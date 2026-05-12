Car mileage : ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించుకోమన్న మోదీ- మీ కారు మైలేజీని ఇలా పెంచుకోండి..
How to improve car mileage : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడి చమురు ధరలు మండుతుండటంతో, ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలని ప్రధాని మోదీ ప్రజలను కోరారు. ఇంధన భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి వాహనదారుల కోసం కొన్ని అద్భుతమైన మైలేజీ చిట్కాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Petrol saving tips in Telugu : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలకు రెక్కలు ఇస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఇంధన దిగుమతుల భారం పడకుండా ఉండేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకాన్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలని, సాధ్యమైన చోట మళ్లీ ‘వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్’ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన దేశ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో, భారత్ చెల్లించాల్సిన చమురు దిగుమతుల బిల్లు పెరిగిపోతోంది. ఇది దేశ విదేశీ మారక ద్రవ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రతి భారతీయుడు బాధ్యతగా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఎంతో ముఖ్యమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.
కేవలం ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలే కాకుండా, సామాన్య వాహనదారులు తమ డ్రైవింగ్ అలవాట్లలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా భారీగా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో మీ కారు మైలేజీని పెంచి, జేబుకు చిల్లు పడకుండా చూసుకునే కొన్ని ప్రాక్టికల్ చిట్కాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ట్రాఫిక్ను ముందే పసిగట్టండి..
ముందున్న ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు పడుతుందో గమనిస్తూ డ్రైవింగ్ చేయాలి. సిగ్నల్ పడబోతుందని తెలిసినప్పుడు, చివరి నిమిషం వరకు వెళ్లి బ్రేక్ వేయడం కంటే, ముందే యాక్సిలరేటర్ వదిలేసి కారును నెమ్మదిగా రోల్ అవ్వనివ్వాలి. ఇది చాలా చిన్న విషయమే అయినప్పటికీ! సడెన్ బ్రేకులు వేయడం వల్ల మైలేజీకి కలిగే నష్టాన్ని కచ్చితంగా పూడ్చుతుంది. దీనివల్ల అనవసరంగా పెట్రోల్ ఖర్చు కాదు.
యాక్సిలరేటర్ వాడకంలో జాగ్రత్త..
చాలామంది వాహనాన్ని వేగంగా దూకించడం లేదా అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయడం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఇంజిన్పై ఒత్తిడి పెరిగి ఇంధనం ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. కాబట్టి యాక్సిలరేటర్ నెమ్మదిగా ఇస్తూ, స్థిరమైన వేగంతో ప్రయాణించడం ఉత్తమం. వీలైనంత వరకు 2,000 ఆర్పీఎంలోపు డ్రైవ్ చేస్తే మైలేజీ అద్భుతంగా వస్తుంది.
టైర్ల ప్రెషర్ ముఖ్యం..
టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుపై రెసిస్టెన్స్ పెరిగి ఇంజిన్ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల మైలేజీ పడిపోతుంది. అందుకే వారానికి ఒకసారి టైర్ ప్రెషర్ను తనిఖీ చేసుకోవాలి. వీల్ అలైన్మెంట్ సరిగ్గా ఉంటే ఇంధనం ఆదా అవుతుంది.
ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు..
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం ఉత్తమం. ఆధునిక ఇంజిన్లు పదే పదే స్టార్ట్ చేసినా పాడవ్వవు. కాబట్టి, ఖాళీగా ఇంజిన్ ఆన్ చేసి ఉంచడం వల్ల ఒక్క చుక్క పెట్రోల్ కూడా మైలేజీని ఇవ్వదని గుర్తుంచుకోండి.
సర్వీసింగ్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు..
సమయానికి ఆయిల్ మార్చడం, ఎయిర్ ఫిల్టర్లు క్లీన్ చేయడం వంటివి ఇంజిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. కలుషితమైన ఇంధనాన్ని వాడటం వల్ల ఇంజిన్ పాడవ్వడమే కాకుండా మైలేజీ కూడా దారుణంగా పడిపోతుంది.
అనవసరపు బరువు వద్దు..
కారు డిక్కీలో అవసరం లేని సామాన్లు ఉంటే వాటిని వెంటనే తొలగించండి. కారు బరువు పెరిగే కొద్దీ ఇంజిన్ ఎక్కువ ఇంధనాన్ని తాగుతుంది. అలాగే, కారు పైన వాడని రూఫ్ రాక్లు ఉంటే అవి గాలిని అడ్డుకుని (డ్రాగ్) మైలేజీని తగ్గిస్తాయి.
హైవేపై విండోస్ క్లోజ్ చేయండి..
హైవేలపై వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు కిటికీలు తెరిచి ఉంచి మంచి ఫీల్ వస్తుంది. కానీ ఇది మైలేజీని తగ్గించేస్తుంది! అలాంటి సమయంలో కిటికీలు మూసివేసి ఎయిర్ కండిషనర్ (ఏసీ) వాడటమే శ్రేయస్కరం.
అయితే, సిటీలో నెమ్మదిగా వెళ్లేటప్పుడు ఏసీ ఆఫ్ చేసి కిటికీలు తెరిస్తే పెట్రోల్ ఆదా అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి.
ముడి చమురు ధరలు అనిశ్చితంగా ఉన్న ఈ సమయంలో, మన డ్రైవింగ్ అలవాట్లలో మనం చేసే ఈ చిన్న మార్పులు దేశాభివృద్ధికి, మన ఆర్థిక పొదుపునకు ఎంతో దోహదపడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More