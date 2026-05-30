Long Term Stocks: లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్: ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ సూచిస్తున్న ఈ 5 స్టాక్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా?
Long Term Stocks: మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల మధ్య రాబోయే ఒకటి రెండేళ్లలో మంచి లాభాలను అందించే 5 క్వాలిటీ స్టాక్స్ను ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ నిపుణులు పంకజ్ పాండే సిఫార్సు చేశారు. టాటా స్టీల్, ఎమ్ అండ్ ఎమ్ సహా ఆ షేర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో నిన్నటి శుక్రవారం చివరి గంటలో ఊహించని అమ్మకాల ఒత్తిడి రావడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 సూచీలు ఒక శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన అనిశ్చితి, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను బలహీనపరిచాయి. ఇలాంటి సమయంలో మార్కెట్ గమనాన్ని అంచనా వేయడం కంటే, బలంగా ఉన్న వ్యక్తిగత స్టాక్స్పై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ పంకజ్ పాండే మార్కెట్ పతనంలో కొనుగోలు చేయదగిన 5 క్వాలిటీ స్టాక్స్ను రాబోయే 1-2 ఏళ్ల కాలపరిమితి కోసం సిఫార్సు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. అర్టెమిస్ మెడికేర్ సర్వీసెస్ (Artemis Medicare Services)
అపోలో టైర్స్ గ్రూప్ ప్రమోటర్లు ప్రారంభించిన ఈ హెల్త్కేర్ సంస్థ వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. విదేశీ రోగుల ద్వారానే ఈ సంస్థకు 32 శాతం ఆదాయం వస్తోంది. ప్రస్తుతం గురుగ్రామ్లో 700 బెడ్ల సామర్థ్యంతో ఉన్న ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని బ్రౌన్ఫీల్డ్ విస్తరణ ద్వారా రాబోయే 3-4 ఏళ్లలో 2,000 కంటే ఎక్కువ బెడ్లకు పెంచాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఈ విస్తరణతో రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో కంపెనీ రాబడి 28 శాతం సీఏజీఆర్ (CAGR) చొప్పున వృద్ధి చెందుతుందని పంకజ్ పాండే అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత ధర: ₹273.36
టార్గెట్ ధర: ₹340
లాభాల సంభావ్యత (Upside): 24%
2. వీఏ టెక్ వాబాగ్ (VA Tech Wabag)
వాటర్ ట్రీట్మెంట్ రంగంలో ఉన్న ఈ కంపెనీ చేతిలో ప్రస్తుతం రూ.17,235 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి. ఇది కంపెనీ వార్షిక రాబడి కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ కావడం విశేషం. కేవలం తక్కువ మార్జిన్ల వృద్ధి కోసం కాకుండా, అత్యాధునిక సాంకేతికత, లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులపైనే కంపెనీ దృష్టి పెడుతోంది. డీశాలినేషన్ (ఉప్పు నీటిని మంచి నీరుగా మార్చడం), ఇండస్ట్రియల్ వాటర్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాబోయే కాలంలో కంపెనీ ఆదాయం, నికర లాభాలు అత్యుత్తమ వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేస్తాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత ధర: ₹1,527.80
టార్గెట్ ధర: ₹1,930
లాభాల సంభావ్యత (Upside): 26%
3. టాటా స్టీల్ (Tata Steel)
భారతదేశపు అతిపెద్ద ఉక్కు తయారీ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా స్టీల్ మార్కెట్లో మంచి పనితీరును కనబరుస్తోంది. దేశీయంగా ఉక్కు ధరలు పెరగడం ఈ కంపెనీకి కలిసివచ్చే అంశం. రాబోయే రోజుల్లో టన్నుకు ఎబిటా (EBITDA) గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని, దేశీయ పోటీదారులతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువని పాండే తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఐరోపాలో అంతర్జాతీయ నిబంధనల వల్ల నెదర్లాండ్స్, యూకే వ్యాపారాల్లో లాభదాయకత పెరుగుతుంది. 2032 నాటికి దేశీయ ముడి ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని దాదాపు రెట్టింపు చేయాలనే కంపెనీ లక్ష్యం దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి భరోసా ఇస్తోంది.
ప్రస్తుత ధర: ₹208.02
టార్గెట్ ధర: ₹270
లాభాల సంభావ్యత (Upside): 30%
4. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా (Mahindra & Mahindra)
ఆటోమొబైల్, ఐటీ, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వంటి పలు రంగాల్లో విస్తరించిన ప్రముఖ గ్రూప్ ఇది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ట్రాక్టర్ల తయారీ సంస్థగా (43.6% మార్కెట్ వాటా) ఉన్న ఎమ్అండ్ఎమ్, ప్యాసింజర్, కమర్షియల్ వాహనాల విభాగంలోనూ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఎస్యూవీ (SUV) మోడళ్లకు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ కారణంగా ఈ కంపెనీ ఆటోమొబైల్ వ్యాపారం దూసుకుపోతోంది. కొత్త వాహనాల లాంచ్, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంపుదల వల్ల ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు నమ్మకమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
ప్రస్తుత ధర: ₹3,045.60
టార్గెట్ ధర: ₹4,000
లాభాల సంభావ్యత (Upside): 31%
5. ఇంజనీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ (Engineers India)
హైడ్రోకార్బన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాల్లో కన్సల్టెన్సీ సేవలు అందించే ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ రికార్డు స్థాయిలో రూ.15,109 కోట్ల ఆర్డర్ బుక్ను కలిగి ఉంది. భారీ అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులు, దేశీయంగా రిఫైనరీల విస్తరణ, బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ అవకాశాలు ఈ కంపెనీకి రాబోయే 3-5 ఏళ్ల పాటు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తాయి. కన్సల్టెన్సీ వ్యాపారంలో మార్జిన్లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రాబోయే కాలంలో కంపెనీ నికర లాభాల వృద్ధి అద్భుతంగా ఉండబోతోందని పంకజ్ పాండే వివరించారు.
ప్రస్తుత ధర: ₹231.70
టార్గెట్ ధర: ₹315
లాభాల సంభావ్యత (Upside): 36%
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే అందించడమైనది. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More