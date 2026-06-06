Hyundai i20 : సరికొత్తగా బెస్ట్ సెల్లింగ్ హ్యాచ్బ్యాక్- హ్యుందాయ్ ఐ20 లుక్ చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
2027 Hyundai i20 : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ హ్యుందాయ్ తన పాపులర్ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఐ20కి సంబంధించిన నెక్ట్స్ జనరేషన్ మోడల్కి చెందిన అధికారిక ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసింది. సరికొత్త డిజైన్, అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో రాబోతున్న ఈ కారు వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Hyundai i20 facelift : భారతీయ కార్ల మార్కెట్లో ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హ్యుందాయ్ ఐ20.. ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. నెక్ట్స్-జనరేషన్ హ్యుందాయ్ ఐ20 కారుకు సంబంధించిన మొదటి అధికారిక టీజర్ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. వచ్చే నెలలో జరగబోయే ఈ కారు గ్లోబల్ డెబ్యూ (ప్రపంచవ్యాప్త ఆవిష్కరణ) కు ఇది వేదికగా నిలిచింది. ఈ నాల్గొవ తరం మోడల్ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పాటు భారతీయ రోడ్లపై కూడా టెస్టింగ్ జరుపుకుంటూ కెమెరాల కంటికి చిక్కింది. దీనిని బట్టి చూస్తే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కారు విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే భారత మార్కెట్లోకి కూడా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని స్పష్టమవుతోంది.
హ్యుందాయ్ విడుదల చేసిన టీజర్ ద్వారా ఈ కారులో జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు ఏంటో తెలిసిపోతోంది. దీని ముందు భాగం (ఫ్రంట్ ఎండ్) డిజైన్ను కంపెనీ పూర్తిగా మార్చేసింది! ఐ20 ఫేస్లిఫ్ట్ కారు ముందు వైపు ఒక చివర నుంచి మరో చివరకు సాగే ఫుల్-విడ్త్ లైట్ బార్, ఇంగ్లీష్ అక్షరం 'వై' ఆకారంలో ఉండే ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లాంప్స్, మల్టీ-ప్రొజెక్టర్ యూనిట్లతో కూడిన షార్ప్ హెడ్ల్యాంప్లను అమర్చారు. హ్యుందాయ్ కంపెనీ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా అనుసరిస్తున్న సరికొత్త డిజైన్ శైలికి అనుగుణంగా ఈ మార్పులు చేశారు. గతంలో ముసుగు కప్పి (క్యామొఫ్లేజ్) పరీక్షించిన టెస్టింగ్ వాహనాల్లోనూ ఈ మార్పులు కనిపించాయి.
హ్యుందాయ్ ఐ20 ఫేస్లిఫ్ట్- సరికొత్త ఫ్రంట్ డిజైన్, గ్రిల్..
గతంలో లీకైన స్పై ఫొటోలను పరిశీలిస్తే, కారు ముందు భాగంలో ఉండే గ్రిల్ డిజైన్లో పెద్ద మార్పు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్న పెద్ద క్యాస్కేడింగ్ గ్రిల్ స్థానంలో, కొత్త హ్యాచ్బ్యాక్లో చిన్న రెక్టాంగులర్ (చతురస్రాకార) గ్రిల్ను హ్యుందాయ్ ఉపయోగించబోతోంది. దీనికి కింద భాగంలో వెడల్పైన ఎయిర్ ఇన్టేక్ (గాలి లోపలికి వెళ్లే మార్గం) ఉంటుంది. ఫ్రంట్ బంపర్కు స్క్వేర్ షేప్ ఫాగ్-లాంప్ హౌసింగ్స్ ఇవ్వడం వల్ల కారు లుక్ మునుపటి కంటే చాలా క్లీన్గా, మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ ఐ20 ఫేస్లిఫ్ట్- సైడ్, రేర్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్స్..
హ్యుందాయ్ ఐ20 ఫేస్లిఫ్ట్ పక్క భాగం (సైడ్ ప్రొఫైల్) లో మునుపటి కంటే బలమైన క్యారెక్టర్ లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి. వెనుక డోర్ విండో లైన్ దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైన వంపు (కింక్) ఉన్నట్లు టెస్టింగ్ వాహనాల ద్వారా స్పష్టమైంది. అయితే, కారుకు దట్టమైన ముసుగు వేసి ఉంచడం వల్ల, వెనుక భాగంలో క్వార్టర్ గ్లాస్ ఉంటుందా లేదా అనే చిన్న చిన్న వివరాలు ఇంకా పూర్తిగా తెలియరాలేదు.
కారు వెనుక భాగంలోనూ (రేర్ సెక్షన్) కీలక మార్పులు ఆశించవచ్చు. హ్యుందాయ్ ఇంకా కారు వెనుక లుక్ను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ హ్యాచ్బ్యాక్లో ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉండే టెయిల్-లాంప్స్, లైట్ బార్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే వెనుక విండ్స్క్రీన్ కొద్దిగా ఎక్కువ వంపును కలిగి ఉంటుంది. ఇది కారుకు ప్రస్తుత మోడల్ కంటే మరింత స్పోర్టియర్ లుక్ను అందిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ ఐ20 ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంటీరియర్ క్యాబిన్, ఇంజిన్ సామర్థ్యం..
కారు లోపలి భాగం (క్యాబిన్) విషయానికి వస్తే, టెస్టింగ్ కార్లలో రీడిజైన్ చేసిన డ్యాష్బోర్డ్ కనిపించింది. ఇందులో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లను ఒకే చోట కలిపి ఉంచేలా ఒక కర్వ్డ్ (వంపు తిరిగిన) డిస్ప్లేని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ హ్యాచ్బ్యాక్లో హ్యుందాయ్ కంపెనీ తన సరికొత్త వెన్యూలో ఉపయోగించిన తరహా స్టీరింగ్ వీల్ డిజైన్ను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
మార్కెట్ను బట్టి ఈ హ్యుందాయ్ ఐ20 ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు మారనున్నాయి. బ్రెజిల్ వంటి దేశాల కోసం హ్యుందాయ్ 1.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో కూడిన ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ పవర్ట్రెయిన్ను అందించవచ్చు. అయితే, భారతదేశంలో మాత్రం ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్న 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లనే కంపెనీ కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. వీటికి అదనంగా మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సాంకేతికతను కూడా జోడించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే, 2030 నాటికి భారతదేశంలో తమ హైబ్రిడ్ కార్ల శ్రేణిని మరింత విస్తరించాలని యోచిస్తున్నట్లు హ్యుందాయ్ సంస్థ ఇప్పటికే ప్రకటించింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More