    Study in Germany : జర్మనీలో చదువు- భారతీయులకు బిగ్​ అప్డేట్​! ప్రతిష్టాత్మక వర్సిటీలో ఉచిత విద్య..

    Heidelberg University Scholarship 2026 : జర్మనీలోని ప్రతిష్టాత్మక హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ 2026 విద్యా సంవత్సరానికి పూర్తిస్థాయి స్కాలర్‌షిప్‌లను ప్రకటించింది. బ్యాచిలర్స్, మాస్టర్స్, పీహెచ్‌డీ విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజు, వసతి ఖర్చులతో కూడిన ఈ అద్భుత అవకాశం అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంది.

    Published on: Mar 08, 2026 5:35 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రపంచస్థాయి విద్యను అభ్యసించాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు జర్మనీ నుంచి ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త అందింది. జర్మనీలోనే అత్యంత పురాతనమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యా సంస్థల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచిన హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ.. 'హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్ 2026'ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇది ఫుల్లీ ఫండెడ్​ ప్రోగ్రామ్ కావడంతో, విదేశీ విద్య కోసం కలగనే మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఇది ఒక గొప్ప వరమని చెప్పవచ్చు.

    జర్మనీలో చదువు- భారతీయులకు అప్డేట్​..
    జర్మనీలో చదువు- భారతీయులకు అప్డేట్​..

    ఈ స్కాలర్‌షిప్ కింద ఎంపికైన విద్యార్థులకు కేవలం ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రమే కాకుండా, అక్కడ నివసించేందుకు అయ్యే ఖర్చులు, కొన్ని సందర్భాల్లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి సదుపాయాలను కూడా యూనివర్సిటీయే భరిస్తుంది.

    హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్ 2026- విభాగాలు..

    ఈ ప్రోగ్రామ్ మూడు ప్రధాన విభాగాల్లో అందుబాటులో ఉంది:

    బ్యాచిలర్స్ స్కాలర్‌షిప్: మొదటిసారిగా డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల కోసం.

    మాస్టర్స్ స్కాలర్‌షిప్: ఉన్నత చదువుల కోసం పీజీ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే వారి కోసం.

    పీహెచ్‌డీ స్కాలర్‌షిప్: పరిశోధనలు చేయాలనుకునే డాక్టరల్ అభ్యర్థుల కోసం. ఇందులో పరిశోధనా ఖర్చులతో పాటు జీవన భృతిని కూడా అందిస్తారు.

    హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    ఈ హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్ 2026ని పొందాలంటే అభ్యర్థులు ఈ కింది నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది:

    ముందుగా హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీలో ఏదైనా ఒక కోర్సులో అడ్మిషన్ పొంది ఉండాలి.

    అభ్యర్థులు తమ గత విద్యా రికార్డుల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరచాలి.

    మీరు ఎంచుకున్న కోర్సును బట్టి ఇంగ్లీష్ లేదా జర్మన్ భాషా ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండాలి.

    దరఖాస్తుతో పాటు సీవీ, మోటివేషన్ లెటర్, రిఫరెన్స్ లెటర్లు సమర్పించాలి. పీహెచ్‌డీ అభ్యర్థులు తమ రీసెర్చ్ ప్రపోజల్‌ను కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి.

    హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్ 2026- దరఖాస్తు విధానం..

    ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ముందుగా తమకు నచ్చిన కోర్సును ఎంపిక చేసుకుని, దానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక నిబంధనలను తనిఖీ చేసుకోవాలి. అవసరమైన పత్రాలన్నింటినీ సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత, హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    హైడెల్బర్గ్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్‌షిప్ 2026- ప్రయోజనాలు..

    స్కాలర్‌షిప్ ద్వారా విద్యార్థులకు పూర్తి ట్యూషన్ ఫీజు మాఫీ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, యూనివర్సిటీకి చెందిన అత్యాధునిక పరిశోధనా కేంద్రాలు, లైబ్రరీలను ఉచితంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే వారికి ఇదొక సువర్ణావకాశం.

    గడువు ముగియక ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని, ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారం కోసం యూనివర్సిటీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. జర్మనీలో చదువుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత? భారతీయ విద్యార్థులకు ఇది ఎలా లాభదాయకం?

    జర్మనీలోని మెజారిటీ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలు అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు కూడా ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీజు వసూలు చేయవు. విద్యార్థులు కేవలం సెమిస్టర్ సహకారంకింద సుమారు 100 నుంచి 400 యూరోలు (సుమారు రూ. 9,000 - రూ. 36,000) మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అమెరికా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలతో పోలిస్తే, ఇక్కడ నాణ్యమైన విద్య అతి తక్కువ ఖర్చుతో దొరకడం భారతీయులకు ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

    2. చదువు పూర్తయిన తర్వాత జర్మనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి?

    జర్మనీ ఐరోపాలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ. ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్, ఐటీ, హెల్త్‌కేర్, డేటా సైన్స్ వంటి రంగాలలో నిపుణుల కొరత ఎక్కువగా ఉంది. జర్మనీ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు చదువు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి 18 నెలల పోస్ట్-స్టడీ వర్క్ వీసా ఇస్తుంది. సీమెన్స్, బీఎండబ్ల్యూ, వోక్స్‌వ్యాగన్ వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీలకు జర్మనీ నిలయం కావడం వల్ల కెరీర్ వృద్ధికి ఇక్కడ బోలెడంత అవకాశం ఉంటుంది.

    3. జర్మనీలో నివసించడానికి అయ్యే ఖర్చులను విద్యార్థులు ఎలా భరించగలరు?

    జర్మనీలో నివసించడానికి సగటున నెలకు 900 నుంచి 1,200 యూరోలు (సుమారు రూ. 80,000 - రూ. 1,00,000) ఖర్చవుతుంది. అయితే, విద్యార్థులు తమ ఖర్చుల కోసం పార్ట్-టైమ్ ఉద్యోగాలు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుంది (సంవత్సరానికి 120 పూర్తి రోజులు లేదా 240 అర రోజులు). గంటకు కనీస వేతనం సుమారు 12.82 యూరోలు (రూ. 1,150 పైన) ఉండటంతో, విద్యార్థులు తమ సొంత ఖర్చులను సులభంగానే సమకూర్చుకోవచ్చు.

