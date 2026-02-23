Edit Profile
    సాయి పల్లవి సినిమాకు పాట పాడిన అరిజీత్ సింగ్.. అతని ఇంటికి వెళ్లి పతంగులు ఎగరేస్తూ, చెస్ ఆడుతూ సందడి చేసిన ఆమిర్ ఖాన్

    సినిమా పాటలు ఇక పాడను అని చెప్పిన అరిజీత్ సింగ్ చివరిగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్న హిందీ సినిమాకు ఓ పాట పాడాడు. ఆమిర్ ఖాన్ తనయుడు జునైద్ ఖాన్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఈ ఏక్ దిన్ మూవీలో టైటిల్ సాంగ్ అతడే పాడటం విశేషం.

    Published on: Feb 23, 2026 4:26 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రముఖ బాలీవుడ్ గాయకుడు అరిజీత్ సింగ్ పాడిన సరికొత్త పాట 'ఏక్ దిన్' (Ek Din) తాజాగా విడుదలైంది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్, సాయి పల్లవి నెక్ట్స్ మూవీ 'ఏక్ దిన్' కోసమే అరిజీత్ ఈ అద్భుతమైన పాటను పాడాడు. అయితే ఈ పాట మేకింగ్ వీడియోలో ఆమిర్ ఖాన్, అరిజీత్ సింగ్ కలిసి గడిపిన అందమైన క్షణాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అరిజీత్ తన సొంతూరిలో ఎంత సింపుల్‌గా ఉంటారో ఈ వీడియో ద్వారా మరోసారి అందరికీ తెలిసింది.

    ఆమిర్ ఖాన్, అరిజీత్ సింగ్ అన్‌సీన్ వీడియో..

    జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో సాయి పల్లవి మూవీ ఏక్ దిన్ పాట మేకింగ్ వీడియోను విడుదల చేశారు. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఆమిర్ ఖాన్, అరిజీత్ సింగ్ మధ్య జరిగిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంభాషణను చూపించారు. ఇద్దరూ నేలపై చాలా సింపుల్‌గా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు.

    అప్పుడు ఆమిర్ ఖాన్ అరిజిత్‌తో.. "ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా ఎలాంటి ప్రాజెక్టులు తీసుకోవడం లేదు. కొంతకాలం పాటు బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నావా? లేదా అసలు హిందీ సినిమాలకు పాడటమే మానేయాలని అనుకుంటున్నావా? అలా చేయొద్దు భయ్యా.. మరి మా పరిస్థితి ఏంటి?" అని అడిగాడు. ఆమిర్ ఖాన్ మాటలు విని అరిజీత్ సింగ్ గట్టిగా నవ్వేశాడు.

    ఆ తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ముర్షిదాబాద్ జిల్లా జియాగంజ్ లో ఉన్న అరిజీత్ సింగ్ సొంతూరు, అతని ఇంటిని వీడియోలో చూపించారు. ఆమిర్ ఖాన్ స్వయంగా అరిజీత్ ఊరికి వెళ్లి, అతనితో కలసి సమయం గడపడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

    గ్రౌండెడ్ లైఫ్‌స్టైల్.. ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నల వర్షం

    ఈ వీడియోలో ఆమిర్, అరిజీత్ ఇద్దరూ కలిసి చెస్ ఆడటం, పతంగులు ఎగరేయడం, అర్ధరాత్రి పూట స్కూటీపై ఊరంతా తిరగడం వంటివి కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆమిర్ ఖాన్, అతని టీమ్ కు అరిజీత్ స్వయంగా, ఎంతో ప్రేమగా భోజనం వడ్డించడం కూడా చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామ్ సంపత్, డైరెక్టర్ సునీల్ పాండే తదితరులు కూడా ఉన్నారు.

    ఆమిర్ ఖాన్ వల్లే తమ అభిమాన గాయకుడు మళ్లీ పాడుతున్నారని కొందరు ఫ్యాన్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. "నిజంగానే అరిజీత్ బ్రేక్ తీసుకుంటున్నారా? భవిష్యత్తులో కూడా ఆయన పాడుతూనే ఉంటారా?" అని మరికొందరు అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో అడుగుతున్నారు. అలాగే గతంలో ఆమిర్, అరిజీత్ కలిసి గాలిపటాలు ఎగురువేస్తున్న ఒక వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అయింది.. అది ఈ పాట షూటింగ్ సమయంలోనిదేనని ఇప్పుడు స్పష్టమైంది.

    'ఏక్ దిన్' సినిమా రిలీజ్ డేట్

    ఈ స్పెషల్ వీడియోతో పాటు సినిమా రిలీజ్ డేట్‌ను కూడా ఆమిర్ ఖాన్ అధికారికంగా ప్రకటించాడు. జునైద్ ఖాన్, న్యాచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి జంటగా నటిస్తున్న ఈ 'ఏక్ దిన్' మూవీ మే 1, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. వీడియో చివర్లో సినిమాకి సంబంధించిన ఒక చిన్న గ్లింప్స్ కూడా చూపించారు. అద్భుతమైన పాట, ఆకట్టుకునే మేకింగ్ వీడియోతో సినిమాపై ఆసక్తి పెంచిన మేకర్స్.. త్వరలో టీజర్, ట్రైలర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.

