Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మహీంద్రా నుంచి మరో ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం- రేంజ్ రోవర్ లుక్‌లో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ.. 600 కి.మీ రేంజ్​తో!

    Mahindra be 07 : ఎక్స్‌ఈవీ, బీఈ సిరీస్‌ల విజయంతో జోరు మీదున్న మహీంద్రా, తన నాలుగో బోర్న్-ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ 'బీఈ 07' లాంచ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. లగ్జరీ లుక్, ట్రిపుల్ స్క్రీన్ డాష్‌బోర్డ్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లతో రానున్న ఈ కారు ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 600 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణిస్తుంది.

    Published on: May 09, 2026 10:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Mahindra be 07 launch date : భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకుంటున్న మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా.. మరో అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటికే మార్కెట్​లో సంచలనం సృష్టించిన ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ, ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్, బీఈ 6 మోడళ్ల తర్వాత.. 'బీఈ 07' కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా తన నాలుగో బోర్న్-ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని కంపెనీ తీసుకువస్తోంది. స్పోర్టీ లుక్‌తో ఉండే బీఈ 6 మోడల్ యువతను ఆకట్టుకుంటుండగా, ఈ బీఈ 07 మోడల్ మరింత హుందాగా, విశాలంగా, లగ్జరీగా ఉండబోతోంది.

    మహీంద్రా బీఈ 07..
    మహీంద్రా బీఈ 07..

    డిజైన్: 'రేంజ్ రోవర్'ను తలపించేలా..

    మహీంద్రా బీఈ 07 డిజైన్ అత్యంత ఆకర్షణీయంగా, ఒక శక్తివంతమైన ఎస్‌యూవీకి ఉండాల్సిన అన్ని లక్షణాలతో తయారవుతోంది. ఇటీవల బయటకు వచ్చిన స్పై షాట్స్ ప్రకారం.. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు బాక్సీ షేప్‌లో, నిటారుగా ఉండే ఒక పటిష్టమైన ఎస్‌యూవీ రూపాన్ని కలిగి ఉంది.

    దీని డిజైన్ లగ్జరీ 'రేంజ్ రోవర్' కార్లను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఉంది.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: ఇందులో వెర్టికల్ ఎల్ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్, ఫ్లాట్ రూఫ్‌లైన్, వెనుక భాగంలో క్లీన్ ప్రొఫైల్ ఉన్నాయి.

    ఏరోడైనమిక్స్: గాలి ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా ఏరో-ఆప్టిమైజ్ చేసిన 19-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ దీనికి ప్రీమియం లుక్‌ని ఇస్తున్నాయి.

    విశాలమైన స్పేస్: బీఈ 6తో సమానంగా 2775ఎంఎం వీల్‌బేస్ ఉన్నప్పటికీ, బీఈ 07 ఈవీ దానికంటే పొడవుగా, ఎత్తుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు ఎక్కువ హెడ్-రూమ్ మరియు భారీ బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది.

    మహీంద్రా బీఈ 07- 600 కి.మీ రేంజ్​తో..!

    మహీంద్రా అభివృద్ధి చేసిన అత్యాధునిక 'INGLO' మోడ్యులర్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఈ కారును నిర్మిస్తున్నారు. దీనిని హై-పర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ ట్రైన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించడం జరిగింది.

    బ్యాటరీ ఆప్షన్లు: ఇది 59 kWh, 79 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ఛాయిస్‌లతో వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    మైలేజ్: ముఖ్యంగా 79 kWh వేరియంట్ ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే 600 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. రియల్​ వరల్డ్​లో కూడా ఇది 500 కిలోమీటర్ల వరకు సునాయాసంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.

    మహీంద్రా బీఈ 07- ట్రిపుల్ స్క్రీన్ డాష్‌బోర్డ్..

    కారు లోపలి భాగం ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని తలపిస్తుంది. ఇందులో అత్యాధునిక 'ట్రిపుల్ స్క్రీన్' సెటప్‌ను మహీంద్రా పరిచయం చేస్తోంది:

    డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే: 12.3- ఇంచ్ డిజిటల్ స్క్రీన్.

    ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్: మధ్యలో 12.3- ఇంచ్ ప్రధాన స్క్రీన్.

    ప్యాసింజర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్: పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి కోసం ప్రత్యేకంగా మరో 12.3- ఇంచ్ స్క్రీన్.

    వీటితో పాటు, 16-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, భారీ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, సెంటర్ కన్సోల్‌పై టచ్-సెన్సిటివ్ హ్యాప్టిక్ కంట్రోల్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    మహీంద్రా బీఈ 07- లాంచ్, ధర అంచనా..

    మహీంద్రా బీఈ 07 ప్రొడక్షన్ వెర్షన్‌ను 2026 చివరిలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే అధికారిక విక్రయాలు మాత్రం 2027లో ప్రారంభమవుతాయి. మార్కెట్​లో దీని ధర సుమారు రూ. 25 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా.

    ఇది మార్కెట్​లోకి వస్తే టాటా హారియర్ ఈవీ, బీవైడీ అట్టో 3, విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్7 వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/మహీంద్రా నుంచి మరో ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం- రేంజ్ రోవర్ లుక్‌లో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ.. 600 కి.మీ రేంజ్​తో!
    News/News/మహీంద్రా నుంచి మరో ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం- రేంజ్ రోవర్ లుక్‌లో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ.. 600 కి.మీ రేంజ్​తో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes