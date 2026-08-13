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    Hyundai Exter Knight Edition : ఎక్స్​టర్​లో కొత్త నైట్ ఎడిషన్ లాంచ్- ఫీచర్లు, ధర..

    హ్యుందాయ్ తన పాపులర్ ఎక్స్​టర్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీకి నైట్ ఎడిషన్‌ను రూ. 8.14 లక్షల ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఆల్-బ్లాక్ ఎక్స్‌టీరియర్, రెడ్ యాసెంట్స్, ఆల్-బ్లాక్ ఇంటీరియర్‌తో వస్తున్న ఈ కారు నాలుగు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Aug 13, 2026, 05:59:20 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ ‘ఎక్స్​టర్’ నైట్ ఎడిషన్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 8.14 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీకి సంబంధించిన కొన్ని సెలెక్టెడ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది కారు వెలుపల, లోపల సరికొత్త డిజైన్ మార్పులతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారు.

    హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్​ లాంచ్..
    హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్​ లాంచ్..

    హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్ ఏం అందిస్తుంది?

    హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్ మొత్తం నాలుగు విభిన్న కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. అవేంటంటే:

    మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో కూడిన హెచ్‌ఎక్స్6 పెట్రోల్

    ఏఎంటీ ఆప్షన్‌తో కూడిన హెచ్‌ఎక్స్6 పెట్రోల్

    మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో వచ్చే హెచ్‌ఎక్స్6 సీఎన్జీ

    ఏఎంటీ ఆప్షన్ ఉన్న హెచ్‌ఎక్స్10 పెట్రోల్

    ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర దాని సాధారణ (స్టాండర్డ్) వేరియంట్లతో పోలిస్తే రూ. 15,000 వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    ఎక్స్‌టీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఎస్​యూవీ పూర్తిగా బ్లాక్-థీమ్‌తో వస్తుంది. ఇందులో హ్యుందాయ్ లోగోలు, అల్లాయ్ వీల్స్‌తో పాటు అనేక భాగాలు నలుపు రంగు ముగింపును కలిగి ఉన్నాయి. ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్‌లో ఆకర్షణీయమైన ఎరుపు రంగు హైలైట్స్ కూడా ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ముందు భాగంలో రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఎక్స్‌టీరియర్‌పై ప్రత్యేకంగా 'నైట్ ఎడిషన్' ఎంబ్లమ్‌ను కూడా అమర్చారు. హ్యుందాయ్ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను మొత్తం ఐదు విభిన్న ఎక్స్​టీరియర్ రంగుల ఆప్షన్లలో అందిస్తోంది.

    కారు లోపలికి వస్తే, ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్‌లో ఆల్-బ్లాక్ క్యాబిన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. సీట్లకు నల్లటి ఫ్యాబ్రిక్ అప్​హోలిస్ట్రీ ఇచ్చారు. 2026 అప్‌డేట్‌లో భాగంగా సాధారణ ఎక్స్​టర్​లో పరిచయం చేసిన నేవీ, గ్రే ఇంటీరియర్ థీమ్‌ స్థానంలో ఈ నైట్ ఎడిషన్‌లో పూర్తిగా నలుపు రంగు ఇంటీరియర్‌ను అందించారు.

    హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్- ఇంజిన్..

    ఎక్స్​టర్ నైట్ ఎడిషన్ ఇంజిన్ లేదా మెకానికల్ పనితీరులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ ఎస్‌యూవీ యథావిధిగా హ్యుందాయ్ అందించే 1.2-లీటర్, 4-సిలిండర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తోనే కొనసాగుతుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.

    ఇక సీఎన్జీ వెర్షన్ విషయానికి వస్తే, ఇది కూడా అదే 1.2-లీటర్ బై-ఫ్యూయల్ పవర్‌ట్రెయిన్‌ను మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో ఉపయోగిస్తుంది. సీఎన్జీ ఎక్స్​టర్​లో హ్యుందాయ్ ప్రత్యేకమైన డ్యూయల్-సిలిండర్ లేఅవుట్ ఉంది. దీనివల్ల బూట్‌లో అదనపు స్థలం లభించి, అండర్‌బాడీ స్పేస్ వీల్‌తో పాటు 225 లీటర్ల లగేజ్ స్పేస్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

    నైట్ ఎడిషన్ ఏ బేస్ మోడల్ ఆధారంగా తయారైందో, ఆ 2026 ఎక్స్​టర్ మార్చి నెలలో ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్, క్యాబిన్, పరికరాలలో అప్‌డేట్లతో లాంచ్ అయింది. ఈ అప్‌డేటెడ్ మోడల్‌లో డాష్‌కామ్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం టైప్-సీ యూఎస్‌బీ పోర్ట్, బ్లూలింక్ కనెక్టివిటీ, 300లకు పైగా ఎంబెడ్డెడ్ వాయిస్ కమాండ్‌లు వంటి అనేక ఆధునిక ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Hyundai Exter Knight Edition : ఎక్స్​టర్​లో కొత్త నైట్ ఎడిషన్ లాంచ్- ఫీచర్లు, ధర..
    Home/News/Hyundai Exter Knight Edition : ఎక్స్​టర్​లో కొత్త నైట్ ఎడిషన్ లాంచ్- ఫీచర్లు, ధర..
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