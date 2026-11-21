శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Hero Splendor Plus : సామాన్యుడికి మరో షాక్! విపరీతంగా పెరిగిన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్ ధర
దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే కమ్యూటర్, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బైక్ హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్ ధరలను కంపెనీ పెంచింది. స్పెషల్ ఎడిషన్స్ వేరియంట్పై గరిష్టంగా రూ. 3,086 వరకు భారం పడగా, మూడు కొత్త రంగులను పరిచయం చేసింది. వేరియంట్ల వారీగా కొత్త ధరలు, ఫీచర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారత ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో దశాబ్దాలుగా రారాజుగా వెలుగుతున్న బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ 'హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్" కొనుగోలుదారులకు హీరో మోటోకార్ప్ షాక్ ఇచ్చింది! స్ల్పెండర్ ప్లస్ శ్రేణిలోని అన్ని వేరియంట్ల ధరలను కంపెనీ పెంచేసింది. ఈ ధరల సవరణలో భాగంగా ‘స్పెషల్ ఎడిషన్స్’ వేరియంట్పై గరిష్టంగా రూ. 3,086 వరకు భారం పడింది. అయితే ఆ వేరియంట్ పేరును మార్చడంతో పాటు కొత్త రంగులను కంపెనీ జోడించింది. బైక్ ఇంజిన్, మెకానికల్ విభాగాల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ మార్పులతో కొనుగోలుదారులకు వివిధ వేరియంట్లలో భిన్నమైన ఫీచర్లు, రంగుల ఎంపికలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పల్లె నుంచి పట్నం వరకు సామాన్యుడి ఫేవరెట్ బైక్ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో నిత్యం ఆఫీసులకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ల నుంచి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులు, చిరు వ్యాపారుల వరకు ఈ బైక్కు విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. అత్యుత్తమ మైలేజీ, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో మంచి రీసేల్ విలువ ఉండటంతో పెళ్లిళ్ల సీజన్లోనూ, పండుగ వేళల్లోనూ మన షోరూమ్లలో స్ల్పెండర్ ప్లస్ కోసం జనం ఎగబడుతుంటారు. ఇప్పుడు ధరలు పెరగడంతో కొత్త బైక్ కొనాలనుకునే సామాన్యుల జేబుపై అదనపు భారం పడనుంది.
హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్- ఏ వేరియంట్ ధర ఎంత పెరిగిందంటే..
హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్ ప్రస్తుతం నాలుగు ప్రధాన వేరియంట్లలో విక్రయానికి ఉంది: స్ల్పెండర్ ప్లస్, స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఫ్లెక్స్, స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్, స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్ 2.0. వీటిలో బేస్ డ్రమ్ వేరియంట్ ధర రూ. 1,135 పెరిగి, రూ. 77,777 నుంచి రూ. 78,912 కు చేరింది. ఐ3ఎస్ వేరియంట్ ధర కూడా అంతే మొత్తంలో అంటే రూ. 1,135 పెరిగి, రూ. 78,910 నుంచి రూ. 80,045 కు ఎగబాకింది.
గతంలో 'బ్లాక్ అండ్ యాక్సెంట్' పేరుతో పిలిచిన వేరియంట్ను ఇప్పుడు 'స్పెషల్ ఎడిషన్స్'గా మార్చారు. ఈ వేరియంట్పైనే అత్యధికంగా రూ. 3,086 పెరుగుదల నమోదైంది; దీంతో దీని ధర రూ. 78,580 నుంచి ఏకంగా రూ. 81,666 కు చేరుకుంది. మరోవైపు '125 మిలియన్ ఎడిషన్' ధర సైతం రూ. 1,135 పెరిగి, రూ. 80,531 నుంచి రూ. 81,666 కు చేరింది.
హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్ స్పెషల్ ఎడిషన్కు కొత్త రంగులు..
