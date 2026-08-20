హ్యుందాయ్ కార్ల ధరల బాదుడు: కొనాలనుకుంటే ఈ 10 రోజుల్లోనే కొనండి
దక్షిణ కొరియా ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన ప్యాసింజర్ వాహనాల ధరలను పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది. రాబోయే సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు 1 శాతం వరకు ప్రియం కానున్నాయి.
కొత్త కారు కొనాలని భావిస్తున్న కస్టమర్లకు వాహన తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా చేదు వార్త అందించింది. భారత్లో విక్రయిస్తున్న తన అన్ని మోడళ్ల ప్యాసింజర్ వాహనాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. 2026 నాటి క్యాలెండర్ ఇయర్ లో కంపెనీ ధరలు పెంచడం ఇది వరుసగా మూడోసారి కావడం గమనార్హం.
అంతకుముందు, 2026 జనవరిలో హ్యుందాయ్ తన పోర్ట్ఫోలియోలోని వాహనాలపై దాదాపు 0.6 శాతం వరకు ధరలు పెంచింది. ఆ తర్వాత జూన్ 2026లో ఎంపిక చేసిన కొన్ని మోడళ్లు మరియు వేరియంట్లపై రూ. 12,800 వరకు మోపింది. ఇప్పుడు మూడో విడతగా వాహనాల శ్రేణి మొత్తంపై 1 శాతం వరకు ఉపశమనం లేని పెంపును ప్రకటించింది.
మోడల్, వేరియంట్ ఆధారంగా పెంపు వర్తింపు
ఏ ఏ మోడల్పై ఎంత మొత్తంలో ధర పెరుగుతుందనే ఖచ్చితమైన విశ్లేషణను హ్యుందాయ్ ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించలేదు. కారు మోడల్, ఎంచుకునే వేరియంట్ను బట్టి పెరుగుదల పరిమాణం మారుతుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ 1 శాతం పెంపు ప్రభావం ఎంట్రీ-లెవల్ మోడళ్లపై తక్కువగా ఉండగా, టాప్-ఎండ్, ప్రీమియం కార్ల కొనుగోలుదారులపై గణనీయంగా ఉండనుంది.
తయారీ వ్యయం పెరగడం, ముడిసరుకుల ధరలు భగ్గుమనడం, నిర్వహణ ఖర్చులు ఎగబాకడం మరియు అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితుల వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదని హ్యుందాయ్ ఇండియా రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో తెలిపింది.
"పెరిగిన వ్యయ భారాన్ని మేమే భరిస్తూ కస్టమర్లపై భారం పడకుండా చూసేందుకు సాధ్యమైనన్ని ప్రయత్నాలు చేశాం. కానీ నిరంతరం పెరుగుతున్న ఖర్చుల ఒత్తిడి కారణంగా పెరిగిన భారాన్ని స్వల్ప ధరల సవరణ ద్వారా కస్టమర్లకు బదిలీ చేయక తప్పడం లేదు" అని కంపెనీ తన ఫైలింగ్లో స్పష్టం చేసింది.
పండుగల సీజన్కు ముందే రేట్లు పెంపు
వాహన విక్రయాలు అత్యధికంగా జరిగే పండుగల సీజన్ (Festive Season) ప్రారంభానికి సరిగ్గా ముందు ఈ నిర్ణయం రావడం గమనార్హం. సాధారణంగా దసరా, దీపావళి సమయాల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆటోమొబైల్ బుకింగ్లు నమోదవుతుంటాయి. పెరిగిన ఈ ధరలు హ్యుందాయ్ వాహనాల బుకింగ్లు, పండుగల అమ్మకాలపై ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతాయో వేచి చూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More