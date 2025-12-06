60 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ ప్రేమ దొరుకుతుందని ఊహించలేదు-మాజీ భార్యలతో కలిసే: లవ్ లైఫ్ పై ఆమిర్ ఖాన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
60 ఏళ్ల ఆమిర్ ఖాన్, రెండేళ్లుగా గౌరీ స్ప్రాట్తో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నారు. HTLS 2025లో తన ప్రేమ జీవితం గురించి ఈ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ విషయాలు పంచుకున్నారు.
బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ ఇప్పుడు గౌరీ స్ప్రాట్తో రెండేళ్లకు పైగా ప్రేమలో ఉన్నారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్ 2025 (HTLS 2025)లో పాల్గొన్న ఆయన, తన ప్రేమ జీవితం గురించి, కేవలం గౌరీనే కాకుండా తన ఇద్దరు మాజీ భార్యలు కిరణ్ రావు, రీనా దత్తాలను కలవడం ఎంత అదృష్టమో కూడా మాట్లాడారు.
మాజీ భార్యలతో అలా
శనివారం (డిసెంబర్ 6) HTLS 2025లో ఆమిర్ ఖాన్ వేదికపైకి వచ్చి, హిందుస్థాన్ టైమ్స్ చీఫ్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ లైఫ్స్టైల్ సోనాల్ కల్వాతో సంభాషించారు.
"మనం మంచి వ్యక్తులమని ఇది చూపిస్తుంది. రీనా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి. భార్యాభర్తలుగా విడిపోయామే తప్ప, మనుషులుగా విడిపోలేదు. నా హృదయంలో ఆమె పట్ల చాలా ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నాయి. ఆమె ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి. మేం విడిపోయినప్పుడు, మనుషులుగా విడిపోలేదు. కిరణ్తో కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఆమె ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, భార్యాభర్తలుగా విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నా, మేం కుటుంబంగానే ఉంటాం. రీనా, ఆమె తల్లిదండ్రులు.. కిరణ్, ఆమె తల్లిదండ్రులు, నా తల్లిదండ్రులు - మేం అందరం ఒకటే కుటుంబం" అని ఆమిర్ అన్నారు.
60 ఏళ్లలో ప్రేమ
"60 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ ప్రేమ దొరుకుతుందనుకున్నారా?" అనే ప్రశ్నకు ఆమిర్ ఖాన్.. "లేదు, అనుకోలేదు. నాకు ఈ వయసులో ఒక భాగస్వామి దొరకడం అసాధ్యం అనిపించింది. నేను దానిని ఊహించలేదు. ఆమె నా జీవితంలోకి చాలా ప్రశాంతతను, స్థిరత్వాన్ని తెచ్చింది. ఆమె నిజంగా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, ఆమెను కలవడం నా అదృష్టం. నా వివాహాలు సఫలం కాకపోయినా, నా జీవితంలో రీనా, కిరణ్, ఇప్పుడు గౌరీలను కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వారు ఒక వ్యక్తిగా నన్ను చాలా ప్రభావితం చేశారు. వారిని నేను చాలా విషయాలలో ఆదర్శంగా తీసుకుంటాను" అని తెలిపారు.
ఆమిర్ ఖాన్ లైఫ్
ఆమిర్ 1986లో రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి జునైద్, ఇరా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. 16 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత వారు 2002లో విడిపోయారు. ఆమిర్ తరువాత 2005లో చిత్ర నిర్మాత కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి 2011లో ఆజాద్ రావు ఖాన్ అనే కుమారుడు జన్మించాడు. 2021లో ఆమిర్, కిరణ్ విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనిని వివాహం నుండి స్నేహంగా మార్పుగా పేర్కొన్నారు. తాము ఆజాద్ను కలిసి పెంచుకుంటామని నొక్కి చెప్పారు.
ప్రేయసి గౌరీ
మార్చి 2025లో ఆమిర్ ఖాన్ తన ప్రేయసి గౌరీ స్ప్రాట్ను మీడియాకు పరిచయం చేశారు. వారు 25 సంవత్సరాలుగా ఒకరినొకరు తెలుసుకున్నారని, 18 నెలలుగా డేటింగ్ చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. గౌరీ ప్రస్తుతం ఆమిర్ నిర్మాణ సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు. ఆమెకు కూడా ఆరేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరూ తరచుగా కార్యక్రమాలకు కలిసి హాజరుకావడం, విమానాశ్రయాల్లో చేతులు పట్టుకుని నడవడం వంటివి చేశారు.