శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
IMD alerts : ఐఎండీ అలర్ట్స్- తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. ఉత్తరాదిన చలి తీవ్రత!
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్లో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, ఆ తర్వాత అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో వానలు దంచుతాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఉత్తరాది, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటుందని హెచ్చరించింది. ఐఎండీ పూర్తి అలర్ట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతాల్లో ఇవాళ అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో సైతం భారీ వానలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మరోవైపు దిల్లీ-ఎన్సీఆర్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ సహా ఉత్తర, ఈశాన్య భారత్లోని పలు ప్రాంతాల్లో రాబోయే కొద్ది రోజులు దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటుందని హెచ్చరించింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి నగరాల్లో వాతావరణ మార్పులు ప్రయాణికులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దక్షిణాది నుంచి ఉత్తరాదికి విమానాలు, రైళ్లలో వెళ్లేవారు పొగమంచు కారణంగా సర్వీసుల్లో ఆలస్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. తీర ప్రాంతాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు మధ్య రాకపోకలు సాగించే మత్స్యకారులు, ప్రయాణికులు వాతావరణ హెచ్చరికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
దక్షిణాదిన వర్షాలు, ఈదురుగాలుల హెచ్చరిక..
లక్షద్వీప్ దక్షిణ ప్రాంతాల నుంచి తీర కర్ణాటక వరకు తూర్పు గాలుల ద్రోణి కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారత్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వానలు కొనసాగుతాయని ఐఎండీ వివరించింది:
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్: నవంబర్ 28న అక్కడక్కడా భారీ వర్షంతో పాటు చాలా చోట్ల వానలు పడతాయి. ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో (గరిష్ఠంగా 50 కి.మీ వరకు) ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 3 వరకు అక్కడక్కడా జల్లులు కురుస్తాయి.
కేరళ, మాహే: నవంబర్ 28న విస్తారంగా వానలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో (50 కి.మీ వరకు) గాలులు వీస్తాయి. నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 3 వరకు అక్కడక్కడా వర్షాలు కొనసాగుతాయి.
లక్షద్వీప్: నవంబర్ 28న చాలా చోట్ల వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, 30–40 కి.మీ (50 కి.మీ వరకు) వేగంతో ఈదురుగాలులు వస్తాయి. నవంబర్ 29, డిసెంబర్ 2–3 తేదీల్లో అక్కడక్కడా జల్లులు పడతాయి.
కర్ణాటక: తీర కర్ణాటకలో నవంబర్ 28న, దక్షిణ ఇంటీరియర్ కర్ణాటకలో నవంబర్ 28, డిసెంబర్ 2–3 తేదీల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తాయి.
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ: డిసెంబర్ 3 వరకు అక్కడక్కడా వానలు పడే అవకాశం ఉంది.
అండమాన్ నికోబార్ దీవులు: నవంబర్ 28, 29 తేదీల్లో అక్కడక్కడా కురిసే జల్లులు, నవంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 3 వరకు విస్తారంగా మారతాయి. నవంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 2 మధ్య అక్కడక్కడా భారీ వర్షం కురుస్తుందని ఐఎండీ చెప్పింది.
ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో దట్టమైన పొగమంచు..
రాత్రి, ఉదయం వేళల్లో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని చోట్ల దట్టమైన పొగమంచు పడుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది:
తూర్పు, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్: నవంబర్ 28
హరియాణా, చండీగఢ్, దిల్లీ: నవంబర్ 28–29
పంజాబ్: నవంబర్ 28–29
నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, త్రిపుర: నవంబర్ 28–29
హిమాచల్ ప్రదేశ్: నవంబర్ 28 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు
దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ వాతావరణం ఇలా..
దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో రాబోయే మూడు రోజులు ఆకాశం ప్రధానంగా నిర్మలంగా ఉంటుంది. నగరంలోని కొన్ని చోట్ల ఉదయం వేళ మంచు క్రమంగా తేలికపాటి నుంచి మధ్యస్థాయి పొగమంచుగా మారుతుంది. శనివారం ఉదయం కొన్ని చోట్ల మంచు లేదా తేలికపాటి పొగమంచుతో ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుందని ఐఎండీ వెల్లడించింది.
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 24°C నుంచి 26°C మధ్య, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 8°C నుంచి 10°C మధ్య నమోదవుతాయి; చాలా చోట్ల ఇవి సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటాయి. కనీసం సోమవారం వరకు దిల్లీ వాసులకు ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 23°C–26°C మధ్య (సాధారణం కంటే తక్కువ), కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 9°C–11°C మధ్య (సాధారణానికి దగ్గరగా) ఉంటాయి.
చలిగాలుల పరిస్థితి.. మహారాష్ట్రలో ఉష్ణోగ్రతలు డౌన్!
దేశవ్యాప్తంగా రాబోయే ఏడు రోజులు తీవ్రమైన చలిగాలులు లేదా కోల్డ్ డే పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం లేదని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. మహారాష్ట్రలో మాత్రం రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2–4°C మేర తగ్గుతాయి.