శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
H-1B Visa : ఐబీఎంలో హెచ్-1బీ వీసా, గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్షిప్ కట్.. ఉద్యోగులకు బిగ్ షాక్!
ఐబీఎం కన్సల్టింగ్ విభాగంలోని చాలా పోస్టులకు అమెరికా వర్క్ వీసా, గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్షిప్ను సంస్థ నిలిపివేసింది. ప్రభావిత ఉద్యోగులు విదేశీ పోస్టులకు మారాలి లేదా డిసెంబర్ 31లోగా సంస్థ నుంచి తప్పుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
టెక్నాలజీ దిగ్గజం ఐబీఎం తన కన్సల్టింగ్ విభాగంలోని చాలా పోస్టులకు అమెరికా వీసా, గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్షిప్ను నిలిపివేసే నిర్ణయం తీసుకుంది! సంస్థలో అతిపెద్ద విభాగమైన ఐబీఎం కన్సల్టింగ్పై ఈ నిర్ణయం ప్రభావం చూపుతుంది. దీనితో ప్రభావిత ఉద్యోగులు అమెరికా బయట ఉన్న పోస్టులనైనా అంగీకరించాలి లేదా కంపెనీ నుంచి వైదొలగాలి!
ఈ కన్సల్టింగ్ విభాగంలో 1,50,000 మందికి పైగా సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు.
మేనేజర్లతో పంచుకున్న అంతర్గత పత్రాన్ని ఉటంకిస్తూ బ్లూమ్బెర్గ్ ఈ విషయాన్ని తొలుత వెల్లడించింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిపాలనలో అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ విధానాలపై అనిశ్చితి పెరుగుతున్న వేళ ఈ నిర్ణయం బయటకు వచ్చింది.
ఐబీఎం ఉద్యోగుల ముందున్న ఎంపికలివే..
ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభావితమైన హెచ్-1బీ వీసా హోల్డర్లకు నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కేవలం మూడు వారాల గడువు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. డిసెంబర్ 31లోగా విదేశీ పోస్టునైనా తీసుకోవాలి లేదా ఐబీఎం నుంచి తప్పుకోవాలి. సంస్థ నుంచి వెళ్లిపోవాలని ఎంచుకునే ఉద్యోగులకు మూడు నెలల సెవరెన్స్ పే (పరిహార వేతనం) అందిస్తారు.
మేనేజర్లతో నిర్వహించిన వ్యక్తిగత సమావేశాల్లోనే చాలామంది ఉద్యోగులకు ఈ విషయం తెలిసింది. కొందరు తమ అనుభవాలను అనామక ఉద్యోగ చర్చా వేదిక ‘బ్లైండ్’లో పంచుకున్నారు.
భారత్కు మారితే వేతనంలో 80 శాతం వరకు తగ్గుదల ఉండవచ్చని ఓ ఉద్యోగి పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో ఏళ్ల తరబడి వృత్తిపరమైన కెరీర్ నిర్మించుకున్న తర్వాత ఎదురైన ఈ పరిస్థితిపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"నా మేనేజర్ నన్ను ఆకస్మిక సమావేశంలోకి పిలిచి, భారత్కు మారేందుకు 80 శాతం వేతన కోతను అంగీకరించడం లేదా డిసెంబర్ 31లోగా ఉద్యోగం వదులుకోవడం మధ్య ఎంచుకోవడానికి మూడు వారాలే గడువు ఉందని చెప్పారు," అని బిజినెస్ స్టాండర్డ్ ఆ ఉద్యోగి రాసిన పోస్ట్ను ఉటంకించింది.
భారతీయ ఉద్యోగులపై ప్రభావం ఇలా..
విదేశాలకు మారాలనుకునే ఉద్యోగులకు భారత్ ప్రధాన గమ్యస్థానంగా కనిపిస్తోంది. నవంబర్ 19 నాటికి ఐబీఎం కెరీర్ పోర్టల్లో విదేశీ కన్సల్టింగ్ ఖాళీలు 1,278 ఉండగా, వాటిలో 1,125 కొలువులు భారత్లోనే ఉన్నాయి.
సింగపూర్లో 23 ఖాళీలు, యూకేలో 18 ఖాళీలు ఉన్నాయి. మరోవైపు అమెరికాలో 89 కన్సల్టింగ్ ఖాళీలను ఐబీఎం జాబితా చేసింది.
ఫెడరల్ రికార్డుల ప్రకారం.. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,600కు పైగా హెచ్-1బీ పిటిషన్లకు ఐబీఎం ఆమోదం పొందింది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ సంఖ్య 2,000 దాటగా, 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3,000కు చేరువైందని ఓ జాతీయ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగుల వీసా పొడిగింపులతో పాటు మొత్తం కంపెనీకి సంబంధించిన గణాంకాలు ఇవి. 2025 వార్షిక నివేదిక ప్రకారం ఐబీఎం ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యోగుల సంఖ్య 2,64,300గా ఉంది.
ట్రంప్ హెచ్-1బీ కఠిన చర్యల నేపథ్యం
విదేశీ నిపుణులను నియమించుకునే కంపెనీలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిపాలన నిఘా పెంచింది. గత నెలలో ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్షిప్కు సంబంధించి పలు టెక్నాలజీ కంపెనీలు ఆంక్షలు ఎదుర్కొన్నాయి.
మైక్రోసాఫ్ట్, అడోబ్, కాగ్నిజెంట్, ఇన్ఫోసిస్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి సంస్థలు వీటిలో ఉన్నాయని రాయిటర్స్ నివేదించింది. ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్కార్డ్ పొందే కీలక ప్రక్రియ అయిన పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్ (పీఈఆర్ఎం)కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో ఈ ఆంక్షలు తలెత్తాయి.
2025 సెప్టెంబర్లో కొత్త హెచ్-1బీ పిటిషన్లపై వైట్హౌస్ 1,00,000 డాలర్ల రుసుమును ప్రకటించింది. ఈ చర్య న్యాయపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. వార్షిక హెచ్-1బీ వీసా లాటరీలోనూ మార్పులు ప్రతిపాదించింది. ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే కంపెనీలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా ఈ వ్యవస్థ ఉండాలని సూచించింది.
అమెరికా ఇమిగ్రేషన్ విధానాల మార్పులకు భారతీయ నిపుణులు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నారు. జారీ అయ్యే మొత్తం హెచ్-1బీ వీసాల్లో సుమారు 75 శాతం వాటా భారతీయులదే ఉంటోంది. ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్కార్డ్ కోసం వీరి నిరీక్షణ దశాబ్దాల తరబడి సాగే పరిస్థితి నెలకొంది.