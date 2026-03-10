Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IDBI Bank Recruitment 2026 : ఐడీబీఐ బ్యాంక్​లో ఉద్యోగాలు- డిగ్రీ ఉంటే చాలు, పూర్తి వివరాలు..

    ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐడీబీఐ బ్యాంక్) 1100 జూనియర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (జేఏఎం) ఖాళీల భర్తీకి భారీ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఏదైనా డిగ్రీ అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు మార్చి 8 నుంచి 19 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Mar 10, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే నిరుద్యోగులకు ఐడీబీఐ బ్యాంక్ గొప్ప అవకాశం కల్పిస్తోంది. జూనియర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (జేఏఎం) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఇటీవలే సంక్షిప్త నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా మొత్తం 1100 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఐడీబీఐ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.

    ఐడీబీఐ బ్యాంకులో రిక్రూట్​మెంట్​- పూర్తి వివరాలు..
    ఐడీబీఐ బ్యాంకులో రిక్రూట్​మెంట్​- పూర్తి వివరాలు..

    పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్ జేఏఎం రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 ముఖ్యాంశాలు:

    నియామక సంస్థ: ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐడీబీఐ బ్యాంక్)

    పోస్టు పేరు: జూనియర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (జేఏఎం)

    మొత్తం ఖాళీలు: 1100

    విద్యార్హత: ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ

    వయోపరిమితి: 20 నుంచి 25 ఏళ్లు

    దరఖాస్తు విధానం: ఆన్‌లైన్

    దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: మార్చి 8, 2026

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: మార్చి 19, 2026

    అధికారిక వెబ్‌సైట్: https://www.idbi.bank.in

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​ జేఏఎం రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    అభ్యర్థులు భారత ప్రభుత్వం, యూజీసీ లేదా ఏఐసీటీఈ గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదేని విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

    ముఖ్య గమనిక: కేవలం డిప్లొమా కోర్సులు మాత్రమే చేసిన వారు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయడానికి అనర్హులు.

    కింది పేర్కొన్న విభాగాల్లో నాలుగేళ్ల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా అర్హులే:

    బీ.ఎస్సీ

    అగ్రికల్చర్ / అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ (బీ.టెక్​ / బీ.ఈ)

    హార్టికల్చర్ (ఉద్యానవన శాస్త్రం)

    ఫిషరీ సైన్స్ / ఇంజనీరింగ్

    యానిమల్ హస్బెండరీ (పశుసంవర్ధక శాఖ)

    వెటర్నరీ సైన్స్

    ఫారెస్ట్రీ (అటవీ శాస్త్రం)

    డెయిరీ సైన్స్ / టెక్నాలజీ

    ఫుడ్ సైన్స్ / టెక్నికల్

    పిసికల్చర్ (చేపల పెంపకం)

    ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ

    సెరికల్చర్ (పట్టు పురుగుల పెంపకం)

    వయోపరిమితి:

    కనీస వయస్సు: 20 ఏళ్లు

    గరిష్ట వయస్సు: 25 ఏళ్లు

    నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు ఉంటుంది.

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​ జేఏఎం రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    జూనియర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులకు అభ్యర్థులను కింది నాలుగు దశల ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు:

    ఆన్‌లైన్ పరీక్ష

    ధృవీకరణ పత్రాల పరిశీలన

    వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ

    ప్రీ-రిక్రూట్‌మెంట్ మెడికల్ టెస్ట్

    ప్రతి దశలోనూ అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులను మాత్రమే తుది ఎంపికకు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​ జేఏఎం రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఫీజు వివరాలు..

    ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ- రూ. 250

    ఇతర అభ్యర్థులకు- రూ. 1050

    చివరి నిమిషంలో సర్వర్ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున, అభ్యర్థులు గడువు ముగియకముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని బ్యాంక్ సూచించింది.

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​ జేఏఎం రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఐడీబీఐ బ్యాంక్​ జేఏఎం రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 అధికారిక వెబ్​సైట్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    recommendedIcon
    News/News/IDBI Bank Recruitment 2026 : ఐడీబీఐ బ్యాంక్​లో ఉద్యోగాలు- డిగ్రీ ఉంటే చాలు, పూర్తి వివరాలు..
    News/News/IDBI Bank Recruitment 2026 : ఐడీబీఐ బ్యాంక్​లో ఉద్యోగాలు- డిగ్రీ ఉంటే చాలు, పూర్తి వివరాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes