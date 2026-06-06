Praggnanandhaa : చరిత్ర సృష్టించిన ప్రజ్ఞానంద! విశ్వనాథన్ ఆనంద్కి కూడా ఇది సాధ్యం అవ్వలేదు..
Norway Chess 2026 : భారత యువ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆర్ ప్రజ్ఞానంద నార్వే చెస్ టోర్నీలో టైటిల్ గెలిచి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. టోర్నీ చివరి రౌండ్లో జర్మనీ ప్లేయర్పై ఘన విజయం సాధించి, ఈ మైలురాయిని అందుకున్న తొలి భారతీయ చెస్ క్రీడాకారుడిగా రికార్డుకెక్కారు.
R Praggnanandhaa Norway Chess : భారత యువ చెస్ సంచలనం ఆర్ ప్రజ్ఞానంద అంతర్జాతీయ వేదికపై సరికొత్త చరిత్ర లిఖించారు! ఓస్లో నగరంలో శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'నార్వే చెస్' టోర్నీ చివరి రౌండ్లో జర్మనీకి చెందిన విన్సెంట్ కీమర్పై ఘన విజయం సాధించి ఛాంపియన్గా అవతరించారు. ఈ టోర్నీ టైటిల్ గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి భారతీయ క్రీడాకారుడిగా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు.
ఆఖరి రౌండ్ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ప్రజ్ఞానంద 15 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. అయితే తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన చివరి మ్యాచ్లో ఖచ్చితంగా గెలవాల్సిన పరిస్థితిలో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన ఆయన.. కీమర్ను చిత్తు చేసి పూర్తి 3 పాయింట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు! దీనితో మొత్తం 18 పాయింట్లతో టోర్నీలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుని విజేతగా నిలిచారు. 2013లో ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి భారత చెస్ దిగ్గజం విశ్వనాథన్ ఆనంద్, ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ డీ గుకేష్ వంటి టాప్ ప్లేయర్లకు సైతం సాధ్యం కాని అద్భుతమైన ఘనతను 20 ఏళ్ల ప్రజ్ఞానంద సాధించి చూపించారు.
కార్ల్సన్ను రెండుసార్లు ఓడించి..!
ప్రజ్ఞానందకు నార్వే చెస్ టోర్నమెంట్లో ఇది కేవలం రెండో ప్రదర్శన మాత్రమే. ఈ టోర్నీ ప్రయాణంలో ఆయన ప్రపంచ నంబర్ వన్ ఆటగాడు, నార్వే దేశస్థుడైన మాగ్నస్ కార్ల్సన్ను క్లాసికల్ చెస్లో ఏకంగా రెండుసార్లు ఓడించారు! చెస్ ప్రపంచంలో ఏ ఆటగాడికైనా ఇది ఒక అత్యంత అరుదైన, అద్భుతమైన విజయంగా నిలుస్తుంది.
టోర్నీ ముగింపు దశకు వచ్చేసరికి ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ గుకేష్ రేసు నుంచి తప్పుకున్నప్పటికీ, ప్రజ్ఞానంద ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ భారతదేశ సవాల్ను సజీవంగా ఉంచారు. చివరివరకు పట్టుదలతో ఆడి దేశానికి చారిత్రాత్మక టైటిల్ను అందించారు.
చివరి రౌండ్లో ఉత్కంఠ.. ప్రజ్ఞానందకు కలిసొచ్చిన సమీకరణాలు
చివరి రౌండ్కు ముందు అమెరికా గ్రాండ్ మాస్టర్ వెస్లీ సో 15.5 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్ స్థానంలో ఉన్నారు. అయితే ఆఖరి మ్యాచ్లో అలీరెజా ఫిరౌజ్జా చేతిలో ఆయన క్లాసికల్ గేమ్లో డ్రాగా వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. దీనితో ఫలితం తేల్చడానికి మ్యాచ్ ‘ఆర్మగెడాన్’ టై-బ్రేక్కు దారితీసింది.
వెస్లీ సో మ్యాచ్ డ్రా అవ్వడం ప్రజ్ఞానందకు బంగారు అవకాశంగా మారింది. కీమర్పై క్లాసికల్ గేమ్లో విజయం సాధిస్తే పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవచ్చని, తద్వారా టైటిల్ సొంతమవుతుందని ప్రజ్ఞానందకు ముందే ఒక స్పష్టత వచ్చింది. దానికి తగ్గట్టుగానే ఆయన ఒత్తిడిని అధిగమించి విజయాన్ని అందుకున్నారు.
మరోవైపు, వెస్లీ సో ఆర్మగెడాన్ టై-బ్రేక్లో విజయం సాధించినప్పటికీ.. నిబంధనల ప్రకారం ఆ విజయానికి కేవలం 1.5 పాయింట్లు మాత్రమే లభించాయి. దీనితో ఆయన మొత్తం స్కోరు 17 పాయింట్లకు పరిమితమైంది. ఇది ప్రజ్ఞానంద సాధించిన 18 పాయింట్ల కంటే ఒక పాయింట్ తక్కువ కావడంతో వెస్లీ సో రెండో స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాగే టైటిల్ ఆశలతో బరిలోకి దిగిన అలీరెజా 15.5 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
నిరాశపరిచిన గుకేష్.. ఫామ్లోకి వచ్చిన కార్ల్సన్!
ఈ టోర్నమెంట్లో భారత మరో స్టార్ ప్లేయర్ డి గుకేష్కు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదు. ఈ ఏడాది ఛాలెంజర్ జావోఖిర్ సిందరోవ్తో జరిగే మ్యాచ్లో తన ప్రపంచ టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న గుకేష్కు, నార్వే చెస్లో ఇది మూడో ప్రదర్శన. అయితే ఆయన ఆశించిన బ్రేక్ త్రూ ఈ టోర్నీలో లభించలేదు.
చివరి రౌండ్లో వైట్ పీసెస్తో ఆడిన మాగ్నస్ కార్ల్సన్, 20 ఏళ్ల భారత ఆటగాడు గుకేష్ను క్లాసికల్ గేమ్లో ఓడించి పూర్తి 3 పాయింట్లను సాధించారు. అయితే, ఈ విజయం కార్ల్సన్ను టైటిల్ రేసులో నిలపడానికి సరిపోలేదు. ఆయన మొత్తం 13 పాయింట్లతో పట్టికలో ఐదో స్థానంలో నిలిచారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More