    యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్స్.. అప్లికేషన్‌కు లాస్ట్ డేట్ ఇదే

    యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్స్ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 25, 2026 6:23 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం జనవరి 2026 అడ్మిషన్ సైకిల్ కింద 13 పీహెచ్‌డీ ప్రోగ్రామ్‌లకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. చెల్లుబాటు అయ్యే యూజీసీ నెట్ స్కోర్‌లు ఉన్న అభ్యర్థులు విశ్వవిద్యాలయ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్స్
    యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పీహెచ్‌డీ అడ్మిషన్స్

    యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మెుత్తం 13 పీహెచ్‌డీ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి జనవరి 2026 అడ్మిషన్లకు ఇది పొడిగింపు నోటిఫికేషన్‌గా పేర్కొంది. UGC-NET/CSIR-UGC-NET స్కోర్‌లతో అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు విశ్వవిద్యాలయ వెబ్‌సైట్ http://acad.uohyd.ac.in/ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్‌లు, అర్హత, ఫీజులు, రిజర్వేషన్ విధానం, ప్రాస్పెక్టస్ 2025-26 వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

    పాక్షికంగా సమర్పించిన దరఖాస్తు ఫారాలు, FORMNUMBER లేని దరఖాస్తులు తిరస్కరిస్తారు. దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించకుండా, ఫారమ్ నంబర్ లేకుండా అప్లై చేయలేరు. ఒకసారి చెల్లించిన రుసుము తిరిగి చెల్లించరు.

    ముఖ్యమైన తేదీలు

    • ప్రవేశ ప్రకటన విడుదల - 24/02/2026
    • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు సమర్పణ ప్రారంభం- 24/02/2026
    • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తును సమర్పించడానికి చివరి తేదీ - 10/03/2026
    • ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితా నోటిఫికేషన్- 16/03/2026
    • ఇంటర్వ్యూలు (హైబ్రిడ్ మోడ్)-23/03/2026, 24/02/2026
    • వెబ్‌సైట్‌లో ఎంపికైన/వెయిట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థుల జాబితా నోటిఫికేషన్ - 31/03/2026
    • అడ్మిషన్ కౌన్సెలింగ్- 06/04/2026
    • తరగతుల ప్రారంభం - తెలియజేస్తారు.

    ఇంటర్వ్యూ, కౌన్సెలింగ్ కోసం షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థుల జాబితాను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురిస్తారు. ప్రవేశానికి పిలిచిన అభ్యర్థుల జాబితా విశ్వవిద్యాలయ వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే ఉంటుమది. అభ్యర్థులు ఫలితాలు, ప్రవేశానికి అవసరమైన సంబంధిత ఫార్మాట్‌ల కోసం విశ్వవిద్యాలయ వెబ్‌సైట్‌ను చెక్ చేయవచ్చు. ఈ విషయంలో అభ్యర్థులకు ఎటువంటి వ్యక్తిగత సందేశం పంపరు.

    అభ్యర్థులు తమ CSIR-NET/UGC-NET ర్యాంక్ సర్టిఫికెట్లను కేటగిరీలు 1, 2 లేదా 3 కింద షార్ట్‌లిస్ట్ చేశారో లేదో స్పష్టంగా అప్‌లోడ్ చేయాలి. సరైన సర్టిఫికెట్‌ను అప్‌లోడ్ చేయడంలో విఫలమైతే దరఖాస్తు తిరస్కరిస్తారు.

    http://acad.uohyd.ac.in/downloads/phdhelp26jan.pdf ఈ యూఆర్ఎల్ ద్వారా మీరు ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు.

