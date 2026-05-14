భారత్లో ఈవీ విప్లవం: 2032 నాటికి 10 రెట్లు పెరగనున్న బ్యాటరీ డిమాండ్ | ఐఈఎస్ఏ నివేదికలో కీలక అంశాలు
భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) మార్కెట్ ఊహించని రీతిలో దూసుకుపోతోంది. రానున్న ఎనిమిదేళ్లలో ఈవీ బ్యాటరీల డిమాండ్ ఏకంగా 200 గిగావాట్ అవర్లకు (GWh) చేరుకుంటుందని ఐఈఎస్ఏ తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. కేవలం వాహనాల తయారీకే పరిమితం కాకుండా, విడిభాగాల స్థానికీకరణలోనూ భారత్ గ్లోబల్ హబ్గా మారబోతోంది.
దేశీయ రోడ్లపై ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సందడి పెరుగుతున్న కొద్దీ, వాటికి వెన్నెముక లాంటి బ్యాటరీల డిమాండ్ కూడా భారీగా పెరుగుతోంది. 2025 నాటికి 20 గిగావాట్ అవర్లుగా ఉన్న ఈ బ్యాటరీ డిమాండ్, 2032 నాటికి 200 గిగావాట్ అవర్లకు చేరుకుంటుందని ‘ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అలయన్స్’ (IESA) అంచనా వేసింది. అంటే కేవలం ఏడేళ్ల కాలంలోనే డిమాండ్ 10 రెట్లు పెరగనుంది.
కేవలం ప్రభుత్వ విధానాల వల్లే కాకుండా, సాంకేతిక మార్పులు మరియు పెరుగుతున్న వినియోగదారుల ఆసక్తి వల్ల ఈ రంగం ఒక భారీ పారిశ్రామిక ఎకోసిస్టమ్గా మారుతోంది. బ్యాటరీలు, మోటార్లు, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి విభాగాల్లో స్థానికంగా తయారీ పెరగడం వల్ల భారత్ ప్రపంచ స్థాయి తయారీ కేంద్రంగా అవతరించే అవకాశం ఉందని ఐఈఎస్ఏ పేర్కొంది.
మార్కెట్ను శాసిస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాలు
ప్రస్తుతం భారత ఈవీ మార్కెట్లో టూ-వీలర్లదే పైచేయిగా ఉంది. 2025లో ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 25 లక్షల ఈవీ యూనిట్లు అమ్ముడవగా, అందులో 15 లక్షలు ద్విచక్ర వాహనాలే కావడం విశేషం. మరో 7 లక్షల వరకు త్రీ-వీలర్లు అమ్ముడయ్యాయి. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో ప్యాసింజర్ కార్లు (Electric Cars) మరియు లైట్ కమర్షియల్ వాహనాల రంగంలో విపరీతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
"భారత ఈవీ మార్కెట్ అపూర్వమైన వృద్ధి దశలోకి ప్రవేశించింది. 2032 నాటికి బ్యాటరీ డిమాండ్ పదిరెట్లు పెరగడమే కాదు, స్థానికీకరణ, అత్యాధునిక కెమిస్ట్రీ ఆధారిత బ్యాటరీల తయారీలో పరిశ్రమ తదుపరి దశకు చేరుకుంటుంది" అని ఐఈఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ దేబ్మాల్య సేన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
మారిపోతున్న బ్యాటరీ, మోటార్ టెక్నాలజీ
ఈవీ రంగంలో టెక్నాలజీ పరంగా పెను మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లలో ఎన్ఎమ్సీ (NMC - Nickel Manganese Cobalt) బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీ 70 శాతం వాటాతో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. కానీ, ఇతర విభాగాల్లో ఎల్ఎఫ్పీ (LFP - Lithium Iron Phosphate) కెమిస్ట్రీ వేగంగా పుంజుకుంటోంది. భవిష్యత్తులో సోడియం-అయాన్, సాలిడ్-స్టేట్ బ్యాటరీలు వంటి కొత్త రకాల టెక్నాలజీలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని 'కస్టమైజ్డ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్' (CES) నివేదిక వెల్లడించింది.
మోటార్ల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం టూ-వీలర్లలో 71 శాతం బీఎల్డీసీ (BLDC) మోటార్లను వాడుతున్నారు. అదే ప్యాసింజర్ కార్లలో మాత్రం పీఎమ్ఎస్ఎమ్ (PMSM) మోటార్ టెక్నాలజీ 90 శాతం వాటాతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు, తయారీదారులు (OEMs) సిద్ధంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
భారత్ లక్ష్యం: గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్
కేవలం చైనా లేదా ఇతర దేశాల నుంచి విడిభాగాలను దిగుమతి చేసుకుని అసెంబుల్ చేయడం కాకుండా, బ్యాటరీ సెల్స్ నుంచి మోటార్ల వరకు ప్రతిదీ భారత్లోనే తయారయ్యే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి. దీనివల్ల దేశీయంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడమే కాకుండా, పెట్రోల్, డీజిల్ దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. జూలై 8 నుంచి 10 వరకు న్యూఢిల్లీలో జరగనున్న '12వ ఇండియా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వీక్' (IESW)లో ఈ నివేదికను పూర్తిస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 2032 నాటికి ఈవీ బ్యాటరీ డిమాండ్ ఎంత పెరుగుతుంది?
ఐఈఎస్ఏ అంచనా ప్రకారం, 2025లో 20 GWh గా ఉన్న డిమాండ్ 2032 నాటికి 10 రెట్లు పెరిగి 200 GWh కి చేరుకుంటుంది.
2. ప్రస్తుతం భారత ఈవీ మార్కెట్లో ఏ వాహనాలు ఎక్కువగా అమ్ముడవుతున్నాయి?
ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలు (Electric Two-wheelers) ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. 2025లో అమ్ముడైన 25 లక్షల యూనిట్లలో 15 లక్షలు టూ-వీలర్లే.
3. ఎన్ఎమ్ సీ (NMC), ఎల్ఎఫ్ పీ (LFP) బ్యాటరీల మధ్య తేడా ఏంటి?
NMC బ్యాటరీలలో నికెల్, మాంగనీస్, కోబాల్ట్ వాడతారు, ఇవి ఎక్కువ శక్తిని ఇస్తాయి. LFP బ్యాటరీలలో లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ వాడతారు, ఇవి సురక్షితమైనవి మరియు ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి.
4. ఈవీ రంగంలో భారత్ ముందున్న సవాలు ఏంటి?
విడిభాగాల తయారీలో విదేశీ దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గించి, 100 శాతం స్థానికీకరణ (Localisation) సాధించడమే భారత్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు, అవకాశం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More