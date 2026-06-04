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    ICICI బ్యాంక్ షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టార్గెట్: 41% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్

    ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal) ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank) షేరుపై సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ 'బై' (Buy) రేటింగ్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుత ధరతో పోలిస్తే ఈ షేరు రాబోయే రోజుల్లో 41% పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ, దీని టార్గెట్ ప్రైస్‌ను రూ. 1,750 గా నిర్ణయించింది.

    Published on: Jun 04, 2026 5:28 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గురువారం నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ఎన్‌ఎస్‌ఈ (NSE) లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేరు ధర 1.5% పెరిగి రూ. 1,261.60 కి చేరుకుంది. ఈ రోజు ఇండెక్స్ రాణించడంలో ఈ బ్యాంకింగ్ షేరు కీలక పాత్ర పోషించింది. దేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్ అయిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌కు మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సర్వీసెస్ బుల్లిష్ టార్గెట్‌ను ఇచ్చింది.

    ICICI బ్యాంక్ షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టార్గెట్: 41% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్
    ICICI బ్యాంక్ షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టార్గెట్: 41% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్

    "మేము ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కోసం FY28E నాటికి RoA 2.3%, RoE 16.2% గా అంచనా వేస్తున్నాం. బ్యాంకింగ్ రంగంలో మా టాప్ 'BUY' ఆప్షన్‌గా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కొనసాగుతుంది. దీనికి రూ. 1,750 (2.5x Sep’27E standalone ABV) టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించాం" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

    గడిచిన సంవత్సర కాలంలో ఈ బ్యాంక్ షేరు ధర కాస్త మందగించింది. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIs) పెద్ద బ్యాంకింగ్ షేర్లను నిరంతరం విక్రయించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. అయితే, బ్యాంక్ ఆపరేటింగ్ పనితీరు బలంగా ఉండటం, కీలక రుణ విభాగాల్లో మార్కెట్ వాటా పెరుగుతుండటం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో షేరు క్రమంగా పుంజుకుంటుందని బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌పై ఎందుకు నమ్మకంగా ఉంది?

    రుణాల వృద్ధి (Loan Growth): FY26, FY28 మధ్య కాలంలో బ్యాంక్ రుణాల వృద్ధి రేటు (Loan CAGR) 16% గా నమోదవుతుందని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేస్తోంది. ముఖ్యంగా బిజినెస్ బ్యాంకింగ్, పర్సనల్ లోన్ విభాగాల వల్ల ఈ వృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్సింగ్ డిమాండ్ పెరగడం వల్ల కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ కూడా పుంజుకోనుంది.

    బలమైన డిపాజిట్లు (Liability Franchise): అనేక డిపాజిట్ ఛానెల్స్, వేగంగా విస్తరిస్తున్న బ్రాంచ్ నెట్‌వర్క్ కారణంగా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ డిపాజిట్ బేస్ పరిశ్రమలోనే అత్యంత బలంగా ఉంది. బ్యాంక్ డొమెస్టిక్ క్రెడిట్-డిపాజిట్ రేషియో 85.5% మరియు లిక్విడిటీ కవరేజ్ రేషియో (LCR) సుమారు 126% గా ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తు అవకాశాలను అందుకోవడానికి ఇది సిద్ధంగా ఉంది.

    ఖర్చుల నియంత్రణ (Cost Efficiency): టెక్నాలజీ, కస్టమర్ సర్వీస్, అనలిటిక్స్, ప్రతిభావంతులైన సిబ్బందిపై పెట్టుబడులు పెడుతున్నప్పటికీ, బ్యాంక్ తన వ్యయ సామర్థ్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. దీని కాస్ట్-టు-ఇన్‌కమ్ రేషియో FY27 లో 39%, FY28 లో 38% గా బలంగా ఉండవచ్చని అంచనా.

    నాణ్యమైన ఆస్తులు (Asset Quality): కఠినమైన అండర్‌రైటింగ్ ప్రమాణాలు, నిరంతర పోర్ట్‌ఫోలియో పర్యవేక్షణ, బలమైన రికవరీ ట్రెండ్స్ కారణంగా బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత బలంగా ఉంటుంది. బ్యాంక్ వద్ద 0.9% రుణాలకు సమానమైన కంటింజెన్సీ బఫర్ ఉంది. పశ్చిమ ఆసియా (West Asia) వివాదం లేదా ఈసీఎల్ (ECL) ఫ్రేమ్‌వర్క్ మార్పుల వల్ల బ్యాంక్‌పై ఎలాంటి అదనపు ఒత్తిడి లేదు. దీనివల్ల క్రెడిట్ ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉండి, FY28 నాటికి గ్రాస్ ఎన్‌పీఏ (GNPA) 1.4% కి, నెట్ ఎన్‌పీఏ (NNPA) 0.3% కి మెరుగుపడవచ్చు.

    ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేరు పనితీరు ట్రెండ్

    స్వల్పకాలంలో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేరు ట్రెండ్ కొంత ప్రతికూలంగా ఉంది. గత వారం, గత నెల రోజుల్లో ఈ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ 1% కంటే ఎక్కువ క్షీణించింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం (YTD) నుండి ఇప్పటివరకు ఈ స్టాక్ 6% కి పైగా, గత ఏడాది కాలంలో 12% మేర నష్టపోయింది.

    అయితే, దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు గత 3 సంవత్సరాలలో 34% రిటర్న్స్, గత 5 సంవత్సరాలలో 96% భారీ రిటర్న్స్‌ను తమ ఇన్వెస్టర్లకు అందించాయి.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలైనా తీసుకునే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ICICI బ్యాంక్ షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టార్గెట్: 41% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్
    Home/News/ICICI బ్యాంక్ షేరుపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ టార్గెట్: 41% లాభాల అంచనాతో 'బై' రేటింగ్
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