Hero classic :రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు పోటీగా హీరో సరికొత్త రెట్రో బైక్- ‘క్లాసిక్’ కాన్సెప్ట్ హైలైట్స్..
ఈఐసీఎంఏ 2026 వేదికగా 'హీరో క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్' బైక్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది హీరో మోటోకార్ప్. భారతీయ సాంప్రదాయ కళలు, గోల్డ్ వర్క్, లెదర్ సీటింగ్, 350ససీ సెగ్మెంట్ను గురిపెట్టి రూపొందించిన ఈ రెట్రో బైక్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ అంతర్జాతీయ ఆటోమొబైల్ షో ఈఐసీఎంఏ 2026 వేదికగా సరికొత్త సంచలనానికి తెరతీసింది. రెట్రో క్లాసిక్ డిజైన్ ప్రేమికులను మంత్రముగ్ధులను చేసేలా ‘హీరో క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్’ బైక్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలిసారిగా ఆవిష్కరించింది.
స్క్రాంబ్లర్ కాన్సెప్ట్ మోడల్తో పాటు ప్రదర్శితమైన ఈ బైక్, భారతీయ ప్రాచీన కళానైపుణ్యం, సాంప్రదాయ చేతివృత్తుల శైలి, కాలంతో మారని మోటార్ సైకిల్ డిజైన్ కలయికగా రూపుదిద్దుకుంది. రాబోయే రోజుల్లో 350 సీసీ విభాగంలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్స్కి గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు హీరో సంస్థ ఈ రకమైన డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను సిద్ధం చేస్తోంది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, జావా, యెజ్డీ వంటి క్లాసిక్ బైక్లకు విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. మన కుర్రాళ్లు, రైడింగ్ ప్రేమికులు ప్రీమియం క్లాసిక్ బైక్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న తరుణంలో, హీరో తీసుకొచ్చిన ఈ నయా రాయల్ లుక్ బైక్ ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
హీరో క్లాసిక్.. మెరిసిపోతున్న ఫ్రంట్ డిజైన్
హీరో క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్ బైక్ ముందు భాగం చూడగానే ఆకట్టుకునేలా రాచరికపు వైభవంతో డిజైన్ చేశారు.
హెడ్లాంప్ అండ్ లోగో: రౌండ్ షేప్లో ఉండే భారీ హెడ్లాంప్ను గోల్డ్ కలర్ ఫినిషింగ్ నాసెల్లో అమర్చారు. హెడ్లాంప్ లోపల హీరో సిగ్నేచర్ 'H' ఆకారపు ఎల్ఈడీ డిజైన్ను పొందుపరిచారు.
ఫ్రంట్ సెక్షన్: మెరిసే మెటాలిక్ ఫోర్క్ ష్రౌడ్స్, రాయల్ బ్లూ రంగులో ఉండే ఫోర్క్ లెగ్స్, మెరిసే క్రోమ్ మడ్గార్డ్స్, క్లాసిక్ స్పోక్ వీల్స్ ఈ బైక్కు పాతకాలపు రెట్రో లుక్ను తెచ్చిపెట్టాయి.
హ్యాండిల్బార్: బ్రౌన్ కలర్ లెదర్ గ్రిప్స్, గోల్డ్ ఫినిషింగ్ బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ రిజర్వాయర్ చిన్న చిన్న వివరాలతో కూడా ప్రీమియం అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.
చేతివృత్తుల ప్రావీణ్యం ఉట్టిపడే ఇంధన ట్యాంక్..
ఈ బైక్ ఇంధన ట్యాంక్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. పాలిష్ చేసిన మెటల్ బాడీపై గాఢమైన రాయల్ బ్లూ కలర్ సెక్షన్లు, పక్క భాగాల్లో చెక్కినట్లుండే బంగారు వర్ణపు పువ్వుల డిజైన్లు అలరిస్తాయి. ట్యాంక్ మధ్య భాగంలో డ్రైవర్ సీటు వైపు వెళ్లేలా లేత బ్రౌన్ కలర్ లెదర్ స్ట్రిప్ను అమర్చడం దీని క్లాసిక్ హోదాను పెంచింది. అదే బ్రౌన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ను సుదీర్ఘమైన రైడర్ సీటుకు కూడా ఉపయోగించారు. బైక్ సీటు పైన డైమండ్ ప్యాటర్న్ స్టిచింగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
హీరో క్లాసిక్.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు చెక్ పెట్టే ఇంజిన్ ప్రొఫైల్!
హీరో క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్ బైక్ సైడ్ ప్రొఫైల్ పరిశీలిస్తే, బాడీవర్క్ కింద ఉన్న మెకానికల్ భాగాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
ఇంజిన్ డిజైన్: మెటాలిక్ కవర్లతో కూడిన ఇంజిన్, గోల్డ్ ఫినిషింగ్ పొందిన కూలింగ్ ఫిన్స్, బైక్ ముందు, మధ్య, వెనుక భాగాలను అనుసంధానించే బ్లూ స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్లు అద్భుతమైన విజువల్స్ అందిస్తాయి.
ఎగ్జాస్ట్ అండ్ వీల్స్: కుడివైపున కిందగా వెళ్లే సుదీర్ఘమైన క్రోమ్ సైలెన్సర్ వెనుక వీల్ వరకు విస్తరించి ఉంది. బాడీవర్క్ ఇంజిన్కు చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల బైక్ చాలా లో-స్లంగ్ ప్రొఫైల్తో కనిపిస్తుంది.
బ్యాక్ సెక్షన్: వెనుక వైపు బ్లూ మడ్గార్డ్పై అమర్చిన చిన్న గుండ్రటి టెయిల్ లాంప్, సన్నని టైర్, స్పోక్ వీల్స్ ముందు భాగపు డిజైన్తో సరిగ్గా సరిపోతాయి.
హైటెక్ డిజిటల్ కాక్పిట్..
హ్యాండిల్బార్ ముందు భాగంలో ఒక చిన్న గుండ్రటి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఈ స్క్రీన్ మధ్య భాగంలో బ్లూ రేడియల్ గ్రాఫిక్స్ దర్శనమిస్తాయి. మిగిలిన డిజైన్ అంతా మినిమలిస్టిక్గా ఉండటం వల్ల ట్యాంక్, హెడ్లాంప్, ఫోర్క్ అసెంబ్లీ మాత్రమే రైడర్ దృష్టిని ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయి.
ప్రస్తుతం హీరో వద్ద ఉన్న ఎక్స్పల్స్ 450 లేదా కొత్త స్క్రాంబ్లర్ కాన్సెప్ట్లతో పోలిస్తే ఈ క్లాసిక్ కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా భిన్నమైన డిజైన్ థీమ్తో వచ్చింది. ప్రస్తుతం కాన్సెప్ట్ రూపంలో మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, రాబోయే రోజుల్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 350 సీసీ బైక్లకు సవాల్ విసురుతూ హీరో సంస్థ దీని ప్రొడక్షన్ వర్షన్ను భారత మార్కెట్లోకి తెచ్చే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More