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    హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ ధరల పెంపు.. వేరియంట్ల వారీగా వివరాలివే

    ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన పాపులర్ ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ 'ఐ20 ఎన్ లైన్' ధరలను పెంచింది. జూన్ 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ సవరించిన ధరలు, వేరియంట్‌ను బట్టి గరిష్టంగా రూ. 6,700 వరకు పెరిగాయి.

    Published on: Jun 10, 2026 3:46 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్న హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ (Hyundai i20 N Line) కార్ల ధరలు పెరిగాయి. వివిధ కారణాల వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం (Input costs) భారీగా పెరగడంతో ధరలను సవరిస్తున్నట్లు హ్యుందాయ్ ఇండియా ప్రకటించింది. జూన్ 2026 నుంచి ఈ కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. మీరు కూడా ఈ స్పోర్టీ ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ కారును సొంతం చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, వేరియంట్ల వారీగా మారిన కొత్త ధరల పట్టికను ఒకసారి పరిశీలించండి.

    హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ ధరల పెంపు.. వేరియంట్ల వారీగా వివరాలివే
    హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ ధరల పెంపు.. వేరియంట్ల వారీగా వివరాలివే

    వేరియంట్ల వారీగా పెరిగిన ధరలు ఇవే

    హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ మోడళ్లపై వేరియంట్‌ను బట్టి రూ. 5,700 నుంచి రూ. 6,700 వరకు ధరలు పెరిగాయి. ఇందులో ఎన్8 ఎంటి డ్యూయల్ టోన్ (N8 MT dual tone), ఎన్8 డిసిటి డ్యూయల్ టోన్ (N8 DCT dual tone) వేరియంట్లపై గరిష్టంగా రూ. 6,700 మేర భారం పడింది. మిగిలిన అన్ని ట్రిమ్స్‌పై కంపెనీ రూ. 5,700 చొప్పున ధరలను పెంచింది. ఈ పెంపు తర్వాత ఐ20 ఎన్ లైన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ఇప్పుడు రూ. 9.27 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై గరిష్టంగా రూ. 11.74 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.

    ఆకట్టుకునే స్పోర్టీ లుక్

    సాధారణ ఐ20 మోడల్‌తో పోలిస్తే ఐ20 ఎన్ లైన్ డిజైన్ పరంగా మరింత స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది. దీని లుక్ యువతను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ప్రత్యేకమైన కలర్ థీమ్, ఆకర్షణీయమైన స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్, ఎక్స్టీరియర్‌పై అమర్చిన 'ఎన్ లైన్' (N Line) బ్యాడ్జ్ ఈ కారుకు సరికొత్త ఐడెంటిటీని ఇస్తాయి. ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ సెగ్మెంట్లో సరికొత్త రైడింగ్ అనుభూతిని కోరుకునే వారికి ఈ మోడల్ కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది.

    పవర్‌ఫుల్ టర్బో ఇంజిన్ సామర్థ్యం

    పర్ఫామెన్స్ విషయంలో ఈ కారు రైడర్లను అస్సలు నిరాశపరచదు. హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్‌లో శక్తివంతమైన 1.0-లీటర్ టర్బో-జిడిఐ (turbo-GDi) పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7-స్పీడ్ డీసీటీ (DCT) ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 118 బిహెచ్‌పి (bhp) పవర్‌ను, 172 ఎన్ఎమ్ (Nm) టార్క్‌ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. లాంగ్ డ్రైవ్స్‌లో వేగాన్ని, థ్రిల్‌ను ఇష్టపడే వారికి ఈ ఇంజిన్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ ధరల పెంపు.. వేరియంట్ల వారీగా వివరాలివే
    Home/News/హ్యుందాయ్ ఐ20 ఎన్ లైన్ ధరల పెంపు.. వేరియంట్ల వారీగా వివరాలివే
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