ధరల సవరణతో పాటు స్ల్పెండర్ ప్లస్ స్పెషల్ ఎడిషన్స్ వేరియంట్కు మూడు సరికొత్త రంగులను హీరో మోటోకార్ప్ అందించింది. మ్యాట్ గ్రే, మ్యాట్ వెర్నియర్ గ్రే, క్యాండీ బ్లేజింగ్ రెడ్ రంగుల్లో ఇది లభిస్తుంది. మిగిలిన వేరియంట్లన్నీ పాత స్ల్పెండర్ కలర్ స్కీమ్లతోనే కొనసాగుతున్నాయి.
బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ విషయానికొస్తే, నాన్-ఎక్స్టెక్ వేరియంట్లన్నీ ముందు భాగంలో డ్రమ్ బ్రేక్తోనే వస్తున్నాయి. మరింత మెరుగైన బ్రేకింగ్ సామర్థ్యం కోరుకునే కొనుగోలుదారులు ఎక్స్టెక్ వేరియంట్ వైపు వెళ్లాల్సిందే; ఈ శ్రేణిలో ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ ఆప్షన్ అందిస్తున్న ఏకైక వేరియంట్ ఇదే.
హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్- ఎక్స్టెక్, ఎక్స్టెక్ 2.0 ధరలు, ఫీచర్లు ఇవే..
హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్ డ్రమ్ బ్రేక్ వేరియంట్ ధర ఇప్పుడు రూ. 82,418 కాగా, ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్ ధర రూ. 85,461 గా ఉంది. బ్లూటూత్ ఆధారిత కాల్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్లతో కూడిన అనలాగ్-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రియల్-టైమ్ మైలేజీ డిస్ప్లే వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
సాధారణ ఎక్స్టెక్ కంటే పైస్థాయి మోడల్గా పొజిషన్ చేసినప్పటికీ, 'స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్ 2.0' కేవలం డ్రమ్ బ్రేక్ ఆప్షన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది; దీని ధర రూ. 84,549 గా నిర్ణయించారు. సాధారణ హాలోజన్ హెడ్ల్యాంప్ స్థానంలో ఆకర్షణీయమైన ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్ను ఇందులో అమర్చారు. దీనికి తోడు ఇండికేటర్లకు హజార్డ్-లైట్ ఫంక్షనాలిటీని కూడా జతచేశారు.
ఫ్లెక్స్ వేరియంట్ కూడా ప్రియం.. పోటీదారులతో పోలిస్తే ఎక్కడుంది?
పర్యావరణ హితమైన 'స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఫ్లెక్స్' వేరియంట్ ధర కూడా పెరిగింది. ప్రారంభంలో రూ. 82,710 ధరకు మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ బైక్, రూ. 1,332 పెరుగుదలతో ఇప్పుడు రూ. 84,042 కు చేరింది. అయితే 'హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఫ్లెక్స్' ధరలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు; అది పాత లాంచ్ ధర రూ. 72,792 కే లభిస్తోంది.
ఫ్లెక్స్ వేరియంట్లు ఈ20 నుంచి ఈ85 వరకు ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనంతో నడుస్తాయి. ఈ85 ఇంధనంపై నడిచినప్పుడు స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఫ్లెక్స్ 8.6 హెచ్పీ శక్తిని, 8.3 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది; అదే ఈ20 ఇంధనంపై అయితే 8.02 హెచ్పీ పవర్ని, 8.05 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది.
ధరలు పెరిగినప్పటికీ 100సీసీ కమ్యూటర్ విభాగంలో స్ల్పెండర్ ప్లస్ ఇప్పటికీ నమ్మకమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం స్ల్పెండర్ ప్లస్ ప్రారంభ ధర రూ. 78,912 కాగా, దీని ప్రత్యర్థులైన హోండా షైన్ 100 రూ. 65,642, బజాజ్ ప్లాటినా రూ. 70,511, హీరో సంస్థకే చెందిన హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ రూ. 59,477 ప్రారంభ ధరలతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఇటీవల వాహనాల ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలోకి హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్ సైతం చేరడం సామాన్యుడి జేబుకు మరింత చిల్లు పెట్టనుండి.