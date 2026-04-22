    Maruti Suzuki Baleno : సరికొత్త లుక్​తో మారుతీ సుజుకీ బలెనో! ఫేస్​లిఫ్ట్​లో హైబ్రిడ్​ ఇంజిన్​ కూడా?

    2026 Maruti Suzuki Baleno : 2026 మారుతీ సుజుకీ బలెనో ప్రస్తుతం టెస్టింగ్​ దశలో ఉంది. ఈ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ ఇటీవలే రోడ్లపై కనిపించింది. పలు ఆసక్తికర వివరాలు వెలువడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​, ఫీచర్సు, మార్పులు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 22, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ రోడ్లపై అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ మారుతీ సుజుకీ బాలెనో సరికొత్త అవతారంలో రాబోతోంది. తాజాగా ఈ కారుకు సంబంధించిన 'టెస్ట్ మ్యూల్' (పరీక్ష దశలో ఉన్న కారు) భారతీయ రోడ్లపై చక్కర్లు కొడుతూ కెమెరాకు చిక్కింది. 2026 చివరి నాటికి మార్కెట్​లోకి రానున్న ఈ మిడ్-సైజ్ అప్‌డేట్, డిజైన్ పరంగానే కాకుండా టెక్నాలజీ, ఇంజిన్ పరంగానూ భారీ మార్పులతో రాబోతున్నట్లు సమాచారం.

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​.. (@YouTube/Harsh VLOGS)
    ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మోడల్ పూర్తిగా కవర్ చేసి ఉన్నప్పటికీ, నిశితంగా పరిశీలిస్తే కొన్ని కీలక మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అవేంటంటే..

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఎక్స్‌టీరియర్: మరింత స్టైలిష్‌గా..

    మారుతీ సుజుకీ బాలెనో పాత సిల్హౌట్ అలాగే ఉన్నప్పటికీ, ముందు భాగంలో ప్రధాన మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

    గ్రిల్ అండ్ బంపర్: ముందు భాగంలో గ్రిల్ మరింత వెడల్పుగా, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్‌గా ఉండబోతోంది. బంపర్ డిజైన్‌ను కూడా సరికొత్తగా మారుస్తున్నారు.

    లైటింగ్: కొత్త హెడ్‌ల్యాంప్ యూనిట్లు ఈ కారుకు మరింత షార్ప్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. వెనుక భాగంలో టెయిల్ ల్యాంప్స్ డిజైన్ మారినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉన్న 'కనెక్టెడ్ డిజైన్' (లైట్లు కలవడం) ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది.

    అల్లాయ్ వీల్స్: టెస్టింగ్ కారు పాత వీల్స్‌తో కనిపించినప్పటికీ, లాంచ్ సమయంలో కొత్త అల్లాయ్ డిజైన్లను మారుతీ సుజుకీ పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్ క్యాబిన్ లోపల లేఔట్‌లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, వాడే మెటీరియల్స్, సీట్ అప్‌హోలిస్ట్రీ నాణ్యతను పెంచనున్నారు.

    టెక్నాలజీ: 9- ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ కొనసాగుతుంది. అయితే హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో మరింత పెద్ద స్క్రీన్‌ను ఆశించవచ్చు.

    సేఫ్టీ: స్టాండర్డ్‌గా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రేర్ ఏసీ వెంట్లు వంటి ఫీచర్లు యధావిధిగా ఉంటాయి. అదనంగా కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను మరింత మెరుగుపరచనున్నారు.

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఇంజిన్: మైలేజీపైనే ఫోకస్..

    బాలెనో ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం దాని ఇంజిన్!

    "ప్రస్తుతం ఉన్న 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లు కొనసాగుతాయి. అయితే, మైలేజీని పెంచడం కోసం మారుతీ సుజుకీ ఈ ఫేస్​లిఫ్ట్ వర్షెన్​లో అఫార్డబుల్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది," అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    దీనితో పాటు, ఫ్రాంక్స్​లో విజయవంతమైన 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కూడా బాలెనో లైనప్‌లో చేర్చే యోచనలో మారుతీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి బాలెనో ఒక మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది.

    మారుతీ సుజుకీ బలెనో ఫేస్​లిఫ్ట్​- లాంచ్ ఎప్పుడు?

    అప్డేటెడ్ బాలెనోను 2026 ద్వితీయార్థంలో (జులై తర్వాత) అధికారికంగా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. ఆ వెంటనే ఇది మార్కెట్​లోకి విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ధర కంటే ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ కొంత ప్రీమియం ధరకే లభించే ఛాన్స్ ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. కొత్త బాలెనో ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?

    అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ, 2026 చివరి నాటికి ఈ కారు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    2. ఇందులో హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఉంటుందా?

    అవును, మైలేజీని మెరుగుపరచడానికి మారుతీ సుజుకి ఇందులో కొత్త హైబ్రిడ్ పవర్ యూనిట్‌ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

    3. సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?

    ప్రస్తుత మోడల్ లాగే 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి కీలక ఫీచర్లు ఇందులోనూ ఉంటాయి.

    4. టర్బో ఇంజిన్ ఆప్షన్ వస్తుందా?

    మారుతీ ఫ్రాంక్స్ లో ఉన్న 1.0-లీటర్ బూస్టర్‌జెట్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను బాలెనో ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

