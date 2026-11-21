ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
కొత్త హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో హోండా అవాన్సియర్ ఎస్యూవీ.. మన మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు?
హోండా సంస్థ నెక్స్ట్-జెన్ 2.0-లీటర్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) సదుపాయాలతో కొత్త 'అవాన్సియర్' ఎస్యూవీని ఆవిష్కరించింది. మూడు వరుసల సీట్లు, సరికొత్త ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ కారు 2027 ఏప్రిల్లో ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్లోకి రానుంది. మరి భారత్ మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది?
ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం హోండా సరికొత్త 'అవాన్సియర్' (Avancier) మూడు వరుసల ఎస్యూవీని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. నవంబర్ 20, 2026న అంతర్జాతీయంగా ఆవిష్కరించిన ఈ కారులో నెక్స్ట్-జెనరేషన్ 2.0-లీటర్ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థ, ఇండిపెండెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) సదుపాయాలను కల్పించింది. ఆరు సీట్ల క్యాబిన్, కొత్త ప్లాట్ఫామ్, ఆధునిక సాంకేతికతతో ఈ ఎస్యూవీని తీర్చిదిద్దింది.
హోండా సంస్థ తన నెక్స్ట్-జెనరేషన్ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థతో పాటు సరికొత్త 'హెచ్' (H) లోగోను ఉపయోగించిన తొలి మోడల్ ఇదే కావడం విశేషం. త్వరలోనే థాయ్లాండ్, జపాన్, చైనా మార్కెట్లలోకి ఈ కారు అడుగుపెట్టనుంది. ఆస్ట్రేలియాలో 2027 ఏప్రిల్ నుంచి డెలివరీలు ప్రారంభించేందుకు హోండా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. అయితే, భారత్లో దీని విడుదలపై కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
పెద్ద ఎస్యూవీల విభాగంలో టయోటా ఫార్చ్యూనర్ వంటి ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లకు అవాన్సియర్ గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఫార్చ్యూనర్లో ఉండే ల్యాడర్-ఫ్రేమ్ నిర్మాణానికి భిన్నంగా, అవాన్సియర్ను మోనోకాక్ ప్లాట్ఫామ్పై హోండా నిర్మించింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యవంతమైన డ్రైవింగ్ అనుభవం లభిస్తుంది.
2.0-లీటర్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ ఏడబ్ల్యూడీ ప్రత్యేకతలు
ఈ ఎస్యూవీలో హోండా కొత్తగా రూపొందించిన 2.0-లీటర్ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థను అమర్చింది. ఇందులో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ మోటార్, ఒక జనరేటర్ కలిసి పనిచేస్తాయి. వివిధ వేగాల వద్ద ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వాహనాన్ని నడిపిస్తుండగా, హైవేలపై స్థిరమైన వేగంతో ప్రయాణించే సమయంలో పెట్రోల్ ఇంజిన్ నేరుగా చక్రాలకు శక్తిని అందిస్తుంది.
ఇందులోని 'డ్యూయల్పవర్ ఈఏడబ్ల్యూడీ' (DualPower eAWD) వ్యవస్థ మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. ముందు, వెనుక యాక్సిల్స్ కోసం వేర్వేరు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను ఇందులో ఉపయోగించారు. దీనివల్ల వాటి మధ్య సంప్రదాయ మెకానికల్ కనెక్షన్ అవసరం తప్పింది. రోడ్డు గ్రిప్, టైర్లపై పడే బరువు, డ్రైవింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ వ్యవస్థ చక్రాలకు శక్తిని పంపిణీ చేస్తుంది. అవసరమైనప్పుడు వెనుక చక్రాలకు అదనపు శక్తిని కూడా పంపుతుంది.
వాహనం వేగాన్ని తగ్గించేటప్పుడు శక్తిని తిరిగి ఒడిసిపట్టే రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సదుపాయాన్ని కూడా హోండా ఇందులో అందించింది. అదనంగా, హోండా రోబోటిక్స్ పరిశోధనల ఆధారంగా అభివృద్ధి చేసిన 'మోషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్'ను అవాన్సియర్లో చేర్చింది. మలుపుల వద్ద వాహనం స్థిరంగా ఉండేలా ఇది పవర్ డెలివరీ, బ్రేకింగ్ను సమన్వయం చేస్తుంది.
మూడు వరుసల విలాసవంతమైన క్యాబిన్, ఆధునిక ఫీచర్లు
అవాన్సియర్ లోపలి భాగాన్ని ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆస్ట్రేలియా మార్కెట్ కోసం రూపొందించిన మోడల్లో మూడు వరుసల్లో ఆరు సీట్ల లేఅవుట్ ఇచ్చారు. ప్రతి వరుసలో రెండు విడివిడి సీట్లు ఉంటాయి. రెండో వరుస సీట్లకు హీటెడ్, వెంటిలేటెడ్ సదుపాయాలు కల్పించారు. క్యాబిన్ అనుభూతిని మరింత పెంచేలా విశాలమైన పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ అమర్చారు. సెంటర్ కన్సోల్ చుట్టూ ఎక్కువ స్థలం ఉండేందుకు గేర్ సెలెక్టర్ను స్టీరింగ్ కాలమ్కు మార్చారు.
డ్యాష్బోర్డ్పై 15 అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. అద్భుతమైన శబ్ద అనుభూతి కోసం డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ ఉన్న 12-స్పీకర్ల బోస్ (Bose) సౌండ్ సిస్టమ్ను జతచేశారు. వాయిస్ కంట్రోల్ ద్వారా పనిచేసే క్లైమేట్ సెట్టింగ్స్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (ఓటీఏ) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వంటి సదుపాయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. యజమానులు తమ స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారానే కారు లోపలి భాగాన్ని, చుట్టుపక్కల పరిసరాలను పరిశీలించేందుకు వీలుగా 'మైక్యాబిన్' (MyCabin) రిమోట్ ఫంక్షన్లను కూడా అందించారు.
కారు బయటి డిజైన్ విషయానికి వస్తే.. సన్నని హెడ్లైట్లు, పెద్ద గ్రిల్, బాడీలో కలిసిపోయే ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, కోణాకారంలో ఉండే వెనుక లైట్లతో అవాన్సియర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
భవిష్యత్ ప్రణాళికలు.. భారత్లో విడుదల ఎప్పుడు?
హైబ్రిడ్ వాహనాల విస్తరణలో భాగంగా హోండా సంస్థ అవాన్సియర్ను తీసుకొచ్చింది. 2030 మార్చి నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15 నెక్స్ట్-జెనరేషన్ హైబ్రిడ్ మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
2027 ఏప్రిల్లో ఆస్ట్రేలియా రోడ్లపైకి రానున్న ఈ ఎస్యూవీ ధరలను హోండా ఇంకా ప్రకటించలేదు. మరోవైపు భారత మార్కెట్లో దీని విడుదల సమయాన్ని కూడా సంస్థ ఖరారు చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో అవాన్సియర్ భారత్కు ఎప్పుడు వస్తుందన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత కొరవడింది.