కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం గతేడాదితో పోలిస్తే 12 శాతం పెరిగి రూ.837 కోట్లకు చేరుకుంది. క్రితం ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ.748 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది.
మార్కెట్లలో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడుల ప్రవాహం కొనసాగుతుండటంతో దేశంలోని అతిపెద్ద ఫండ్ హౌస్లలో ఒకటైన హెచ్డీఎఫ్సీ ఏఎంసీ ఆదాయం, లాభాల వృద్ధిలో స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
పెరిగిన ఆదాయం.. ఖర్చులు కూడా..
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఏకీకృత ఆదాయం 13.6 శాతం వృద్ధితో రూ.1,100 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది జూన్ త్రైమాసికంలో ఈ ఆదాయం రూ.968 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆదాయంతో పాటే కంపెనీ ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి. జూన్ త్రైమాసికంలో మొత్తం ఖర్చులు 27 శాతం పెరిగి రూ.271 కోట్లకు చేరినట్లు కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది. మరోవైపు కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (Operating profit) రూ.753.4 కోట్ల నుంచి రూ.827.6 కోట్లకు మెరుగైంది.
మేనేజ్మెంట్ ఆస్తుల్లో జోరు
మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో హెచ్డీఎఫ్సీ ఏఎంసీ తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ1లో కంపెనీ త్రైమాసిక సగటు నిర్వహణ ఆస్తుల విలువ (QAAUM) రూ.93.51 లక్షల కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే సమయానికి ఉన్న రూ.82.86 లక్షల కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 11.2 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మొత్తం మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ సగటు ఆస్తుల్లో హెచ్డీఎఫ్సీ వాటా 11.2 శాతంగా ఉంది.
ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మినహాయించి, యాక్టివ్గా మేనేజ్ చేసే ఈక్విటీ ఆధారిత ఆస్తుల విలువ రూ.57.40 లక్షల కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ విభాగంలో కంపెనీ 12.8 శాతం మార్కెట్ వాటాతో దేశంలోనే అతిపెద్ద యాక్టివ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మేనేజర్లలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని మరింత బలం చేసుకుంది.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల నమ్మకం.. భారీగా ఎస్ఐపీలు
మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ సగటుతో పోలిస్తే హెచ్డీఎఫ్సీ ఏఎంసీపై వ్యక్తిగత ఇన్వెస్టర్ల (Individual Investors) నమ్మకం బలంగా కనిపిస్తోంది. జూన్ 2026 నాటికి కంపెనీ మొత్తం నెలవారీ సగటు ఆస్తుల్లో వ్యక్తిగత ఇన్వెస్టర్ల వాటా 69 శాతంగా ఉంది. పరిశ్రమ సగటు 61 శాతంతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఇక కంపెనీ ఈక్విటీ, నాన్-ఈక్విటీ ఆస్తుల నిష్పత్తి 66:34గా ఉండగా, పరిశ్రమ సగటు 57:43గా ఉంది.
సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ (SIP) ద్వారా పెట్టుబడుల ప్రవాహం బలంగా సాగుతోంది. జూన్ 2026లో కంపెనీ 17.2 మిలియన్ల సిస్టమాటిక్ లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసింది. వీటి మొత్తం విలువ రూ.4,810 కోట్లుగా నమోదైంది.
స్టాక్ మార్కెట్లో షేరు ప్రదర్శన
సానుకూల ఆర్థిక ఫలితాల నేపథ్యంలో బుధవారం ట్రేడింగ్లో హెచ్డీఎఫ్సీ ఏఎంసీ షేరు ధర బీఎస్ఈ (BSE)లో 2.42 శాతం లాభపడి రూ.2,722.70 వద్ద ముగిసింది. అయితే సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ షేరు ప్రస్తుతం ఒక నిర్దిష్ట పరిధిలోనే కదలాడుతోంది.
"జూలై 1 నుంచి ఈ షేరు రూ.2,642 - రూ.2,838 శ్రేణిలోనే కన్సాలిడేట్ అవుతోంది. స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం కనిపించడం లేదు" అని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా విశ్లేషించారు.
రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) రెండుసార్లు 60 స్థాయిని దాటలేకపోవడాన్ని బట్టి చూస్తే బుల్లిష్ ట్రెండ్ పరిమితంగానే ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. యావరేజ్ డైరెక్షనల్ ఇండెక్స్ (ADX) ఫ్లాట్గా ఉండటం వల్ల అస్థిరత తక్కువగా ఉంది. అయితే 50-రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) కీలక మద్దతు ధరగా పనిచేస్తోందని, ధర తగ్గిన ప్రతిసారీ కొనుగోళ్ల మద్దతు లభిస్తోందని చెప్పారు. ఈ ట్రేడింగ్ రేంజ్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ వస్తేనే షేరు తదుపరి దిశ ఖరారవుతుందని సుదీప్ షా స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More