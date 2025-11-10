Edit Profile
    దశాబ్దాలు గడిచినా తగ్గని క్రేజ్​! భారతీయులకు Hero Splendor అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం?

    ఎన్ని బైక్స్​ వచ్చినా.. హీరో స్ల్పెండర్​ జోరే సపరేటు! హీరో మోటోకార్ప్ నంబర్.1 స్థానానికి కారణమైన ఈ బైక్ ఎందుకంత పాపులర్? దశాబ్దాలు గడిచినా భారతీయుల్లో ఈ బైక్​కి ఎందుకు క్రేజ్​ కొనసాగుతోంది? పూర్తి విశ్లేషణను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 10, 2025 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అమ్మకాల పరిమాణం పరంగా భారతదేశంలో నంబర్ వన్ టూ-వీలర్ తయారీదారు హీరో మోటోకార్ప్. ఈ దేశీయ ఆటో దిగ్గజం చాలా కాలంగా ఈ అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటోంది. ఈ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న మోడల్ స్ల్పెండర్​ సిరీస్ అనడంలో సందేహం లేదు.

    హీరో స్ల్పెండర్​
    హీరో స్ల్పెండర్​

    ఐకానిక్​ బైక్ హీరో స్ల్పెండర్​..

    ఈ ఐకానిక్ కమ్యూటర్ మోటార్‌సైకిల్ సిరీస్‌లో ప్రస్తుతం స్ల్పెండర్​+ ఎకస్​టీఈసీ 2.0, స్ల్పెండర్​+, స్ల్పెండర్​+ ఎక్స్​టీఈసీ, సూపర్ స్ల్పెండర్​ ఎక్స్​టీఈసీ సహా నాలుగు వేర్వేరు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ మోటార్‌సైకిల్స్ 100 సీసీ నుంచి 125 సీసీ వరకు ఇంజిన్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నాయి.

    హీరో స్ల్పెండర్​ బైక్​ 1994లో తొలిసారిగా భారత మార్కెట్‌లోకి ఎంట్రీ-లెవల్ కమ్యూటర్ మోటార్‌సైకిల్‌గా ప్రవేశించింది. అప్పటి నుంచి, డిజైన్‌లో మార్పులు, టెక్నాలజీ పరిణామాలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ మోడల్ ప్రాథమిక డిజైన్ ఫిలాసఫీ, దాని అనుబంధ మోడల్స్ అలాగే ఉన్నాయి. అందుకే ఈ మోటార్‌సైకిల్ సిరీస్‌కు ఉన్న ప్రజాదరణ కూడా ఏ మాత్రం తగ్గలేదు.

    భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్‌లో అగ్రస్థానం నుంచి స్కూటర్ల శ్రేణి అయిన హోండా యాక్టివా దీనిని ఒకటి, రెండు సందర్భాలలో దించివేసినప్పటికీ, స్ల్పెండర్​.. దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ద్విచక్ర వాహనంగా నిలిచింది. శక్తివంతమైన, ప్రీమియం ద్విచక్ర వాహనాల వైపు వినియోగదారుల ప్రాధాన్యత వేగంగా మారుతున్నప్పటికీ, ఈ బైక్ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.

    గత రెండు దశాబ్దాలలో, 100 సీసీ, 110 సీసీ మోటార్‌సైకిళ్ల స్థానంలో 125 సీసీ, 150 సీసీ మోటార్‌సైకిళ్లు భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్‌లో అత్యధిక డిమాండ్‌ ఉన్న సెగ్మెంట్‌గా మారాయి. అయినప్పటికీ, ఈ ట్రెండ్ కూడా స్ల్పెండర్​ సిరీస్ ప్రజాదరణను దెబ్బతీయలేకపోయింది.

    హీరో స్ల్పెండర్​ సిరీస్‌ను భారతదేశంలో అంతగా ప్రాచుర్యం పొందేలా చేసిన ఐదు కీలక అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    హీరో స్ల్పెండర్​: ఇంత ప్రజాదరణకు కారణం ఏంటి?

