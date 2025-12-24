2026లో విడుదల కానున్న 6 అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. సియెర్రా నుంచి సైరోస్ వరకు
2026లో భారత ఈవీ మార్కెట్ సరికొత్త హంగులతో ముస్తాబవుతోంది. టాటా మోటార్స్, మారుతి సుజుకి, టయోటా వంటి దిగ్గజాలు తమ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రవేశపెడుతున్నాయి. ఆ 6 కార్ల విశేషాలు మీకోసం.
భారత ఆటోమొబైల్ రంగం ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. 2026 నాటికి భారత రోడ్లపై కనీసం ఆరు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లు పరుగులు తీయనున్నాయి. ముఖ్యంగా మారుతి సుజుకి, టయోటా వంటి కంపెనీలు తమ తొలి ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో ఈ విభాగంలోకి అడుగుపెడుతుంటే, టాటా మోటార్స్ తన ఈవీ సామ్రాజ్యాన్ని మరింత విస్తరిస్తోంది. 2026లో లాంచ్ కానున్న ఆ 6 కార్ల పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా (Maruti Suzuki e Vitara)
ఎంతో కాలంగా ఊరిస్తున్న మారుతి సుజుకి తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఈ-విటారా' 2026 జనవరిలో విడుదల కానుంది. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ, టాటా కర్వ్ ఈవీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
బ్యాటరీ: 49 kWh మరియు 61 kWh ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 543 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
ఇది మారుతి సుజుకి నుండి వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈవీ ప్రాజెక్ట్.
2. టాటా సియెర్రా ఈవీ (Tata Sierra EV)
ఒకప్పటి ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'సియెర్రా' ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో మళ్ళీ రాబోతోంది. ఇప్పటికే దీని పెట్రోల్/డీజిల్ వెర్షన్ విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకోగా, 2026లో ఈవీ వెర్షన్ లాంచ్ కానుంది.
ఇది టాటా వారి కొత్త Acti.ev+ ప్లాట్ఫారమ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) ఆప్షన్తో పాటు సుమారు 500 కి.మీ రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. టాటా అవిన్య ఈవీ (Tata Avinya EV)
టాటా మోటార్స్ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత విలాసవంతమైన, ఫ్యూచరిస్టిక్ కారు ఇది. 'అవిన్య' బ్రాండ్ ద్వారా టాటా ఒక కొత్త ప్రీమియం విభాగాన్ని సృష్టించబోతోంది.
ఇది జెన్ 3 (Gen 3) ఈవీ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా రూపొందుతోంది. దీని లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) మినిమలిస్టిక్ లుక్తో, అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఉండబోతోంది.
4. కియా సైరోస్ ఈవీ (Kia Syros EV)
బడ్జెట్ ధరలో ఎలక్ట్రిక్ కారును కోరుకునే వారి కోసం కియా 'సైరోస్ ఈవీ'ని తీసుకువస్తోంది. ఇది 2026 రెండో త్రైమాసికంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇది టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, మహీంద్రా XUV400 వంటి కార్లకు పోటీగా నిలవనుంది. కియా సోనెట్ కంటే కొంచెం భిన్నమైన డిజైన్తో ఇది రాబోతోంది.
5. టయోటా అర్బన్ క్రూజర్ ఈవీ (Toyota Urban Cruiser EV)
టయోటా బ్రాండ్ నుంచి భారత్లో విడుదల కానున్న మొట్టమొదటి ప్యూర్ ఈవీ ఇది. 2026 మార్చి నాటికి ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇది మారుతి ఈ-విటారా ఆధారంగా రూపొందుతోంది. డిజైన్ పరంగా టయోటా తనదైన శైలి మార్పులు చేసినా, బ్యాటరీ, ఫీచర్లు దాదాపు మారుతి ఈ-విటారా లాగే ఉండే అవకాశం ఉంది.
6. విన్ ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ (VinFast Limo Green)
వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఈవీ దిగ్గజం 'విన్ ఫాస్ట్' తన మూడవ కారుగా 'లిమో గ్రీన్'ను 2026 ఫిబ్రవరిలో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇదొక 7 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ (MPV).
బ్యాటరీ: 60.1 kWh సామర్థ్యంతో 450 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది కియా క్యారెన్స్ ఈవీ, బీవైడీ (BYD) eMAX 7 మోడళ్లకు పోటీగా ఉంటుంది.
|2026లో లాంచ్ అయ్యే ఈవీ కార్లు
|మోడల్స్
|లాంచ్ సమయం (ఖరారు/అంచనా)
|మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా
|జనవరి
|టాటా సియెర్రా ఈవీ
|ఖరారు కాలేదు
|టాటా అవిన్య ఈవీ
|ఖరారు కాలేదు
|కియా సైరోస్ ఈవీ
|రెండో త్రైమాసికం
|టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఈవీ
|మార్చి
|విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్
|ఫిబ్రవరి