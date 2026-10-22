సీఏ ఫౌండేషన్ జనవరి 2027 మాక్ టెస్ట్ షెడ్యూల్ విడుదల- తేదీలు, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు ఇవే..
2027 జనవరి సీఏ ఫౌండేషన్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ఐసీఏఐ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ 1, 2 షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ పరీక్షలను ఆన్లైన్ లేదా ఐసీఏఐ శాఖల్లో నేరుగా రాసేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ (సీఏ) కోర్సులో అత్యంత కీలకమైన మొదటి మెట్టు 'సీఏ ఫౌండేషన్'. 2027 జనవరిలో జరగబోయే ఈ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసీఏఐ) మాక్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ (అకాడమిక్) విభాగం మోడల్ ప్రాక్టీస్ టెస్టుల (ఎంటీపీ) సిరీస్-1, సిరీస్-2 పరీక్షల తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ప్రధాన పరీక్షకు ముందు విద్యార్థుల్లో భయం తొలగించడంతో పాటు టైమ్ మేనేజ్మెంట్, సబ్జెక్టుపై పట్టును అంచనా వేసుకోవడానికి ఈ మాక్ టెస్టులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది సీఏ అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని ఐసీఏఐ సూచించింది.
సీఏ ఫౌండేషన్ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్-1 షెడ్యూల్..
డిసెంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభమయ్యే మొదటి విడత మాక్ టెస్టులు మధ్యాహ్నం వేళల్లో జరుగుతాయి:
డిసెంబర్ 1, 2026: అకౌంటింగ్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు)
డిసెంబర్ 3, 2026: బిజినెస్ లాస్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు)
డిసెంబర్ 7, 2026: క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 వరకు)
డిసెంబర్ 9, 2026: బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 వరకు)
సీఏ ఫౌండేషన్ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్-2 షెడ్యూల్..
రెండో విడత మాక్ టెస్టులను డిసెంబర్ 14 నుంచి ఐసీఏఐ నిర్వహిస్తుంది:
డిసెంబర్ 14, 2026: అకౌంటింగ్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు)
డిసెంబర్ 16, 2026: బిజినెస్ లాస్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు)
డిసెంబర్ 18, 2026: క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 వరకు)
డిసెంబర్ 21, 2026: బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ (మధ్యాహ్నం 2:00 నుంచి సాయంత్రం 4:00 వరకు)
ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ విధానంలో పరీక్షలు..
విద్యార్థులు తమ సౌకర్యార్థం ఇళ్ల నుంచే ఆన్లైన్ ద్వారా లేదా నేరుగా సమీపంలోని ఐసీఏఐ ప్రాంతీయ శాఖలకు వెళ్లి ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలో ఈ మాక్ టెస్టులను రాయవచ్చు. ఆయా పరీక్ష తేదీల్లో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకల్లా ప్రశ్నాపత్రాలను BoS నాలెడ్జ్ పోర్టల్ (Board of Studies Knowledge Portal), 'ICAI BoS' మొబైల్ యాప్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులు ఈ యాప్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఆఫ్లైన్ సెంటర్ల కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ..
ప్రాంతీయ ఐసీఏఐ శాఖల్లో నేరుగా హాజరై పరీక్ష రాయాలనుకునే అభ్యర్థులు ముందస్తుగా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది! ఆన్లైన్ నమోదు కోసం ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి:
- ముందుగా bosmtp.icai.org అనే అధికారిక పోర్టల్ను సందర్శించాలి.
- హోమ్పేజీలో ఉన్న 'Student Login' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మొదటిసారి లాగిన్ అయ్యే అభ్యర్థులు 'Register Now' ఎంచుకోవాలి.
- మీ సీఏ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేయాలి.
- మీ సేల్ఫ్ సర్వీస్ పోర్టల్ (ఎస్ఎస్పీ) ఖాతాకు అనుసంధానించిన ఇమెయిల్ ఐడీని నమోదు చేయాలి.
- ఈమెయిల్కు వచ్చిన వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ (ఓటీపీ) ద్వారా లాగిన్ పూర్తి చేసి కేంద్రాలను ఎంచుకోవాలి.
జవాబు పత్రాలు, స్వయం మూల్యాంకనం..
పరీక్షలు ముగిసిన ప్రతిసారి, ప్రశ్నాపత్రం ప్రారంభమైన 48 గంటల వ్యవధిలోనే ఐసీఏఐ ఆన్సర్ కీలను పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తుంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు తమ సమాధానాలను తామే మూల్యాంకనం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. తాము ఏయే సబ్జెక్టుల్లో బలహీనంగా ఉన్నారో గుర్తించి, జనవరి 2027 ప్రధాన పరీక్షలకు ముందే తగిన మార్పులు చేసుకోవచ్చని విద్యా నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More