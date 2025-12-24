లగ్జరీ కార్లకు పోటీగా మహీంద్రా XUV 7XO టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ ఫీచర్లు..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఇంకొన్ని రోజుల్లో లాంచ్కానుంది. లాంచ్కి ముందు ఈ ఎస్యూవీ టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ ఫీచర్ల వివరాలు బయటకి వచ్చాయి. ఇవి లగ్జరీ కార్లకు పోటీనిచ్చే విధంగా ఉండటం విశేషం.. వివరాల్లోకి వెళితే..
భారతీయ రోడ్లపై తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా.. 2026 ప్రారంభంలోనే కొత్త కారును లాంచ్ చేయబోతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎక్స్యూవీ700కి ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్గా వస్తున్న 'ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ'ని జనవరి 5, 2026న పరిచయం చేయనుంది. అయితే లాంచ్కు ముందే ఈ కారుకు సంబంధించిన టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ టెస్ట్ రన్లు చేస్తూ కెమెరా కంటికి చిక్కింది. ఈ టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ని చూస్తుంటే మహీంద్రా ఈసారి లగ్జరీ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వబోతోందని స్పష్టమవుతోంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ- టాప్ ఎండ్ వేరియంట్..
మహీంద్రా తన ఎస్యూవీ లైనప్ను మరింత విస్తరిస్తూ 'ఏఎక్స్9ఎల్' అనే కొత్త టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ని పరిచయం చేస్తోంది. మరింత విలాసవంతమైన ఎక్స్పీరియెన్స్ని కోరుకునే వారి కోసం ఈ మోడల్ను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. నాణ్యత, టెక్నాలజీ పరంగా ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న మోడళ్ల కంటే ఎంతో మెరుగ్గా ఉండబోతోంది.
కళ్లు చెదిరే ఇంటీరియర్:
మూడు స్క్రీన్ల మ్యాజిక్ స్పై షాట్స్ ప్రకారం, ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఎస్యూవీ క్యాబిన్ లోపల భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
డ్యూయల్ టోన్ ఫినిషింగ్: సీట్లు, డ్యాష్బోర్డ్ పై భాగంలో 'బీజ్-బ్రౌన్' రంగుల కలయిక కారుకు రిచ్ లుక్ ఇస్తోంది.
ట్రిపుల్ స్క్రీన్ సెటప్: ఇప్పటివరకు ఎక్స్ఈవీ 9ఈ వంటి ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో చూసినట్లుగా, ఇందులో డ్రైవర్ నుంచి ప్యాసింజర్ వరకు మూడు స్క్రీన్లు ఉండబోతున్నాయి. గతంలో ఉన్న 10.25 ఇంచ్ డిస్ప్లేల స్థానంలో ఇప్పుడు 12.3 ఇంచ్ భారీ స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేశారు.
స్టీరింగ్ వీల్: కొత్తగా డిజైన్ చేసిన టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ మధ్యలో వెలుగులీనే మహీంద్రా లోగో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
ఫలితంగా లగ్జరీ విషయంలో మహీంద్రా ఎక్కడా రాజీ పడలేదని స్పష్టమవుతోంది. అయితే భద్రతలో కూడా మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ బలంగా ఉండనుంది.
లెవల్ 2 అడాస్: ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేసే లెవల్ 2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ ఫీచర్ దీని సొంతం.
సౌండ్ సిస్టమ్: డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్తో కూడిన 16-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డన్ ఆడియో సిస్టమ్ మీకు థియేటర్ ఎక్స్పీరియెన్స్ని ఇస్తుంది.
ఇతర సౌకర్యాలు: పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం, ఎలక్ట్రిక్ బాస్ మోడ్, వెనుక విండోలకు బ్లైండ్స్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ- శక్తివంతమైన ఇంజిన్..
ఫీచర్లు మారినా, పనితీరులో పవర్ఫుల్గా ఉండే ప్రస్తుత ఇంజిన్లనే మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓలోనూ సంస్థ కొనసాగించనుంది. ఇందులో 2.2-లీటర్ ఎంహాక్ టర్బో డీజిల్, 2.0-లీటర్ ఎంస్టాలియన్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఉండబోతున్నాయి. వీటితో పాటు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ ఎస్యూవీ టాప్ ఏండ్కి చెందిన మరిన్ని ఫీచర్లు, ధర వంటి వివరాలు లాంచ్ నాటికి అందుబాటులోకి వస్తాయి.
మొత్తానికి, అదిరిపోయే టెక్నాలజీ, విలాసవంతమైన ఫీచర్లతో వస్తున్న ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ.. ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో సరికొత్త సంచలనం సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.