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    స్వల్పంగా పెరిగి హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ధరలు

    ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ 'క్రెటా ఈవీ' (Creta EV) లోని కొన్ని ఎంపిక చేసిన మోడళ్ల ధరలను పెంచింది. జూన్ 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ నూతన ధరల వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jun 03, 2026 12:26 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (EVs) రోజురోజుకూ ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ అయిన హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ (Hyundai Creta EV) ధరలను స్వల్పంగా పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. మారిన కొత్త ధరలు జూన్ 1, 2026 నుండి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చాయి.

    స్వల్పంగా పెరిగి హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ధరలు
    స్వల్పంగా పెరిగి హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ధరలు

    కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ధరల పెంపు అన్ని వేరియంట్లపై కాకుండా కేవలం ఎంపిక చేసిన కొన్ని మోడళ్లపై మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పెరిగిన ధరల తర్వాత క్రెటా ఈవీ ప్రారంభ ధర 18.03 lakhs నుండి గరిష్టంగా 24.70 lakhs (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు చేరింది.

    ధరల పెంపునకు గల కారణాలు

    మార్కెట్లో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం (Inflation), స్టీల్, అల్యూమినియం వంటి ముడిపదార్థాల (Raw Materials) ధరల పెరుగుదల, నిర్వహణ ఖర్చులు ఎక్కువ అవ్వడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని హ్యుందాయ్ గతంలోనే స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే కంపెనీ తన క్రెటా ఈవీ శ్రేణిపై నామమాత్రంగా 600 వరకు ధరను పెంచింది.

    ధరలు పెరిగిన వేరియంట్ల జాబితా

    ఈ క్రింది వేరియంట్లపై 600 మేర ధర పెరిగింది, మిగిలిన వేరియంట్ల ధరలలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

    • ఎగ్జిక్యూటివ్ 42 kWh (Executive 42 kWh)
    • ప్రీమియం 42 kWh డ్యూయల్-టోన్ (Premium 42 kWh dual-tone)
    • ప్రీమియం 42 kWh హెచ్‌సీ (Premium 42 kWh HC)
    • ప్రీమియం 42 kWh హెచ్‌సీ డ్యూయల్-టోన్ (Premium 42 kWh HC dual-tone)
    • ఎక్సలెన్స్ 42 kWh (Excellence 42 kWh)
    • ఎక్సలెన్స్ నైట్ ఎడిషన్ 42 kWh (Excellence Knight Edition 42 kWh)
    • ఎక్సలెన్స్ 42 kWh డ్యూయల్-టోన్ (Excellence 42 kWh dual-tone)
    • స్మార్ట్ (ఓ) ఎల్‌ఆర్ 51.4 kWh (Smart (O) LR 51.4 kWh)
    • ఎక్సలెన్స్ నైట్ ఎడిషన్ 42 kWh డ్యూయల్-టోన్ (Excellence Knight Edition 42 kWh dual-tone)

    బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, రేంజ్ (Battery & Range)

    హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మార్కెట్లో రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తోంది. వీటి పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    • 42 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై గరిష్టంగా 390 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (మైలేజ్) అందిస్తుంది.
    • 51.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ (Long Range): ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 470 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/స్వల్పంగా పెరిగి హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ధరలు
    Home/News/స్వల్పంగా పెరిగి హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ ధరలు
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