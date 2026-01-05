Edit Profile
    దూసుకెళ్తున్న హిందుస్థాన్ కాపర్.. 16 ఏళ్ల గరిష్టానికి షేర్ ధర! మీ దగ్గర ఉన్నాయా?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కాపర్ ధరలు పెరగడం, సరఫరాలో అంతరాయాల వల్ల హిందుస్థాన్ కాపర్ షేరు సోమవారం 5% పెరిగి రూ. 570కి చేరింది. సెప్టెంబర్ నుండి ఈ స్టాక్ ఏకంగా 151% లాభాలను అందించి ఇన్వెస్టర్ల పంట పండిస్తోంది.

    Published on: Jan 05, 2026 2:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ హిందుస్థాన్ కాపర్ (Hindustan Copper) షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్‌లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. సోమవారం (జనవరి 5) ట్రేడింగ్‌లో ఈ కంపెనీ షేరు ధర 5.2% పెరిగి రూ. 570 స్థాయిని తాకింది. ఫిబ్రవరి 2010 తర్వాత, అంటే దాదాపు 16 ఏళ్లలో ఈ స్థాయికి చేరడం ఇదే మొదటిసారి. అంతర్జాతీయంగా రాగి ధరలు పెరగడం, సరఫరా విషయంలో తలెత్తిన ఆందోళనలు ఈ స్టాక్ దూసుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కాపర్ సెగ

    లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో కాపర్ ధరలు 2.86% పెరిగి టన్నుకు 12,826.5 డాలర్లకు చేరాయి. ఒక దశలో ఇది 12,960 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరువగా వెళ్ళింది. దీనికి గల కొన్ని కీలక కారణాలు ఇవే:

    టారిఫ్ భయాలు: అమెరికా ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకునే లోహాలపై సుంకాలను (Tariffs) విధిస్తుందనే భయంతో ట్రేడర్లు నిల్వలను పెంచుకుంటున్నారు.

    చిలీలో కార్మికుల సమ్మె: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాపర్ ఉత్పత్తి దారు అయిన చిలీలోని మాంటోవర్డే గనిలో వందలాది మంది కార్మికులు సమ్మెకు దిగారు. దీనివల్ల ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడింది.

    సరఫరా కొరత: వెనిజులాలో రాజకీయ అస్థిరత వంటి భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

    ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం

    హిందుస్థాన్ కాపర్ షేరు గత కొద్దికాలంగా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేస్తోంది. సెప్టెంబర్‌లో రూ. 226.70 వద్ద ఉన్న ఈ షేరు, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 151% వృద్ధి చెందింది.

    3 ఏళ్ల రిటర్న్స్: గడిచిన మూడేళ్లలో ఈ స్టాక్ ఏకంగా 385% లాభాన్ని ఇచ్చింది.

    5 ఏళ్ల రిటర్న్స్: ఐదేళ్ల కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే సుమారు 800% జంప్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను భారీగా పెంచింది.

    దేశీయంగా సానుకూల అంశాలు

    భారతదేశంలోని కాపర్ నిల్వల్లో దాదాపు రెండు వంతులు ఈ కంపెనీ పరిధిలోనే ఉన్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరిగితే, అది నేరుగా హిందుస్థాన్ కాపర్ లాభాల మీద సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. అంతేకాకుండా, సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడం, ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు చేస్తున్న వ్యూహాత్మక ప్రయత్నాలు ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచాయి.

    నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్‌లో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న స్టాక్స్‌లో ఒకటిగా హిందుస్థాన్ కాపర్ నిలిచింది. కాపర్ ధరల పెరుగుదల ఇలాగే కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో ఈ షేరు మరిన్ని మైలురాళ్లను అందుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    (గమనిక: స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

