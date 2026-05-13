టీవీఎస్ మోటార్ రికార్డు లాభాలు: క్యూ4లో ₹772 కోట్లు.. దూసుకెళ్తున్న ఈవీ సేల్స్
ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ నాలుగో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను సాధించింది. ఆదాయం 30 శాతం పెరిగి ₹15,053 కోట్లకు చేరగా, నికర లాభం 19 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో కంపెనీ సాధిస్తున్న వృద్ధి ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
చెన్నై కేంద్రంగా పనిచేసే ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టీవీఎస్ మోటార్ (TVS Motor Company) ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26ను ఘనమైన ముగింపుతో ముగించింది. బుధవారం ప్రకటించిన నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాల్లో కంపెనీ అన్ని విభాగాల్లోనూ అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. దేశీయ మార్కెట్లోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ ఎగుమతుల్లోనూ వృద్ధి సాధించడంతో కంపెనీ ఆదాయం రికార్డు స్థాయికి చేరింది.
లాభాల పంట.. ఆదాయంలో రికార్డు
మార్చి 31, 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి గాను టీవీఎస్ మోటార్ ఏకీకృత నికర లాభం (Net Profit) ₹772 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఇది ₹648 కోట్లుగా ఉంది. అంటే ఏడాది ప్రాతిపదికన లాభాల్లో 19 శాతం వృద్ధి కనిపిస్తోంది. ఇక కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం (Revenue) గత ఏడాది కన్నా 30 శాతం పెరిగి ₹15,053 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది క్యూ4లో ఆదాయం ₹11,542 కోట్లు మాత్రమే.
కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యధిక త్రైమాసిక ఆదాయాన్ని (స్టాండలోన్ ప్రాతిపదికన ₹12,808 కోట్లు) ఈసారి నమోదు చేయడం విశేషం. ఖర్చులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంతో ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్లు కూడా మెరుగుపడి 13.1 శాతానికి చేరాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల హవా.. 51 శాతం వృద్ధి
ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ రంగం పెట్రోల్ వాహనాల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) దిశగా వేగంగా మారుతోంది. ఈ మార్పును టీవీఎస్ మోటార్ అందిపుచ్చుకుంది. మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విక్రయాలు ఏకంగా 51 శాతం పెరగడం గమనార్హం.
"కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వినూత్న మోడళ్లను తీసుకురావడం వల్లే ఈ స్థాయిలో వృద్ధి సాధ్యమైంది. ముఖ్యంగా ఈవీ విభాగంలో మా టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ (TVS iQube) వంటి మోడళ్లకు ఆదరణ పెరుగుతోంది" అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గతేడాది క్యూ4లో 0.76 లక్షల యూనిట్లుగా ఉన్న ఈవీ విక్రయాలు, ఈసారి 1.15 లక్షల యూనిట్లకు చేరాయి.
అమ్మకాల వివరాలు ఇలా..
మొత్తం మీద ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహనాల విక్రయాలు 28 శాతం పెరిగి 15.60 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. గత ఏడాది ఇవి 12.16 లక్షల యూనిట్లుగా ఉన్నాయి.
మోటార్ సైకిళ్లు: అమ్మకాలు 23 శాతం వృద్ధితో 6.93 లక్షల యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
స్కూటర్లు: విక్రయాలు 32 శాతం పెరిగి 6.60 లక్షల యూనిట్లకు చేరాయి.
త్రీ-వీలర్లు: ఈ విభాగంలో ఏకంగా 65 శాతం వృద్ధి కనిపించింది. గత ఏడాది 0.37 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడవగా, ఈసారి 0.60 లక్షల యూనిట్లు విక్రయించారు.
మార్కెట్ విశ్లేషణ
ఆటోమొబైల్ రంగంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ, టీవీఎస్ మోటార్ తన మార్కెట్ వాటాను స్థిరంగా కొనసాగిస్తోంది. ప్రీమియం బైక్లతో పాటు స్కూటర్ల విభాగంలో బలమైన పట్టు సాధించడం కంపెనీకి ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. అంతేకాకుండా ఎగుమతులపై దృష్టి సారించడం వల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం కూడా ఆదాయానికి తోడవుతోంది. రాబోయే కాలంలో మరిన్ని కొత్త ఈవీ మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మార్కెట్ లీడర్గా ఎదగాలని కంపెనీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టీవీఎస్ మోటార్ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత?
మార్చి 2026తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో టీవీఎస్ మోటార్ ₹772 కోట్ల నికర లాభాన్ని గడించింది. ఇది గత ఏడాది కన్నా 19 శాతం ఎక్కువ.
2. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి?
టీవీఎస్ ఈవీ విక్రయాల్లో భారీ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఏడాది ప్రాతిపదికన 51 శాతం పెరిగి 1.15 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
3. కంపెనీ ఆదాయం ఎంత శాతం పెరిగింది?
కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం గత ఏడాది కంటే 30 శాతం వృద్ధి చెంది ₹15,053 కోట్లకు చేరింది.
4. స్కూటర్లు మరియు బైక్ల అమ్మకాల పరిస్థితి ఏమిటి?
స్కూటర్ల అమ్మకాలు 32 శాతం, మోటార్ సైకిళ్ల అమ్మకాలు 23 శాతం మేర పెరిగాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.