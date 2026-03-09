చిన్న వ్యాపారాల ఎదుగుదలకు ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తోడ్పాటు
కోయంబత్తూరు టెక్స్టైల్స్ నుండి హైదరాబాద్ ట్రేడర్స్ వరకు.. దక్షిణ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలుస్తున్న MSMEలకు AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (AU SFB) కొండంత అండగా నిలుస్తోంది. కేవలం రుణాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత బ్యాంకింగ్ సంబంధాలతో చిన్న వ్యాపారుల కలలకు ఈ బ్యాంక్ రెక్కలు తొడుగుతోంది.
దక్షిణ భారతదేశ ఆర్థిక యంత్రం పరుగులు పెట్టడానికి ఇక్కడి చిన్న వ్యాపారాలే ప్రధాన ఇంధనం. కోయంబత్తూరులోని టెక్స్టైల్ క్లస్టర్లు, చెన్నైలోని ఆటో విడిభాగాల తయారీదారులు, హైదరాబాద్లోని చిరు వ్యాపారులు, బెంగళూరులో వెలుస్తున్న స్టార్టప్లు.. ఇలా సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (MSME) ఈ ప్రాంత వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే, సరైన సమయానికి, సులభమైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి అందకపోవడం వీరికి ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద సవాలుగానే ఉంటోంది.
ఈ అంతరాన్ని పూరించడానికి AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (AU SFB) నడుం బిగించింది. స్థానిక అవసరాలకు తగ్గట్టుగా బ్యాంకింగ్ సేవలు, సులభతరమైన రుణ ప్రక్రియలు, మరియు అత్యాధునిక డిజిటల్ సౌకర్యాలను కలగలిపి దక్షిణ భారత వ్యాపారులకు ఈ బ్యాంక్ ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామిగా మారింది.
అద్భుతమైన వృద్ధి.. అచంచలమైన నమ్మకం
Q3 FY26 ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకారం, AU SFB తన రుణాల పరిమాణాన్ని ఏడాది ప్రాతిపదికన 19.3% పెంచుకుని సుమారు ₹1.30 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అలాగే డిపాజిట్లు 23.3% పెరిగి ₹1.38 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. CASA (కరెంట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్) నిష్పత్తి 29% వద్ద స్థిరంగా ఉండటం గమనార్హం. ఈ గణాంకాలు MSMEలకు భారీ స్థాయిలో నిధులు అందించగల బ్యాంక్ ఆర్థిక పటిష్టతను చాటిచెబుతున్నాయి.
వ్యూహాత్మక విస్తరణ
దక్షిణ భారత్లోని ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రాలకు చేరువ కావాలనే లక్ష్యంతో AU SFB తన శాఖలను విస్తరిస్తోంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని కీలక ప్రాంతాల్లో బ్యాంక్ తన ఉనికిని చాటుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో 825కి పైగా టచ్పాయింట్లతో ఖాతాదారులకు సేవలందిస్తోంది. ఇక్కడి బ్రాంచీలు కేవలం డబ్బులు జమ చేసే కేంద్రాలుగా మాత్రమే కాకుండా, వ్యాపార అవసరాలన్నింటినీ తీర్చే 'బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ హబ్'లుగా పనిచేస్తున్నాయి.
వ్యాపార అవసరాలకు తగ్గట్టుగా రుణాలు
చిన్న వ్యాపారులు ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సమస్య కఠినమైన డాక్యుమెంటేషన్. AU SFB ఈ సమస్యను గుర్తించి, వ్యాపార స్వభావాన్ని బట్టి రుణాలను రూపొందించింది.
- వైవిధ్యమైన రుణాలు: ఇన్వెంటరీ కొనుగోలు, యంత్రాల ఆధునీకరణ, స్టోర్ల విస్తరణ లేదా సీజనల్ అవసరాల కోసం పోటీ ధరలకే రుణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- రిటైల్ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్: బ్యాంక్ మొత్తం రుణాలలో 67–68% వాటా వాహన రుణాలు, మైక్రో బిజినెస్ లోన్స్ (MBL), హోమ్ లోన్స్, గోల్డ్ లోన్స్వే ఉండటం విశేషం.
- ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు: సంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో రుణాలు పొందని చిన్న చిన్న వ్యాపారులకు సైతం వారి ఆస్తుల ఆధారంగా 'సెక్యూర్డ్ బిజినెస్ లోన్స్' అందిస్తూ వారిని ఆర్థిక స్రవంతిలోకి బ్యాంక్ తీసుకొస్తోంది.
డిజిటల్ విప్లవంలో భాగస్వామ్యం
దక్షిణ భారత్లో డిజిటలైజేషన్ వేగంగా పెరుగుతున్న తరుణంలో, చిన్న వ్యాపారాలను కూడా ఆ దిశగా బ్యాంక్ ప్రోత్సహిస్తోంది.
- QR కోడ్ పేమెంట్స్: చిరు వ్యాపారులకు సులభమైన వసూళ్ల కోసం QR కోడ్ సదుపాయం.
- స్మార్ట్ బ్యాంకింగ్: మొబైల్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా వెండర్ పేమెంట్స్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నిర్వహణను సులభతరం చేస్తోంది.
- వేగవంతమైన సేవలు: టెక్నాలజీ ఆధారిత ఆన్బోర్డింగ్ ద్వారా రుణాల మంజూరు ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి సమయాన్ని ఆదా చేస్తోంది.
సంబంధాలే బలం: రిలేషన్షిప్ బ్యాంకింగ్
దక్షిణ భారత మార్కెట్లో AU SFB ప్రత్యేకత దాని "ట్రస్ట్ × టెక్ × ట్రాన్స్పరెన్సీ" (నమ్మకం, సాంకేతికత, పారదర్శకత) సూత్రం. కేవలం లావాదేవీలకే పరిమితం కాకుండా, స్థానిక వ్యాపారులతో బలమైన సంబంధాలను నిర్మించుకోవడంపై బ్యాంక్ దృష్టి సారిస్తోంది. టెక్స్టైల్స్, ట్రేడింగ్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ వంటి వివిధ రంగాల వారికి తగిన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ వారిని దీర్ఘకాలిక భాగస్వాములుగా మార్చుకుంటోంది.
వృద్ధికి తదుపరి చిరునామా
ఆగస్టు 2025లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నుండి 'యూనివర్సల్ బ్యాంక్'గా మారేందుకు 'ఇన్-ప్రిన్సిపల్' అనుమతి పొందిన తర్వాత AU SFB మరింత ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతోంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఈ లైసెన్స్ పొందిన దేశంలోని తొలి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇదే కావడం విశేషం.
దక్షిణ భారతదేశం తయారీ రంగంలో, స్టార్టప్ రంగంలో దూసుకుపోతున్న వేళ.. MSMEల పాత్ర అత్యంత కీలకం. స్థానిక అవగాహన, వేగవంతమైన నిర్ణయాలు, డిజిటల్ పటిష్టత కలిగిన AU SFB, ఈ ప్రాంత చిన్న వ్యాపారులకు నిజమైన వృద్ధి భాగస్వామిగా ఎదుగుతోంది.
రచయిత: సంజయ్ అగర్వాల్,
ఫౌండర్, MD & CEO, AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్