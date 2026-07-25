Electric scooter : 151 కి.మీ రేంజ్తో హోండా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- ఇండియాలో లాంచ్ ఎప్పుడు?
హోండా మోటార్ సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా నయా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'హోండా క్యూసీ3' ని మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. 3 kWh ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ, 151 కి.మీ రేంజ్, స్మార్ట్ కీ సాంకేతికతతో వచ్చిన ఈ స్కూటర్ పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత ఈవీ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ 'హోండా మోటార్ సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా' (హెచ్ఎంఎస్ఐ) మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. కుటుంబ అవసరాలు, నిత్యం ఆఫీసులకు వెళ్లే వాహనదారుల అభిరుచులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సరికొత్త హోండా క్యూసీ3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. ఇప్పటికే కంపెనీ విక్రయిస్తున్న క్యూసీ1, యాక్టివా ఈ స్కూటర్ల సరసన ఈ కొత్త మోడల్ చేరనుంది.
రోజువారీ ప్రయాణాలకు అనువుగా ఉండే ప్రాక్టికల్ డిజైన్, ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్, కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ, విస్తారమైన స్టోరేజ్ స్పేస్తో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను తీర్చిదిద్దారు.
హోండా క్యూసీ3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- బ్యాటరీ, రేంజ్..
హోండా క్యూసీ3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో 3 kWh ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. ఇది ఒక్కసారి పూర్తిస్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే 151 కిలోమీటర్ల ఐడీసీ రేంజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
నగరాల్లో తిరిగే వారికి ఛార్జింగ్ కష్టాలు లేకుండా, కేవలం 2 గంటల 40 నిమిషాల్లోనే 0 నుంచి 80 శాతం వరకు బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చని హోండా స్పష్టం చేసింది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం దీనికి ప్లస్ పాయింట్గా మారనుంది.
హోండా క్యూసీ3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- కంఫర్ట్..
కుటుంబ అవసరాలకు తగినట్లుగా ఈ హోండా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సీటు కింద ఏకంగా 32 లీటర్ల భారీ స్టోరేజ్ స్పేస్ అందించారు. మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి లేదా హెల్మెట్ ఉంచడానికి ఈ స్పేస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనితో పాటు వాహనాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం సులభతరం చేసేందుకు స్మార్ట్ కీ సిస్టమ్ను కూడా పొందుపరిచారు.
హోండా క్యూసీ3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- డిజిటల్ టెక్నాలజీ, కనెక్టివిటీ..
ఈ స్కూటర్లో 5-అంగుళాల టీఎఫ్టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అమర్చారు. ఇది వాహన వేగం, బ్యాటరీ శాతం వంటి ముఖ్యమైన వివరాలను అందించడమే కాకుండా 'హోండా రోడ్సింక్' కనెక్టివిటీ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ను జతచేసే సదుపాయాన్ని ఇస్తుంది. దీని ద్వారా ప్రయాణంలో టర్న్-బై-టర్న్ నేవిగేషన్ సదుపాయాన్ని పొందవచ్చు.
0 కార్బన్ ఉద్గారాలతో, ఆకట్టుకునే రేంజ్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో వచ్చిన హోండా క్యూసీ3 ఈ- స్కూటర్.. నగర ప్రయాణాలకు ఒక నమ్మకమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది.
ఇక ఈ క్యూసీ3 లాంచ్, ధర సహా ఇతర వివరాలను సంస్థ వెల్లడించాల్సి ఉంది. త్వరలోనే వీటిపై కీలక అప్డేట్స్ వెలువడే అవకాశం ఉంది.
హోండా క్యూసీ3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- ఇతర 9 మోడళ్లు..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఆవిష్కరణతో పాటు హోండా ఒకే వేదికపై మరో 9 కొత్త ద్విచక్ర వాహనాలను కూడా ప్రదర్శించింది. అందులో అడ్వెంచర్ మోడల్ ఏడీవీ 160 స్కూటర్, రెబెల్ 300, రెబెల్ 500 క్రూయిజర్ బైక్లు, రీఫ్రెష్డ్ సీబీ 350 సిరీస్, ఆఫ్రోడ్ రైడింగ్కు అనుకూలమైన ఎక్స్ఆర్ 300ఎల్, ఎక్స్ఆర్ 300 రాలీ మోటార్ సైకిళ్లు ఉన్నాయి.
పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More