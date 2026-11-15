Mutual fund : మ్యూచువల్ ఫండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్- ఇలా చేస్తే మీ పెట్టుబడులు సేఫ్..
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా-ఇరాన్ వివాదంతో గత ఏడాది కాలంలో నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ నెగెటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ మదుపర్లు ఆందోళన చెందకుండా తమ పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ తగ్గించుకునే 5 కీలక మార్గాలను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, కొనసాగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ వివాదం భారత స్టాక్ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో ముడిచమురు, సహజవాయువు ధరలు ఎగబాకడంతో గత ఏడాది కాలంలో దేశీయ సూచీలు ప్రతికూల ఫలితాలను నమోదు చేశాయి. బెంచ్మార్క్ నిఫ్టీ 50 సూచీ -3.34 శాతం నెగెటివ్ రిటర్న్ ఇవ్వగా, బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ -3.95 శాతం నష్టపోయింది. ఫలితంగా స్మాల్-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్, లార్జ్-క్యాప్ విభాగాల్లోని అనేక మ్యూచువల్ ఫండ్లు మదుపర్ల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాణించలేకపోయాయి.
ఈ ఏడాది కాలంగా పోర్ట్ఫోలియో విలువ తగ్గుతుండటంతో చాలామంది చిన్న మదుపర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు ఎల్లప్పుడూ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటాయని, దీర్ఘకాలంలో సంపద సృష్టించాలంటే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్పై సరైన అవగాహన తప్పనిసరి అని తాజా గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను పూర్తిగా ఆపడం ఎవరి వల్లా కాకపోయినా, కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా పెట్టుబడులను సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు భరోసా ఇస్తున్నారు. "క్రమశిక్షణతో కూడిన కొన్ని అలవాట్లను పాటిస్తే మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడుల్లో రిస్క్ను సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు. ముందుగా మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, పెట్టుబడి కాలపరిమితి, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా అసెట్ అలోకేషన్ చేసుకోవాలి. రెండోది, ఇటీవల వచ్చిన భారీ లాభాలను చూసి వాటి వెంట పరుగెత్తకుండా, ఏ ఒక్క రంగానికో లేదా థీమ్కో పరిమితం కాకుండా వివిధ అసెట్ క్లాసులు, రంగాల్లో పెట్టుబడులను విస్తరించాలి," అని పైసాబజార్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బిజినెస్ హెడ్ తుషార్ గుప్తా వివరించారు.
"మూడోది, స్వల్పకాలిక మార్కెట్ కదలికలకు స్పందిస్తూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆపాలి. నాలుగోది, మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నప్పుడు సిప్ పెట్టుబడులను కొనసాగించడం ద్వారా రూపాయి-కాస్ట్ యావరేజింగ్ ప్రయోజనం పొందాలి. ఐదోది, మారుతున్న ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా ఫండ్ పనితీరును, పోర్ట్ఫోలియో ఓవర్ల్యాప్ను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవాలి. చివరగా, మీ అసెట్ అలోకేషన్ అనుకున్న నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువగా మారిపోయినప్పుడల్లా పోర్ట్ఫోలియోను రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి," అని ఆయన సూచించారు.
తుషార్ గుప్తా విశ్లేషణ ఆధారంగా.. వ్యక్తిగత మదుపర్లు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో నష్టభయాన్ని తగ్గించుకునేందుకు అనుసరించాల్సిన ఐదు కీలక మార్గాలను వివరంగా తెలుసుకుందాం.
1. ఆచితూచి అసెట్ అలోకేషన్.. పెట్టుబడుల విస్తరణ
మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ భరించే శక్తి, ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి, పెట్టుబడి కాలపరిమితికి అనుగుణంగా ఈక్విటీ, డెట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు తదితర సాధనాల్లో డబ్బును సరైన నిష్పత్తిలో కేటాయించుకోవాలి. దీనిపై స్పష్టత లేకపోతే నిపుణులైన ఆర్థిక సలహాదారు సహాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకూడదు.
రెండో కీలక అంశం డైవర్సిఫికేషన్. మీ మొత్తం పెట్టుబడిని ఏ ఒక్క స్టాక్కో, ఒకే మ్యూచువల్ ఫండ్కో లేదా ఒకే రంగానికి, పరిశ్రమకు పరిమితం చేయకూడదు. వ్యూహాత్మకంగా వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులను విస్తరించడం వల్ల ఏదైనా ఒక రంగం కుదేలైనప్పుడు మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోపై పడే ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
2. మార్కెట్ పతనానికి భయపడొద్దు.. సిప్ ఆపొద్దు!
మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నప్పుడు భావోద్వేగాలకు లోనై నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. లాభనష్టాలను పూర్తిగా బేరీజు వేసుకున్న తర్వాతే అడుగు వేయాలి. స్వల్పకాలిక మార్కెట్ దిద్దుబాట్లను చూసి భయపడి ఫండ్ల నుంచి బయటకు రావడం వల్ల నష్టాలు ఖాయమవుతాయి. ఎల్లప్పుడూ మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఓపిక పట్టాలి.
మార్కెట్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించనప్పుడు లేదా సుదీర్ఘకాలం పాటు ఒకే స్థాయిలో కదలాడుతున్నప్పుడు సిప్ చెల్లింపులను నిలిపివేయకూడదు. మార్కెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సిప్ కొనసాగిస్తే తక్కువ ధరకే ఎక్కువ యూనిట్లు లభిస్తాయి. దీనినే 'రూపాయి-కాస్ట్ యావరేజింగ్' అంటారు. భవిష్యత్తులో మార్కెట్ పుంజుకున్నప్పుడు ఈ అదనపు యూనిట్లు మీకు భారీ సంపదను తెచ్చిపెడతాయి.
3. పోర్ట్ఫోలియో సమీక్ష, రీబ్యాలెన్సింగ్ ఎందుకు కీలకం?
పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత వదిలేయకుండా క్రమం తప్పకుండా మీ మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోను పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. మీరు ఎంచుకున్న ఫండ్ల పనితీరు ఎలా ఉంది, వేర్వేరు ఫండ్లలో ఒకే రకమైన స్టాక్స్ ఉన్నాయా, అసెట్ అలోకేషన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అన్నది తనిఖీ చేయాలి. మీ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఆర్థిక లక్ష్యాలు, కుటుంబ బాధ్యతలు మారుతున్న కొద్దీ అందుకు తగ్గట్టుగా పెట్టుబడులను రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి.
మ్యూచువల్ ఫండ్ రిస్క్ తగ్గించుకోవడం అంటే మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను పూర్తిగా తుడిచిపెట్టడం కాదు; ఆ పెట్టుబడి సాధనం స్వభావాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకుని, ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని నిలబడేలా పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించుకోవడం. వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్ఫోలియో, నిరంతర సిప్ పెట్టుబడులు, కాలానుగుణ సమీక్షలు మిమ్మల్ని లక్ష్యం వైపు నడిపిస్తాయి. స్వల్పకాలిక లాభాల వెంట పరుగెత్తడం కంటే క్రమశిక్షణ, స్పష్టమైన ఆలోచన, దీర్ఘకాలిక దృక్పథమే మదుపర్లను విజేతలుగా నిలబెడతాయి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More