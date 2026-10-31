Family scooter : హీరో డెస్టినీ 110 స్పెషల్ ఎడిషన్ లాంచ్- తక్కువ ధరకే ఫ్యామిలీ స్కూటర్!
హీరో మోటోకార్ప్ తన పాపులర్ 'డెస్టినీ 110' స్కూటర్లో సరికొత్త 'క్లాసిక్ ఎడిషన్'ను రూ. 76,400 ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో లాంచ్ చేసింది. ఆకర్షణీయమైన నియో-రెట్రో డిజైన్, డ్యూయల్-టోన్ రంగులు, i3S మైలేజ్ టెక్నాలజీతో వచ్చిన ఈ ఫ్యామిలీ స్కూటర్ పూర్తి వివరాలు ఇవే..
పండుగల వేళ కొత్త స్కూటర్ కొనాలనుకునే వారికి భారతీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం ‘హీరో మోటోకార్ప్’ అదిరిపోయే శుభవార్త అందించింది. కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా తన ప్రజాదరణ పొందిన డెస్టినీ 110 లైనప్లో సరికొత్త ‘క్లాసిక్ ఎడిషన్’ను మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది.
రూ. 76,400 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ స్కూటర్.. క్లాసిక్ వింటేజ్ లుక్స్, మోడ్రన్ ఫీచర్లతో క్లాస్సీగా కనిపిస్తోంది. పండుగ సీజన్లో కారులాంటి ప్రీమియం ఫినిషింగ్ ఉన్న స్కూటర్ను తీసుకురావడం వల్ల మధ్యతరగతి, ఫ్యామిలీ రైడర్లను హీరో మోటోకార్ప్ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. పైగా దీని ధర కూడా తక్కువే!
కళ్లు చెదిరే నియో-రెట్రో డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు..
డెస్టినీ 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్ ఫ్యామిలీ స్కూటర్లో ఇంజిన్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయనప్పటికీ, డిజైన్, బాహ్య రూపురేఖల్లో సరికొత్త నియో-రెట్రో శైలిని అందించారు. కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన రంగును ఎంచుకోవడానికి రెండు డ్యూయల్-టోన్ కలర్ స్కీమ్లలో దీనిని తెచ్చారు:
- మ్యాట్ గోల్డ్ఫిష్ సిల్వర్ / లైట్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రే (బ్రౌన్ కలర్ ఇన్నర్ ప్యానెళ్లతో)
- మ్యాట్ ఏరీస్ బ్రౌన్ (బ్లాక్ కలర్ ఇన్నర్ ప్యానెళ్లతో)
ఈ రెండు వెర్షన్లలోనూ ఫ్రంట్ హ్యాండిల్ కవర్, సైడ్ ప్యానెళ్లపై ఆకర్షణీయమైన కొత్త స్ట్రిప్ గ్రాఫిక్స్ అమర్చారు. వీటికి తోడు బాడీ రంగులోనే ఉండే సైడ్ మిర్రర్లు, మ్యాచింగ్ డ్యూయల్-టోన్ సీట్, ప్రత్యేకమైన రిమ్ టేప్, ప్రీమియమ్గా అనిపించే '3డీ క్లాసిక్ ఎడిషన్' బ్యాడ్జ్ ఈ స్కూటర్ను మిగిలిన మోడళ్ల కంటే ఎంతో భిన్నంగా నిలబెడుతున్నాయి.
రైడింగ్ కంఫర్ట్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లు..
హీరో డెస్టినీ స్కూటర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది దాని ప్రాక్టికాలిటీ, సుఖవంతమైన ప్రయాణం. క్లాసిక్ ఎడిషన్లో కూడా ఈ సౌకర్యాలను మరింత మెరుగుపరిచారు:
సెగ్మెంట్లోనే అతిపెద్ద సీట్: డెస్టినీ 110లో ఏకంగా 785 ఎంఎం పొడవైన సీటును అందించారు. ఇది ఈ విభాగంలోనే అతిపెద్ద సీట్ కావడంతో డ్రైవర్తో పాటు వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికుడికి అద్భుతమైన కంఫర్ట్ దక్కుతుంది.
భారీ బూట్ స్పేస్: సీటు కింద 19 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఇచ్చారు. రాత్రివేళల్లో సామాన్లు వెతుక్కోవడానికి వీలుగా బూట్ లాంప్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
ఛార్జింగ్ పోర్ట్: ముందు భాగంలో లగేజీ పెట్టుకోవడానికి విశాలమైన ఫ్లోర్బోర్డ్తో పాటు మొబైల్ ఛార్జింగ్ సాకెట్ సదుపాయం ఇచ్చారు.
మెరుగైన గ్రిప్: మెరుగైన రోడ్ గ్రిప్, వేగంలో స్థిరత్వం కోసం వెనుక వైపు విశాలమైన 100/80-12 సైజు ట్యూబ్లెస్ టైర్ను, రెండు వైపులా 12-అంగుళాల వీల్స్ను అమర్చారు.
శక్తివంతమైన 110సీసీ ఇంజిన్ అండ్ i3S మైలేజ్ టెక్నాలజీ..
సాంకేతిక పరంగా ఈ హీరో డెస్టినీ 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్ స్కూటర్లో నమ్మకమైన 110.9 సీసీ ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను యథాతథంగా కొనసాగించారు.
ఈ ఇంజిన్ 7,250 ఆర్పీఎం వద్ద 8 బీహెచ్పీ పవర్, 5,750 ఆర్పీఎం వద్ద 8.7 ఎన్ఎం పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
సులువైన డ్రైవింగ్ కోసం దీనిని సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో జత చేశారు.
ఇంధన పొదుపు కోసం హీరో పేటెంట్ సాంకేతికత ‘i3S (Idle Stop-Start System)’ను ఈ డెస్టినీ 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్లో పొందుపరిచారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద లేదా స్కూటర్ ఆగినప్పుడు ఇంజిన్ స్వయంసిద్ధంగా ఆఫ్ అయి, త్రోటల్ ఇవ్వగానే తిరిగి స్టార్ట్ అవుతుంది. పెట్రోల్ ధరలు మండుతున్న ఈ రోజుల్లో నగర ప్రయాణాల్లో ఇది మైలేజ్ను భారీగా పెంచుతుంది.
సందడి నిండిన పండుగ వాతావరణంలో స్టైలిష్ రూపురేఖలు, నమ్మకమైన పర్ఫార్మెన్స్, రోజువారీ వాడకానికి అనువైన స్కూటర్ కోసం చూస్తున్న కుటుంబాలకు ఈ కొత్త 'హీరో డెస్టినీ 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్' సరికొత్త ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More