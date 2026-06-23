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    Hyundai : కస్టమర్లకు హ్యుందాయ్ బంపర్ ఆఫర్! 'స్మార్ట్​ కేర్​' సర్వీస్​తో డిస్కౌంట్లు, బెనిఫిట్స్..

    Hyundai Service Offers India : భారత్‌లో 30 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా ‘స్మార్ట్ కేర్ క్లినిక్’ క్యాంపెయిన్‌ను ప్రకటించింది. జూన్ 24 నుంచి కస్టమర్లకు ఉచిత వెహికల్ చెకప్‌తో పాటు సర్వీసింగ్, పార్ట్స్‌పై భారీ డిస్కౌంట్లు లభించనున్నాయి. ఆ వివరాలు..

    Published on: Jun 23, 2026 5:27 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    హ్యుందాయ్ కారు వాడుతున్నారా? అయితే మీకు ఒక సూపర్‌ గుడ్‌న్యూస్! ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ ‘హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా’ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తన కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా ‘హ్యుందాయ్ స్మార్ట్ కేర్ క్లినిక్’ సర్వీస్ క్యాంపెయిన్‌ని ప్రకటించింది. జూన్ 24 (బుధవారం) నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్.. జులై 8, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ 15 రోజుల పాటు దేశంలోని హ్యుందాయ్ కార్ల యజమానులకు ఉచిత వెహికల్ హెల్త్ చెకప్‌తో పాటు సర్వీసింగ్‌పై ఆకర్షణీయమైన రాయితీలను కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది. భారతదేశంలో హ్యుందాయ్ సంస్థ అడుగుపెట్టి విజయవంతంగా 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని కస్టమర్లకు ఈ ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.

    హ్యుందాయ్ సర్వీస్ ఆఫర్స్ ఇండియా
    హ్యుందాయ్ సర్వీస్ ఆఫర్స్ ఇండియా

    ఉచితంగా 30-పాయింట్ వెహికల్ ఇన్‌స్పెక్షన్..

    ఈ స్మార్ట్ కేర్ క్లినిక్‌లో భాగంగా హ్యుందాయ్ కస్టమర్లు తమ కార్లకు ఎలాంటి రుసుము లేకుండా ఉచితంగా '30-పాయింట్ వెహికల్ హెల్త్ చెక్-అప్' చేయించుకోవచ్చు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా కారులోని అత్యంత కీలకమైన భాగాలైన ఇంజిన్, బ్రేకులు, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, సస్పెన్షన్ వంటి వాటిని నిపుణులైన మెకానిక్లు నిశితంగా పరిశీలిస్తారు. వర్షాకాలం ముంగిట కారు కండిషన్ బాగుండేలా చూసుకోవడానికి, ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వాహనదారులకు మెరుగైన అనుభూతిని అందించడానికే ఈ ఉచిత తనిఖీలను చేపడుతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

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    లేబర్ ఛార్జీలు, వారంటీ ప్లాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్లు..

    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 1,600 కంటే ఎక్కువ హ్యుందాయ్ అథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్లలో ఈ స్మార్ట్ కేర్ క్లినిక్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ క్యాంపెయిన్ వ్యవధిలో కస్టమర్లు కింది ఆఫర్లను సొంతం చేసుకోవచ్చు:

    ఉచితంగా 30-పాయింట్ వెహికల్ హెల్త్ చెకప్..

    • ఎక్స్‌టెండెడ్ వారంటీ ప్లాన్లపై గరిష్టంగా 30 శాతం వరకు తగ్గింపు
    • మెకానికల్ లేబర్ ఛార్జీలపై గరిష్టంగా 30 శాతం వరకు డిస్కౌంట్
    • ఎంపిక చేసిన కార్ కేర్ సర్వీసులపై గరిష్టంగా 30 శాతం వరకు రాయితీ
    • రోడ్‌సైడ్ అసిస్టెన్స్ ప్యాకేజీలపై గరిష్టంగా 30 శాతం వరకు బెనిఫిట్
    • మెకానికల్, మెయింటెనెన్స్ విడిభాగాలపై 10 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్
    • బ్లూలింక్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సేవలపై 10 శాతం వరకు తగ్గింపు

    అయితే, ఈ ఆఫర్లు అన్నీ నిబంధనలు, షరతులకు లోబడి ఉంటాయి. కాబట్టి పూర్తి వివరాల కోసం కస్టమర్లు తమకు దగ్గరలోని హ్యుందాయ్ డీలర్‌షిప్ లేదా సర్వీస్ సెంటర్‌ను సంప్రదించాల్సిందిగా సూచిస్తున్నాము.

    వర్షాకాలం ముందే సరైన నిర్ణయం..

    ప్రస్తుతం దేశంలో వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో.. ఈ హ్యుందాయ్ సర్వీస్ క్యాంపెయిన్‌ను సరిగ్గా ఇప్పుడే ప్లాన్ చేయడం వాహనదారులకు ఎంతో ప్లస్ కానుంది. వర్షాలు పడే సమయంలో రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కార్లు సడన్‌గా మొరాయించకుండా ఉండాలంటే ముందే చెకప్ చేయించుకోవడం మంచిది. కారుకు సరైన సమయంలో సర్వీసింగ్ చేయించడం, అవసరమైన రిపేర్లను వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం వల్ల కారు లైఫ్ పెరగడమే కాకుండా, లాంగ్ డ్రైవ్స్‌లో డ్రైవింగ్ అనుభూతి ఎంతో సాఫీగా సాగుతుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    భారత్‌లో హ్యుందాయ్ 30 ఏళ్ల మైలురాయి..

    "మా కస్టమర్ల అవసరాలకు ఎల్లప్పుడూ మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాము. కస్టమర్లకు తమ కారుపై పూర్తి భరోసా కల్పించడమే కాకుండా, పారదర్శకమైన సర్వీస్ అనుభూతిని అందించడమే ఈ స్మార్ట్ కేర్ క్లినిక్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ మూడు దశాబ్దాల (30 ఏళ్లు) ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఆనందంలో భాగంగానే ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ను నిర్వహిస్తున్నాము," అని హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా నేషనల్ సర్వీస్ హెడ్ నిలేష్ షా పేర్కొన్నారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Hyundai : కస్టమర్లకు హ్యుందాయ్ బంపర్ ఆఫర్! 'స్మార్ట్​ కేర్​' సర్వీస్​తో డిస్కౌంట్లు, బెనిఫిట్స్..
    Home/News/Hyundai : కస్టమర్లకు హ్యుందాయ్ బంపర్ ఆఫర్! 'స్మార్ట్​ కేర్​' సర్వీస్​తో డిస్కౌంట్లు, బెనిఫిట్స్..
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