Credit score : క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగాలంటే.. కార్డ్ బిల్లు కట్టాలా? లోన్ తీర్చాలా?
క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుపరుచుకోవడానికి అప్పులు తీర్చడం ఒక్కటే సరిపోదు. క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలు, ప్రస్తుత రుణాల చెల్లింపుల్లో దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తే సిబిల్ స్కోర్ వేగంగా పెరుగుతుందో జాగిల్ వ్యవస్థాపకులు రాజ్ పీ నారాయణం విశ్లేషించారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోర్ సాధించాలంటే కేవలం ఉన్న అప్పులను తీర్చేస్తే సరిపోదు. మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్లను, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రుణాలను ఎలా నిర్వహిస్తున్నారన్న దానిపైనే మీ ఆర్థిక విశ్వసనీయత ఆధారపడి ఉంటుంది. క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను పూర్తిగా చెల్లించడం వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్లో వేగంగా మార్పు కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో దీర్ఘకాలిక రుణ భారాన్ని తగ్గించుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో కొత్త రుణాలు పొందే సామర్థ్యం బలపడుతుంది. క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడం అనేది ఒక్కరోజులో జరిగే ప్రక్రియ కాదు! వ్యక్తిగత ఆర్థిక అలవాట్లను బట్టి నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతుంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని యువత, ఉద్యోగులు నేడు విరివిగా క్రెడిట్ కార్డులు, పర్సనల్ లోన్లు, హోమ్ లోన్లు తీసుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆఫర్లు, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయాల వల్ల ఒకేసారి రెండు మూడు క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవారి సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. అయితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బ్యాంకు నుంచి రుణం కావాలన్నా, తక్కువ వడ్డీకి గృహ రుణం పొందాలన్నా సిబిల్ -క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉండటం తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో స్కోర్ పెంచుకోవడానికి క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు ముందు కట్టాలా లేక లోన్ బకాయిలు తగ్గించుకోవాలా అన్న సందేహం చాలామందికి వస్తుంది.
ఈ అంశంపై ప్రముఖ ఫిన్టెక్ సంస్థ ‘జాగిల్’ వ్యవస్థాపకులు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ రాజ్ పీ నారాయణం స్పష్టత ఇచ్చారు. "క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు, రుణాల చెల్లింపులు రెండూ కీలకమే. అయితే అవి వేర్వేరు కాలవ్యవధుల్లో పనిచేస్తాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను తీర్చడం వల్ల స్కోర్లో వేగంగా మార్పు కనిపిస్తుంది; ఎందుకంటే కార్డ్ బ్యాలెన్స్ వివరాలు ప్రతి నెలా క్రెడిట్ బ్యూరోలకు వెళ్తాయి, వినియోగ నిష్పత్తి వెంటనే మారుతుంది," అని ఆయన వివరించారు.
"రుణాలను తగ్గించుకోవడం వల్ల అప్పుల భారం తగ్గి, క్రమశిక్షణతో కూడిన చెల్లింపుల రికార్డు ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక పునాది నెమ్మదిగా బలపడుతుంది. అత్యుత్తమ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ ఉండాలంటే ఈ రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకోవాలి. కార్డ్ బిల్లులను పూర్తిగా చెల్లిస్తూ, ఒక్క ఈఎంఐ కూడా మిస్ కాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. క్రెడిట్ కార్డును చురుగ్గా వాడుతూ సమయానికి బిల్లు కట్టడం స్కోర్ పెంచుకోవడానికి అత్యుత్తమ మార్గం. ‘జాగ్.మనీ’ ద్వారా ఈ అలవాటు క్రెడిట్ స్కోర్ను స్థిరంగా పెంచడాన్ని మేము గమనిస్తున్నాము," అని రాజ్ పి. నారాయణం పేర్కొన్నారు.
క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు చెల్లిస్తే స్కోర్ వేగంగా ఎలా పెరుగుతుంది?
క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ 'క్రెడిట్ కార్డ్ యుటిలైజేషన్' గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి. బ్యాంకు మీకు ఇచ్చిన మొత్తం క్రెడిట్ పరిమితిలో మీరు ఎంత శాతాన్ని వాడుతున్నారో చెప్పేదే ఈ యుటిలైజేషన్ నిష్పత్తి. రుణ సంస్థలు మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను అంచనా వేయడానికి దీనిని ప్రధాన ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాయి. సుదీర్ఘకాలం పాటు క్రెడిట్ లిమిట్ను పూర్తిగా వాడేయడం వల్ల రోజువారీ ఖర్చుల కోసం కూడా మీరు అప్పులపైనే ఆధారపడుతున్నారన్న సంకేతం వెళ్తుంది. ఇది దీర్ఘకాలంలో మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను దెబ్బతీస్తుంది.
కాబట్టి క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులను గడువులోపు పూర్తిగా చెల్లించడం, వాడకాన్ని పరిమితంగా ఉంచుకోవడం ఎంతో మంచిది. బ్యాంకులు ప్రతి నెలా మీ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ వివరాలను క్రెడిట్ బ్యూరోలకు పంపుతాయి కాబట్టి, తక్కువ యుటిలైజేషన్ ఉన్నట్లు నివేదికలో నమోదై మీ స్కోర్ త్వరగా మెరుగుపడుతుంది. బిల్లు మొత్తాన్ని కట్టకుండా కేవలం 'మినిమమ్ అమౌంట్ డ్యూ' చెల్లించే అలవాటును మానుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మిగిలిన మొత్తంపై భారీగా వడ్డీలు పడి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.
దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి రుణాల తగ్గింపే కీలకం
మరోవైపు ప్రస్తుతం ఉన్న గృహ, వ్యక్తిగత లేదా వాహన రుణాల బకాయిలను తగ్గించుకోవడం వల్ల మీపై ఉన్న మొత్తం అప్పుల భారం తగ్గుతుంది; ఆర్థిక వెసులుబాటు పెరుగుతుంది. అన్నింటికంటే మిన్నగా, ప్రతినెలా ఈఎంఐలను ఆలస్యం చేయకుండా కట్టడం వల్ల మీకు అద్భుతమైన రీపేమెంట్ హిస్టరీ తయారవుతుంది. భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు బ్యాంకులు మీకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఈ రికార్డు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
రెండింటిలో దేనికి తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి?
ఒక అప్పును తీర్చే క్రమంలో మరొకదానిని నిర్లక్ష్యం చేయడం సరికాదు. ఉదాహరణకు, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు పూర్తిగా కట్టాలన్న ఉద్దేశంతో హోమ్ లోన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐని ఆలస్యం చేస్తే, స్కోర్ పెరగడానికి బదులు భారీగా పడిపోతుంది. అన్ని రుణాల ఈఎంఐలను సమయానికి చెల్లిస్తూనే, అదనపు డబ్బు ఉన్నప్పుడు అధిక వడ్డీ ఉండే క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను ముందుగా క్లియర్ చేసుకోవడం తెలివైన పని.
మొత్తంగా చూస్తే, క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగుదల అనేది ఒక్కసారిగా జరిగే అద్భుతం కాదు. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులను పూర్తిగా, సకాలంలో చెల్లించడం, క్రెడిట్ వాడకాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం, ఒక్క ఈఎంఐ కూడా మిస్ కాకుండా రుణాలను తగ్గించుకోవడం ద్వారానే బలమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ నిర్మించుకోవచ్చు. ఒకేసారి పెద్ద అప్పు తీర్చడం కంటే, నిరంతర క్రమశిక్షణతో కూడిన చెల్లింపులే మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా విజేతగా నిలుపుతాయి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. క్రెడిట్ కార్డు అనేది రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More