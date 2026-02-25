గర్భాశయ క్యాన్సర్పై కేంద్రం యుద్ధం: 14 ఏళ్ల బాలికలకు ఉచితంగా హెచ్పీవీ టీకా.. ఈ నెలలోనే ప్రారంభం!
భారతదేశంలో మహిళలను వేధిస్తున్న గర్భాశయ (సర్వైకల్) క్యాన్సర్ను రూపుమాపేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. దేశవ్యాప్తంగా 14 ఏళ్ల బాలికల కోసం ప్రత్యేక వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ను ఈ నెలలోనే ప్రారంభించనుంది.
గర్భాశయ క్యాన్సర్ బారి నుంచి బాలికలను కాపాడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నెలలో భారీ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ను ప్రారంభించనుంది. 14 ఏళ్ల వయసున్న బాలికలకు ఉచితంగా సింగిల్-షాట్ టీకా అందిస్తారు. ‘యూ-విన్’ పోర్టల్ ద్వారా దీనికోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
భారతీయ మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణలో మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. మహిళా మరణాలకు ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా ఉన్న గర్భాశయ క్యాన్సర్ (Cervical Cancer) కట్టడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. ఇందులో భాగంగా, 14 ఏళ్ల వయసున్న బాలికలకు హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ (HPV) వ్యాక్సిన్ అందించేందుకు ఈ నెలలోనే దేశవ్యాప్త ప్రచారాన్ని ప్రారంభించనుంది.
ఒకే డోసు.. సంపూర్ణ రక్షణ
ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్లో భాగంగా 'గార్డసిల్' (Gardasil) అనే క్వాడ్రివాలెంట్ టీకాను ఉపయోగిస్తారు. ఇది సింగిల్-షాట్ (ఒకే డోసు) టీకా. గర్భాశయ క్యాన్సర్కు ప్రధాన కారణమయ్యే హెచ్పీవీ టైప్స్ 16, 18లతో పాటు టైప్స్ 6, 11 వైరస్ల నుంచి ఇది రక్షణ కల్పిస్తుంది.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నిబంధనల ప్రకారం, 15 ఏళ్ల లోపు బాలికలకు ఈ టీకా ఒక్క డోసు సరిపోతుంది. అదే బయట మార్కెట్లో అయితే దీని ధర వేలల్లో ఉంటుంది, కానీ ప్రభుత్వ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈ టీకాను పూర్తి ఉచితంగా అందజేయనున్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి?
- అర్హులైన బాలికల తల్లిదండ్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన 'యూ-విన్' (U-WIN) పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- వయస్సు ధృవీకరణ పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి, తమకు దగ్గరలోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రంలో స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ ప్రచారం ప్రారంభమైన వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది.
భారీ స్థాయిలో నిధులు, టీకాల సేకరణ
ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 'గావి' (Gavi - Vaccine Alliance) సంస్థ నుంచి టీకాలను సేకరిస్తోంది.
“ఇప్పటికే కోటి (10 మిలియన్) డోసులు భారత్కు చేరుకున్నాయి. మిగిలినవి ఈ ఏడాది చివర్లోగా వస్తాయి. 2027 నాటికి మొత్తం 2.6 కోట్ల డోసులను సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది” అని ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు వెల్లడించారు.
మన దేశంలో పరిస్థితి ఏంటి?
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మహిళలకు వచ్చే క్యాన్సర్లలో గర్భాశయ క్యాన్సర్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఏటా సుమారు 80,000 కొత్త కేసులు నమోదవుతుండగా.. సుమారు 42,000 మంది మహిళలు ఈ వ్యాధితో మరణిస్తున్నారు. ఈ మరణాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా 'స్వస్థ నారి' (Swastha Nari) క్యాంపెయిన్లో భాగంగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ చేపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఈ టీకా ఏ వయసు వారికి ఇస్తారు?
ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్లో భాగంగా 14 ఏళ్ల వయసున్న బాలికలకు మాత్రమే టీకా అందిస్తారు.
2. టీకా తీసుకోవడానికి డబ్బులు చెల్లించాలా?
లేదు. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో ఈ టీకాను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తారు.
3. భారత్లో తయారైన టీకా అందుబాటులో ఉందా?
అవును. సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా 'సర్వావాక్' (CERVAVAC) అనే టీకాను తయారు చేసింది. అయితే, ప్రస్తుత డ్రైవ్లో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన గార్డసిల్ను వాడుతున్నారు. భారతీయ టీకాకు ఇంకా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది.
4. ఈ వ్యాక్సిన్ ఎంతవరకు సురక్షితం?
హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ చాలా సురక్షితమైనది. ఇది క్యాన్సర్ కారక వైరస్లను అడ్డుకోవడంలో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైంది.