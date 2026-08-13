Hyundai Exter Knight Edition : ఎక్స్టర్లో కొత్త నైట్ ఎడిషన్ లాంచ్- ఫీచర్లు, ధర..
హ్యుందాయ్ తన పాపులర్ ఎక్స్టర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీకి నైట్ ఎడిషన్ను రూ. 8.14 లక్షల ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఆల్-బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్, రెడ్ యాసెంట్స్, ఆల్-బ్లాక్ ఇంటీరియర్తో వస్తున్న ఈ కారు నాలుగు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ‘ఎక్స్టర్’ నైట్ ఎడిషన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 8.14 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీకి సంబంధించిన కొన్ని సెలెక్టెడ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది కారు వెలుపల, లోపల సరికొత్త డిజైన్ మార్పులతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ నైట్ ఎడిషన్ ఏం అందిస్తుంది?
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ నైట్ ఎడిషన్ మొత్తం నాలుగు విభిన్న కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. అవేంటంటే:
మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో కూడిన హెచ్ఎక్స్6 పెట్రోల్
ఏఎంటీ ఆప్షన్తో కూడిన హెచ్ఎక్స్6 పెట్రోల్
మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వచ్చే హెచ్ఎక్స్6 సీఎన్జీ
ఏఎంటీ ఆప్షన్ ఉన్న హెచ్ఎక్స్10 పెట్రోల్
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర దాని సాధారణ (స్టాండర్డ్) వేరియంట్లతో పోలిస్తే రూ. 15,000 వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఎక్స్టీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఎస్యూవీ పూర్తిగా బ్లాక్-థీమ్తో వస్తుంది. ఇందులో హ్యుందాయ్ లోగోలు, అల్లాయ్ వీల్స్తో పాటు అనేక భాగాలు నలుపు రంగు ముగింపును కలిగి ఉన్నాయి. ఎక్స్టర్ నైట్ ఎడిషన్లో ఆకర్షణీయమైన ఎరుపు రంగు హైలైట్స్ కూడా ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ముందు భాగంలో రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఎక్స్టీరియర్పై ప్రత్యేకంగా 'నైట్ ఎడిషన్' ఎంబ్లమ్ను కూడా అమర్చారు. హ్యుందాయ్ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను మొత్తం ఐదు విభిన్న ఎక్స్టీరియర్ రంగుల ఆప్షన్లలో అందిస్తోంది.
కారు లోపలికి వస్తే, ఎక్స్టర్ నైట్ ఎడిషన్లో ఆల్-బ్లాక్ క్యాబిన్ను ఏర్పాటు చేశారు. సీట్లకు నల్లటి ఫ్యాబ్రిక్ అప్హోలిస్ట్రీ ఇచ్చారు. 2026 అప్డేట్లో భాగంగా సాధారణ ఎక్స్టర్లో పరిచయం చేసిన నేవీ, గ్రే ఇంటీరియర్ థీమ్ స్థానంలో ఈ నైట్ ఎడిషన్లో పూర్తిగా నలుపు రంగు ఇంటీరియర్ను అందించారు.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ నైట్ ఎడిషన్- ఇంజిన్..
ఎక్స్టర్ నైట్ ఎడిషన్ ఇంజిన్ లేదా మెకానికల్ పనితీరులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ ఎస్యూవీ యథావిధిగా హ్యుందాయ్ అందించే 1.2-లీటర్, 4-సిలిండర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్తోనే కొనసాగుతుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.
ఇక సీఎన్జీ వెర్షన్ విషయానికి వస్తే, ఇది కూడా అదే 1.2-లీటర్ బై-ఫ్యూయల్ పవర్ట్రెయిన్ను మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో ఉపయోగిస్తుంది. సీఎన్జీ ఎక్స్టర్లో హ్యుందాయ్ ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్-సిలిండర్ లేఅవుట్ ఉంది. దీనివల్ల బూట్లో అదనపు స్థలం లభించి, అండర్బాడీ స్పేస్ వీల్తో పాటు 225 లీటర్ల లగేజ్ స్పేస్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
నైట్ ఎడిషన్ ఏ బేస్ మోడల్ ఆధారంగా తయారైందో, ఆ 2026 ఎక్స్టర్ మార్చి నెలలో ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్, క్యాబిన్, పరికరాలలో అప్డేట్లతో లాంచ్ అయింది. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్లో డాష్కామ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం టైప్-సీ యూఎస్బీ పోర్ట్, బ్లూలింక్ కనెక్టివిటీ, 300లకు పైగా ఎంబెడ్డెడ్ వాయిస్ కమాండ్లు వంటి అనేక ఆధునిక ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More