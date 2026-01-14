Edit Profile
    వెంటిలేటెడ్​ సీట్లు​ ఉన్న టాప్​- 6 ఎస్​యూవీలు ఇవి- ధర రూ. 8.3 లక్షల నుంచే..

    ఎండా కాలం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో భారతీయులు తమ కార్లలో ఎక్కువగా కోరుకుంటున్న ఫీచర్ ‘వెంటిలేటెడ్ సీట్లు’! గతంలో లగ్జరీ కార్లకే పరిమితమైన ఈ కంఫర్ట్​ ఫీచర్​.. ఇప్పుడు రూ. 13 లక్షల లోపు లభించే బడ్జెట్ ఎస్‌యూవీల్లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jan 14, 2026 9:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో ఇంకొన్ని నెలల్లో వేసవి కాలం ప్రారంభంకాబోతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు ఈ స్థాయిలో పెరుగుతాయో అని ఇప్పుడే భయం మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో కార్లలో ప్రయాణించే వారికి ఏసీతో పాటు ‘వెంటిలేటెడ్ సీట్లు’ అవసరంగా మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు రూ. 25–30 లక్షల ఖరీదైన కార్లలో మాత్రమే కనిపించే ఈ ప్రీమియం ఫీచర్.. ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లోకి కూడా వచ్చేసింది.

    వెంటిలేటెడ్​ సీట్స్​ ఉన్న టాప్​- 6 ఎస్​యూవీలు..
    మీరు కూడా వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న మంచి ఎస్‌యూవీని బడ్జెట్‌లో కొనాలి అని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీ కోసం మార్కెట్​లో ఉన్న టాప్-6 ఆప్షన్లు ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. చూసేయండి..

    వెంటిలేటెడ్​ సీట్లు ఉన్న టాప్​-6 ఎస్​యూవీలు ఇవి..

    1. రెనాల్ట్​ కైగర్-

    ప్రస్తుతం భారతదేశంలో వెంటిలేటెడ్ సీట్లను అందిస్తున్న అత్యంత చవకైన కారు ఈ 'రెనాల్ట్​ కైగర్'. ఇటీవల వచ్చిన ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌లో, దీని టాప్-ఎండ్ ‘ఎమోషన్’ ట్రిమ్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను స్టాండర్డ్‌గా చేర్చారు. రూ. 10 లక్షల లోపు ధరలో ఈ సౌకర్యం ఉన్న ఏకైక కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ ఇదే కావడం విశేషం.

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 8.37 లక్షలు.

    2. కియా సోనెట్-

    సాధారణ వినియోగదారులకు వెంటిలేటెడ్ సీట్లను పరిచయం చేసిన మొదటి బ్రాండ్లలో కియా మోటార్స్​ ఒకటి. సోనెట్ మోడల్‌లో టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లు గల టాప్ వేరియంట్లలో ఈ సౌకర్యం ఉంది. ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్ కోరుకునే పట్టణ వాసులకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 10.80 లక్షలు.

    3. హ్యుందాయ్ వెన్యూ-

    హ్యుందాయ్ తన సెకండ్ జనరేషన్ వెన్యూ టాప్ వేరియంట్లలో ఈ వెంటిలేటెడ్​ సీట్ల ఫీచర్​ని అందిస్తోంది. ఈ కారులో కేవలం సీట్లే కాదు.. లెవల్ 2 అడాస్​ వంటి అత్యాధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ ఆప్షన్లలో ఇది లభిస్తుంది.

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 11.91 లక్షలు.

    4. స్కోడా కైలాక్-

    ఈ సెగ్మెంట్‌లోకి కొత్తగా వచ్చిన స్కోడా కైలాక్ తన ‘ప్రెస్టీజ్’ వేరియంట్‌లో వెంటిలేటెడ్ సీట్లను ఇస్తోంది. 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో నడిచే ఈ కారులో మ్యాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 11.99 లక్షలు.

    5. కియా సైరోస్-

    కియా నుంచి వస్తున్న మరో కొత్త మోడల్ సైరోస్ ఎస్​యూవీ. ఇది ఒక అడుగు ముందుకేసి ముందు సీట్లకు వెంటిలేషన్‌తో పాటు టాప్ వేరియంట్‌లో వెనుక సీటు బేస్‌ను కూడా ఈ సదుపాయాన్ని ఇస్తోంది. ఈ సెగ్మెంట్‌లో వెనుక సీటు కూలింగ్ ఉండటం చాలా అరుదు.

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 12.10 లక్షలు.

    6. టాటా నెక్సాన్ -

    టాటా నెక్సాన్ తన 'ఫియర్‌లెస్+ పీఎస్' ట్రిమ్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను అందిస్తోంది. ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. పెట్రోల్, డీజిల్‌తో పాటు సీఎన్జీ వేరియంట్‌లో కూడా వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఇస్తున్న ఏకైక కారు నెక్సాన్ మాత్రమే.

    వెంటిలేటెడ్ సీట్లు ఉన్న వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 12.17 లక్షలు.

    "ఇకపై వెంటిలేటెడ్ సీట్ల కోసం మీ బడ్జెట్‌ను భారీగా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రెనాల్ట్​ కైగర్ నుంచి ఫీచర్ల రారాజు టాటా నెక్సాన్ వరకు.. మీకు నచ్చిన మోడల్‌ను తక్కువ ధరలోనే ఎంచుకోవచ్చు," అని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

