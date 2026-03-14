యుద్ధ భయం.. మండుతున్న ధరలు: ఇల్లు కొనాలంటే భయపడుతున్న జనం! ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టుబడి సేఫేనా?
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, విపరీతంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్పై నీలినీడలు కమ్ముకునేలా చేస్తున్నాయి. ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల నిర్మాణ వ్యయం భారమయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, ఇల్లు కొనాలనుకునే వారు ప్రస్తుతం 'వేచి చూసే ధోరణి'ని అవలంబిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్/బెంగళూరు: సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవాలనుకునే సగటు భారతీయుడికి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడం, దానికి తోడు నిత్యావసరాల ధరలు పెరగడం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కొత్త ఆందోళనలకు దారి తీసింది. భారీ మొత్తంలో హోమ్ లోన్లు తీసుకుని, దశాబ్దాల పాటు ఈఎంఐలు కట్టాల్సిన పరిస్థితుల్లో.. ఇప్పుడు ఇల్లు కొనడం రిస్క్ అని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
నిర్ణయాల్లో జాప్యం.. భయం వెనుక కారణాలివే
ప్రస్తుత అస్థిర పరిస్థితుల వల్ల కొనుగోలుదారులు తమ నిర్ణయాలను వాయిదా వేసుకుంటున్నట్లు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. బెంగళూరుకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త 5 కోట్ల రూపాయల విల్లా కొనాలని భావించి, తాజా అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ నిర్ణయాన్ని కొన్ని వారాల పాటు పక్కన పెట్టడమే దీనికి నిదర్శనం.
"ప్రస్తుతం కొనుగోలుదారుల్లో స్పష్టమైన అయోమయం కనిపిస్తోంది. ఏఐ (AI) వల్ల ఉద్యోగ భద్రతపై నీలినీడలు, మరోవైపు అంతర్జాతీయ యుద్ధ వాతావరణం.. ఇవన్నీ కలిసి వారిని ఆలోచనలో పడేశాయి" అని బెంగళూరుకు చెందిన ఓ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ తెలిపారు.
సోషల్ మీడియాలో 'లోన్' లొల్లి
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'రెడ్డిట్' (Reddit) లో ఇల్లు కొనాలా? వద్దా? అనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. "యుద్ధం అంచున నిలబడి ఇల్లు కొనడం సరైనదేనా?" అని ఒక యూజర్ ప్రశ్నించగా, "ముడిచమురు ధరలు బారెల్కు 100 డాలర్లు దాటాయి.. ఇది భయంకరమైన ద్రవ్యోల్బణానికి సంకేతం" అని మరొకరు విశ్లేషించారు. పుణెకు చెందిన ఓ 28 ఏళ్ల యువకుడు 1.63 కోట్ల ఫ్లాట్ కొనడానికి 70 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ కట్టాలా? వద్దా? అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నట్లు తన గోడు వెళ్లబోసుకున్నాడు.
నిర్మాణ వ్యయం భారమవనుందా?
ఇంధన ధరలు (పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ) పెరగడం వల్ల నిర్మాణ రంగంపై నేరుగా ప్రభావం పడుతుంది. "ముడిచమురు ధరలు పెరిగితే సిమెంట్, స్టీల్ ఉత్పత్తితో పాటు రవాణా ఖర్చులు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. ఇది చివరకు సామాన్యుడిపై భారంగా మారుతుంది" అని స్క్వేర్ యార్డ్స్ వ్యవస్థాపకురాలు కనికా గుప్తా షోరి అభిప్రాయపడ్డారు. డెవలపర్లు ప్రారంభంలో ఈ భారాన్ని తామే భరించినా, దీర్ఘకాలంలో ధరలు పెంచక తప్పదని ఆమె హెచ్చరించారు.
మరి ఇల్లు కొనడం సేఫేనా?
అయితే, ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో రియల్ ఎస్టేట్ ఒక రక్షణ కవచంలా (Hedge) పనిచేస్తుందని కూడా నిపుణులు చెబుతున్నారు. భూమి ధరలు, నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు పెరిగే కొద్దీ ఆస్తి విలువ కూడా పెరుగుతుంది. స్థిరమైన ఆదాయం ఉండి, దీర్ఘకాలం పాటు ఆస్తిని అమ్ముకోకుండా ఉండగలిగే వారికి ఇది ఇప్పటికీ మంచి పెట్టుబడేనని వారి విశ్లేషణ. కానీ, హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు, పెరిగే ప్రాపర్టీ ధరల మధ్య సమతుల్యతను చూసుకోవడం కొనుగోలుదారుల బాధ్యత.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
1. యుద్ధ వాతావరణం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు తగ్గుతాయా?
సాధారణంగా యుద్ధం వల్ల సరఫరా గొలుసు (Supply Chain) దెబ్బతిని నిర్మాణ సామాగ్రి ధరలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఇళ్ల ధరలు తగ్గేకంటే పెరిగే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి.
2. ద్రవ్యోల్బణం గృహ రుణాలపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?
ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల హోమ్ లోన్ ఈఎంఐలు భారమవుతాయి.
3. ఇప్పుడు ఇల్లు కొనడం మంచిదేనా?
మీరు నివసించడానికి (End-user) ఇల్లు కొంటుంటే, భవిష్యత్తులో ధరలు మరింత పెరిగే లోపు కొనడం మంచిదే. కానీ కేవలం పెట్టుబడి కోసం అయితే మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం ఉత్తమమని నిపుణుల సలహా.