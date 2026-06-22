హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్: మీ గృహ రుణాన్ని త్వరగా ముగించే స్మార్ట్ ఐడియా
హోమ్ లోన్ ఈఎంఐల భారం తగ్గించుకోవడానికి ఓవర్డ్రాఫ్ట్ (OD) అద్భుతమైన మార్గం. మీ వద్ద ఉన్న అదనపు డబ్బును ఇందులో డిపాజిట్ చేయడం ద్వారా వడ్డీని ఆదా చేయడమే కాకుండా, అవసరమైనప్పుడు ఆ సొమ్మును తిరిగి తీసుకోవచ్చు.
ఇల్లు కొనాలనే కల నెరవేర్చుకోవడానికి చాలామంది హోమ్ లోన్ తీసుకుంటారు. కానీ 20 ఏళ్ల పాటు ప్రతి నెలా ఈఎంఐలు కట్టడం అంటే పెద్ద భారమే. ఈ భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి బ్యాంకులు 'హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్' (Home Loan Overdraft) సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. దీని ద్వారా వడ్డీ డబ్బును భారీగా ఆదా చేయడమే కాకుండా, రుణాన్ని గడువు కంటే ముందే ముగించవచ్చు.
హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అనేది సాధారణ గృహ రుణం, ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఖాతాల కలయిక. ఇది రుణగ్రహీతలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఇస్తూనే అప్పు భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.
హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి?
ఈ విధానంలో మీ హోమ్ లోన్ ఖాతాను ఒక ఓవర్డ్రాఫ్ట్ (OD) ఖాతాతో అనుసంధానం చేస్తారు. ఇది సాధారణ సేవింగ్స్ లేదా కరెంట్ అకౌంట్ లాగే పనిచేస్తుంది. ప్రతి నెలా కట్టే ఈఎంఐ కాకుండా, మీ వద్ద ఎప్పుడు అదనపు డబ్బు (బోనస్, ఇన్సెంటివ్స్ లేదా వ్యాపార లాభాలు) ఉన్నా ఈ ఖాతాలో డిపాజిట్ చేయవచ్చు.
మీరు డిపాజిట్ చేసిన అదనపు సొమ్మును మినహాయించి, మిగిలిన అసలుపై మాత్రమే బ్యాంకులు వడ్డీని లెక్కిస్తాయి. సాధారణ ప్రీ-పేమెంట్లలా కాకుండా, ఇందులో డిపాజిట్ చేసిన సొమ్ము శాశ్వతంగా లాక్ అవ్వదు. మీ అత్యవసర అవసరాల కోసం ఎప్పుడైనా ఆ డబ్బును తిరిగి డ్రా చేసుకోవచ్చు.
ఈ సౌకర్యం ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ ప్రక్రియను సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. మీరు ఏడాదికి 8.5% వడ్డీ రేటుతో రూ. 50 లక్షల హోమ్ లోన్ తీసుకున్నారనుకుందాం. కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత మీ లోన్ బ్యాలెన్స్ రూ. 40 లక్షలు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఆఫీసు నుండి రూ. 5 లక్షల బోనస్ వచ్చింది. ఆ మొత్తాన్ని మీ హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్లో వేశారు.
|వివరాలు
|లెక్కలు
|బాకీ ఉన్న మొత్తం
|రూ. 40 లక్షలు
|అదనంగా జమ చేసిన సొమ్ము
|రూ. 5 లక్షలు
|వడ్డీ లెక్కించే నికర మొత్తం
|రూ. 35 లక్షలు
ఇప్పుడు బ్యాంక్ రూ. 40 లక్షలపై కాకుండా కేవలం రూ. 35 లక్షల పైనే వడ్డీ వసూలు చేస్తుంది. దీనివల్ల వడ్డీ భారం తగ్గి, అప్పు త్వరగా తీరుతుంది.
ఒకవేళ ఆరు నెలల తర్వాత మీకు ఏదైనా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చి అందులోంచి రూ. 2 లక్షలు విత్డ్రా చేసుకుంటే, అప్పుడు మీ నికర బ్యాలెన్స్ రూ. 37 లక్షలు అవుతుంది. అప్పటి నుండి బ్యాంక్ రూ. 37 లక్షలపై వడ్డీని లెక్కిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీ డబ్బుపై పూర్తి నియంత్రణ మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది.
ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యంతో కలిగే లాభాలు
వడ్డీ ఖర్చు తగ్గుతుంది: అదనపు నిధులు డిపాజిట్ చేయడం వల్ల అసలుపై వడ్డీ భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
రుణ విముక్తి త్వరగా: వడ్డీ తగ్గడం వల్ల మీరు కట్టే ఈఎంఐలో ఎక్కువ భాగం అసలు ఖాతాకు జమ అవుతుంది. దీంతో లోన్ త్వరగా ముగుస్తుంది.
నగదు లభ్యత (Liquidity): సాధారణ ప్రీ-పేమెంట్ చేస్తే ఆ డబ్బు లాక్ అయిపోతుంది. కానీ ఓవర్డ్రాఫ్ట్లో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు: ఈ అకౌంట్లో అదనపు డబ్బు జమ చేయడానికి ఎలాంటి ప్రీ-పేమెంట్ లేదా ఫోర్క్లోజర్ ఛార్జీలు ఉండవు.
ఆదాయంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నవారికి బెస్ట్: వ్యాపారవేత్తలు, ఫ్రీలాన్సర్లు, కన్సల్టెంట్లు తమకు లాభాలు వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బును ఇక్కడ దాచుకుని వడ్డీని ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఇందులో ఉన్న లోపాలు ఏంటి?
ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో లాభాలతో పాటు కొన్ని పరిమితులు కూడా ఉంటాయి. హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ తీసుకునే ముందు వీటిని కూడా పరిశీలించాలి.
స్వల్పంగా ఎక్కువ వడ్డీ రేటు: సాధారణ హోమ్ లోన్లతో పోలిస్తే ఓవర్డ్రాఫ్ట్ సదుపాయం ఉన్న లోన్ల వడ్డీ రేట్లు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి.
పెట్టుబడి అవకాశాలు కోల్పోవడం: ఈ అకౌంట్లో డబ్బు పెట్టడం వల్ల వడ్డీ ఆదా అవుతుంది కానీ, అదే డబ్బును ఇతర లాభదాయకమైన పథకాల్లో (మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా స్టాక్స్) పెట్టుబడి పెడితే వచ్చే రిటర్న్స్ కోల్పోవచ్చు.
ఎక్కువగా విత్డ్రా చేసే ప్రమాదం: డబ్బులు సులభంగా డ్రా చేసుకునే వీలుండటంతో అనవసర ఖర్చుల కోసం విత్డ్రా చేస్తే, వడ్డీ ఆదా అయ్యే అవకాశం తగ్గిపోతుంది.
పన్ను మినహాయింపుల్లో మార్పు ఉండదు: ఈ ఖాతాలో అదనపు నిధులు జమ చేయడం వల్ల ఆదాయపు పన్ను చట్టం కింద ఎలాంటి అదనపు టాక్స్ బెనిఫిట్స్ లభించవు.
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉండి, బోనస్లు లేదా వ్యాపార లాభాల రూపంలో అదనపు ఆదాయ వనరులు ఉన్నవారికి హోమ్ లోన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం. మీ ఆర్థిక అవసరాలు, పెట్టుబడి ప్రణాళికలను బేరీజు వేసుకుని దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More