    రోజువారీ ప్రయాణానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పర్సనల్​ వెహికిల్​ కోసం చూస్తున్న రైడర్‌లకు హీరో స్ల్పెండర్​ ఒక పొదుపుతో కూడిన, ఆచరణాత్మకమైన ఎంపిక. దీని విశ్వసనీయత, సరసమైన ధర, మైలేజీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను వినియోగదారులకు బాగా నచ్చేలా చేసింది. హీరో మోటోకార్ప్ విస్తృత సర్వీస్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా సులభంగా లభించే తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు దాని ఆకర్షణను మరింత పెంచుతోంది.

    1. విశ్వసనీయత, మన్నిక

    హీరో స్ల్పెండర్​ సిరీస్ మోటార్‌సైకిళ్లు మన్నికైన, ఆచరణాత్మకమైన డిజైన్‌తో వస్తాయి. ఇవి పట్టణ, గ్రామీణ రోడ్లపై సాధారణ రైడింగ్ పరిస్థితులను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తట్టుకోగలవు. తక్కువ నిర్వహణ అవసరం కూడా ఈ మోటార్‌సైకిల్‌కు డిమాండ్‌ను పెంచడానికి మరొక ముఖ్య అంశం.

    2. సరసమైన ధర

    హీరో మోటోకార్ప్​కి చెందిన స్ల్పెండర్​ సిరీస్ బైక్స్​ని స్థానికంగా తయారు చేయడం వల్ల, ముఖ్యంగా తక్కువ ఆదాయ వర్గాల వారికి కూడా ధరలు పోటీతత్వంగా, సరసమైనవిగా ఉంచడానికి బ్రాండ్‌కు సహాయపడుతుంది. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, సులభంగా, చౌకగా లభించే విడిభాగాలనుస్ల్పెండర్​ ఈ సరసమైన ధరతో కలిపితే, స్ల్పెండర్​ సిరీస్ మోటార్‌సైకిళ్లు అధిక విలువ గల ఉత్పత్తులుగా నిలుస్తున్నాయి.

    3. అధిక మైలేజీ

    ఫీచర్లు, సాంకేతికత, పనితీరుపై దృష్టి పెరుగుతున్నప్పటికీ, చాలా మంది వినియోగదారుల వాహనం కొనుగోలు నిర్ణయంలో మైలేజీ ఇప్పటికీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. భారతదేశంలో 100-110 సీసీ ఇంజిన్‌లతో ఎంట్రీ లెవల్ కమ్యూటర్ బైక్​ని కొనుగోలు చేసే కొనుగోలుదారులలో ఎక్కువ మంది అధిక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కోరుకుంటారు. ఇది ప్రాడాక్ట్​ మొత్తం యాజమాన్య ఖర్చును తక్కువగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దాదాపు 80 కేఎంపీఎల్​ మైలేజీని అందించడం ద్వారా స్ల్పెండర్​ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంది!

    4. నడపడానికి సులభం

    హీరో స్ల్పెండర్​ సిరీస్ బైక్​ని నడపడం, హ్యాండిల్ చేయడం చాలా సులభం. దీని తక్కువ బరువు, తక్కువ సీటు ఎత్తు కారణంగా, ఈ మోటార్‌సైకిళ్లు అనేక రకాల రైడర్‌లకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అలాగే, రద్దీ ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల్లో కూడా సులభంగా నడపడానికి వీలుగా ఉంటుంది.

    5. ఇబ్బంది లేని ఆఫ్టర్‌సేల్స్ సపోర్ట్​

    ఏదైనా వాహన యజమానికి, మొత్తం యాజమాన్య అనుభవాన్ని నిర్వచించడంలో ఆఫ్టర్​సేల్స్​ సపోర్ట్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. హీరో మోటోకార్ప్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన తయారీదారుగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా, మారుమూల ప్రాంతాలలో కూడా విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్‌వర్క్‌ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల హీరో స్ల్పెండర్​ యజమానులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆఫ్టర్‌సేల్స్ సేవను పొందుతారు. విడిభాగాలు చౌక ధరలకు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. సర్వీసింగ్ కూడా చాలా సులువుగా ఉంటుంది.

